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В Приморском океанариуме большое пополнение (ФОТО)
Приморский океанариум принял крупнейшую за свою историю партию тропических морских обитателей
Рыбу - около четырех тысяч особей почти пятидесяти видов - доставили морем из Японии, из префектур Окинава и Кагасима. До этого гидробионтов в океанариум привозили по воздуху - рейсовыми самолетами и чартерами, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Вся рыба в этой партии - из дикой природы. По словам специалистов, самое слабое звено при морских перевозках - перепады температуры воды в судовых танках и транспортировочных емкостях: в Японии вода сейчас 28 градусов, у берегов Приморья- 18. Но разница выравнивается постепенно, по мере движения судна. Поэтому недолгое изменение условий обитания не стало для рыб шоком.
Во время переезда гидробионтов кормили не забортным уловом, а размороженным крилем.
По прибытии у причала на мысе Поспелова острова Русский груз встречали семь длинномеров с огромными заполненными морской водой емкостями. В них с помощью сачков размещали акул, скатов, некоторые виды рыб-хирургов, рыб-попугаев, рыб-свистулек и прочих экзотических для наших широт гидробионтов.
Длинномеры провезли новоселов по Университетскому проспекту и припарковались у научно-адаптационного корпуса (НАК). Здесь рыб перегрузили в емкости поменьше, которые погрузчик доставил в здание. К бассейнам в тепловодном зале рыб несли вручную, в специальных «пеленках» со сливными отверстиями.
В научно - адаптационном корпусе гидробионты пройдут тридцатидневный карантин. Для них проведут обязательную противопаразитную обработку, и, если ихтиопатологи сочтут их здоровыми, переведут в главный корпус, в экспозицию «Тропические моря».
Досье газеты «Золотой Рог»: С марта до 31 декабря 2016 года в Приморский океанариум должно поступить в общей сложности порядка 12 тысяч голов рыбы. До сегодняшнего дня ее доставляли с Филиппин, из марикультурных хозяйств Китайской Республики (остров Тайвань), а также из коллекции океанариума Китайской Республики (остров Тайвань).
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