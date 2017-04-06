Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморскому океанариуму подарили удивительных рыб
Их выловили местные жители близ поселка Ливадия
«Рыбы-лягушки не редкость для Приморья, - рассказывает начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Сергей Павлов. - Но в России это не промысловый вид. То есть, они могут лишь случайно попасть в сети. Новоселы проходят карантин в Научно - адаптационном корпусе. А в главном корпусе в экспозиции «Дальневосточные моря» эту компанию уже ждет одна рыба-лягушка. Ее аквариум - напротив водорослевого леса.
У рыбы-лягушки довольно необычная внешность. Кожа напоминает бульдожью, вся в мягких складках, и поверхность ее похожа на замшу или велюр. Хочется погладить ее, как собаку. Хотя вне воды рыба-лягушка далеко не презентабельна».
Рыбы-лягушки способны заглатывать воду, значительно увеличиваясь в размерах. Когда рыба раздувается, то напоминает мяч с хвостиком. Благодаря специальной замыкающей мышце вода не выходит из рыбы, даже если на нее нажать. Рыба сама выпускает воду и принимает обычный облик.
В районе грудных плавников у рыбы-лягушки есть присоска, с помощью которой она укрепляется на дне.
Всю жизнь рыбы-лягушки проводят вдали от суши на максимальных глубинах, а нереститься приходят к берегу. После нереста самка погибает, а самец остается охранять икру. Своей присоской он прикрепляется к камню рядом с кладкой и в течение нескольких недель отгоняет от нее рыб, морских ежей и звезд, желающих полакомиться развивающейся икрой.
Во время отливов кладки нередко обсыхают. Чтобы икринки не погибли, самцы периодически поливают их водой, которую запасают в себе.
Рыбы-лягушки достаточно капризны в содержании. Сейчас специалисты Приморского океанариума подбирают для них сбалансированный рацион.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Приморскому океанариуму подарили удивительных рыб
- В Приморском океанариуме выдрессировали даже сома (фото)
- В Приморском океанариуме хорошо живется бананам (фото)
- Во Владивостоке молодые ученые уcтроили битву проектов
- В Приморском океанариуме большое пополнение (ФОТО)
- Летний университет АСЕФ открылся во Владивостоке
- Спасти Амурский залив от превращения в болото можно лишь совместными усилиями
- Нашествие медуз на Владивосток остановит холод
- Владивосток занял 69 место в рейтинге экологического развития городов России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- Стройку "Хаяттов" во Владивостоке рекомендовано прекратить
- В Москву можно слетать за смешные деньги
- Рубль продолжает бить собственные рекорды
- 4 апреля всех предпринимателей вызывают в прокуратуру
- "Партия Дела" объявила о создании консервативного интернационала
- Россияне продолжат беднеть четвертый год подряд
- Полиция Уссурийска проверяет данные о ДТП из-за взрывного устройства
- Тихоокеанский флот получил уникальное оружие
- Стали известны самые дорогие предложения по зарплатам в Приморье