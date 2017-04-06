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Приморскому океанариуму подарили удивительных рыб

06 Апреля 2017, 15:24 | Владивосток

Их выловили местные жители близ поселка Ливадия

«Рыбы-лягушки не редкость для Приморья, - рассказывает начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Сергей Павлов. - Но в России это не промысловый вид. То есть, они могут лишь случайно попасть в сети. Новоселы проходят карантин в Научно - адаптационном корпусе. А в главном корпусе в экспозиции «Дальневосточные моря» эту компанию уже ждет одна рыба-лягушка. Ее аквариум - напротив водорослевого леса.

У рыбы-лягушки довольно необычная внешность. Кожа напоминает бульдожью, вся в мягких складках, и поверхность ее похожа на замшу или велюр. Хочется погладить ее, как собаку. Хотя вне воды рыба-лягушка далеко не презентабельна».

Рыбы-лягушки способны заглатывать воду, значительно увеличиваясь в размерах. Когда рыба раздувается, то напоминает мяч с хвостиком. Благодаря специальной замыкающей мышце вода не выходит из рыбы, даже если на нее нажать. Рыба сама выпускает воду и принимает обычный облик.

В районе грудных плавников у рыбы-лягушки есть присоска, с помощью которой она укрепляется на дне.

Всю жизнь рыбы-лягушки проводят вдали от суши на максимальных глубинах, а нереститься приходят к берегу. После нереста самка погибает, а самец остается охранять икру. Своей присоской он прикрепляется к камню рядом с кладкой и в течение нескольких недель отгоняет от нее рыб, морских ежей и звезд, желающих полакомиться развивающейся икрой.

Во время отливов кладки нередко обсыхают. Чтобы икринки не погибли, самцы периодически поливают их водой, которую запасают в себе.

Рыбы-лягушки достаточно капризны в содержании. Сейчас специалисты Приморского океанариума подбирают для них сбалансированный рацион.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: экология  рыба  океанариум  экспозиция 






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