www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.4 р. 100 JPY: 62.74 р.
EUR: 70.93 р. 10 CNY: 95.04 р.
Индексы ( )

1978,00 | -0,91%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Наука
Наука и образование
Распечатать

В Приморском океанариуме большое пополнение (ФОТО)

03 Октября 2016, 10:12 | Владивосток

Приморский океанариум принял крупнейшую за свою историю партию тропических морских обитателей

Рыбу - около четырех тысяч особей почти пятидесяти видов - доставили морем из Японии, из префектур Окинава и Кагасима. До этого гидробионтов в океанариум привозили по воздуху - рейсовыми самолетами и чартерами, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Вся рыба в этой партии - из дикой природы. По словам специалистов, самое слабое звено при морских перевозках - перепады температуры воды в судовых танках и транспортировочных емкостях: в Японии вода сейчас 28 градусов, у берегов Приморья- 18. Но разница выравнивается постепенно, по мере движения судна. Поэтому недолгое изменение условий обитания не стало для рыб шоком.

Во время переезда гидробионтов кормили не забортным уловом, а размороженным крилем.

По прибытии у причала на мысе Поспелова острова Русский груз встречали семь длинномеров с огромными заполненными морской водой емкостями. В них с помощью сачков размещали акул, скатов, некоторые виды рыб-хирургов, рыб-попугаев, рыб-свистулек и прочих экзотических для наших широт гидробионтов.

Длинномеры провезли новоселов по Университетскому проспекту и припарковались у научно-адаптационного корпуса (НАК). Здесь рыб перегрузили в емкости поменьше, которые погрузчик доставил в здание. К бассейнам в тепловодном зале рыб несли вручную, в специальных «пеленках» со сливными отверстиями.

В научно - адаптационном корпусе гидробионты пройдут тридцатидневный карантин. Для них проведут обязательную противопаразитную обработку, и, если ихтиопатологи сочтут их здоровыми, переведут в главный корпус, в экспозицию «Тропические моря».

Досье газеты «Золотой Рог»: С марта до 31 декабря 2016 года в Приморский океанариум должно поступить в общей сложности порядка 12 тысяч голов рыбы. До сегодняшнего дня ее доставляли с Филиппин, из марикультурных хозяйств Китайской Республики (остров Тайвань), а также из коллекции океанариума Китайской Республики (остров Тайвань).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: кагасима  океанариум  рыба  окинава 











Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru