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В Приморском океанариуме выдрессировали даже сома (фото)
Сом, живущий в экспозиции «Река Амур и озеро Ханка», научился брать рыбу из рук, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Он подплывает к бьющему приманкой по воде сотруднику, высовывает голову и заглатывает добычу. Более того, по словам специалистов, сом различает своих «кормильцев». К новому человеку может и не подойти.
В природе сом хорошо слышит, если какое - либо животное барахтается на поверхности. Эту его особенность и постарались использовать. Приручали сома с унитарной целью: пища не должна оставаться на дне. Он не станет ее искать, будет ждать следующей кормежки.
Сома Солдатова привезли из Хабаровска три года назад. С тех пор он подрос на треть и весит сейчас порядка сорока килограммов. Сотрудники зовут своего подопечного Гарик.
Сомы малоподвижны и очень терпеливы. Живущий в океанариуме сом Солдатова может часами находиться в одном положении, с приподнятым хвостом. При рождении эти рыбы держатся горизонтально, молодые сомы полностью лежат на дне. Но с возрастом хвост уходит вверх.
«Наш сом самодоволен, с огромным чувством достоинства, и нацелен на то, чтобы без особенных усилий получить добычу, - рассказывает начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных рек и озер Анатолий Семенченко. - Ему нужна крупная, осязаемая пища, которую он будет несколько дней переваривать.
Поначалу сом жил в водоеме с щуками, сазанами, калугами и осетрами. Но начал лидировать. Причем показал несвойственную сомам прыть и наступательность. Гонял сазанов, кусал калуг, пытался отгрызть им плавники. Одним словом, пощады никому не давал.
То же самое началось, когда его поселили в водоем с осетрами в главном корпусе. Сначала он вел себя скрытно, отстаивался в укромном месте. А потом взялся за старое, начал хулиганить. Пришлось отселить. Наш сом пытается доминировать везде. При этом он все - таки ближе к образу Будды - спокойный, сытый, довольный, степенный. И почти все время находится в одной точке. У нас все спрашивают, живой ли он?».
У сома Солдатова внушительный ротовой аппарат, но нет ни одного клыка, которым можно захватить добычу. Он ее просто глотает. Челюстной аппарат - в виде щетки, что нехарактерно для хищника. Маленькие многочисленные зубы. Но давление челюстей - несколько сот килограммов на квадратный сантиметр. Захват настолько мощный, что нет силы, способной разжать эти челюсти. Добычу чувствует усами, главным для него органом осязания. А вот зрением похвастать не может, он ночной хищник. Глаза рудиментарны. Сом ощущает только свет, темноту и очень плохо - добычу.
Кормят сома Солдатова в экспозиции «Река Амур и озеро Ханка» в понедельник, среду и пятницу в 11 часов.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Сом Солдатова (Silurus soldatovi). Назван в часть известного ихтиолога бассейна Дальневосточных рек и севера Тихого океана. Занесен в Красную книгу. Несмотря на то, что вылов регулируется законом, без искусственного разведения сохранить вид сложно. Встречается только в нескольких реках России и Китая, входящих бассейн реки Амур. Изредка - в озере Ханка. Может достигать четырех метров в длину и 200-300 килограммов веса. У сома изометрический рост, то есть, он растет постоянно, в каждую единицу времени. Ведет преимущественно донный образ жизни. Хищник. Поедает не только обитателей рек, но и водоплавающих птиц, попавших в воду крыс и полозов. Родовое название — silurus — переводится с греческого как рыба-кошка или кошачья рыба. Оно присвоено сомам за несколько различных по длине усов, напоминающих кошачьи. Некоторые из сомов усов не имеют. В честь сома Солдатова в 2014 г. Московский монетный двор выпустил юбилейную двухрублевую монету. В природе живет около трехсот видов сомов.
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