Огромные рыбины мешают водолазам чистить бассейны в океанариуме (фото)

Работу в водоеме с калугами водолазы считают достаточно сложной из-за особенностей поведения этих рыб. Они самые крупные в Приморском океанариуме, вес этих пятилеток подбирается к сотне. Тяжелые малоповоротливые рыбы чувствуют себя хозяевами и человека не воспринимают как опасность. Водолазы говорят, что калуги как ледоколы, только поменьше: не уворачиваются и могут толкнуть. От них не отмахнешься, как от маленькой рыбки. Приходится все время держать в поле зрения, чтобы успеть среагировать. На этот раз калуги почти не мешали, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С акулами, конечно, тоже нужно быть очень внимательными. Но акулы гораздо маневреннее и до сих пор агрессии к водолазам не проявляли.

При чистке водоемов с морскими млекопитающими - другие особенности. Они любопытны, общительны и реагируют на людей с огромным интересом. Могут ухватить за ласты, подтолкнуть под баллон. Особенно активны дельфины. Когда они еще жили в научно-адаптационном корпусе, до перевода в главный, практически не давали водолазам чистить дно и стены бассейнов. Прижимали своим весом, толкались носами, шлепали хвостами. И очень любили, когда им чесали животы.

«Коллеги из других организаций говорят, какая у вас работа интересная, а мы, мол, просто технари, - рассказывает начальник водолазного отдела Приморского океанариума Сергей Скворцов. - Конечно, животные очень забавные. Ластятся, заглядывают в глаза. Подставляют живот, хвост, чтобы погладили. Но нам ведь еще и работать при этом нужно….»

У такого общения, конечно, есть обратная сторона. Работа водолазов по определению сопровождается массой регламентирующих документов, но еще больше их при работе с морскими животными. Профессия водолаза считается вредной и опасной. Так, труд женщин в качестве водолазов в России вообще запрещен, их просто не аттестуют.

Водолазы находятся под избыточным давлением, под водой их ждут тяжелый физический труд, повышенные энергозатраты, почти нулевая плавучесть, ограниченная видимость. Снаряжение - двадцатикилограммовый баллон плюс двадцатикилограммовые грузы плюс гидрокостюм. Так что избыточный вес подходит к пятидесяти килограммам.

Водолазы рискуют получить профессиональные заболевания- декомпрессионную болезнь, баротравмы, если станут пренебрегать правилами выхода из - под воды. Поэтому за работой и условиями труда водолазов в Приморском океанариуме ведется постоянный медицинский контроль.

«Очень важны трудолюбие и умение работать в команде, - говорит Сергей Скворцов. - И жизнь водолаза, и его профессиональный успех во многом зависят от обеспечивающих его спуск людей. Тех, кто остается наверху - руководитель работ, врач, страхующий и обеспечивающий водолазы. Если нет взаимопонимания, человек или сам откажется от спусков, или другие с ним не пойдут».

Общение с животными – лишь часть работы водолаза в Приморском океанариуме. На базе исследования морских млекопитающих (БИММ), где белухи и ларги живут в открытой воде, водолазы не только чистят ограниченные сетками водоемы от обрастаний ракушками и водорослями и убирают занесенные водой травмоопасные предметы, чтобы животные не порезались (те же белухи, например, любят рыть дно). Есть еще постоянный осмотр сеток и якорей для удержания вольеров, пирса, других гидротехнических сооружений БИММа. А также - еженедельная чистка водоемов в научно-адаптационном корпусе.

В навигацию работы у водолазов прибавляется. На катерах они выходят в море на поиск гидробионтов для пополнения коллекций. Плюс осмотр всех гидротехнических сооружений океанариума, а также осмотр и ремонт открытых вольеров: зимой во льду проводить эти работы сложно.