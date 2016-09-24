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Территория России стала больше на пять Монако

24 Сентября 2016, 17:06 | В России

"Вблизи ледников у побережья Новой Земли на экранах радиолокационных станций гидрографами судна "Горизонт" были обнаружены два новых объекта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Планируется, что визуально обследует данные объекты гидрографическое судно "Визир", в настоящее время продолжающее исследования в Арктике", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Гидрографическое судно Северного флота "Горизонт" находилось в очередной арктической экспедиции в течение 46 суток. В этом году исследования выполнялись в акваториях Баренцева и Карского морей, а также в Енисейском заливе в районе порта Диксон. Как отметил начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан I ранга Алексей Корнис, "несмотря на неблагоприятные гидрометеоусловия для производства исследований, все поставленные перед экипажем судна и экспедиционной группой задачи были успешно решены".

В ходе арктической экспедиции гидрографами "Горизонта" произведено более 3600 километров маршрутного промера, в том числе при прохождении через малоисследованные районы Карского моря, около 700 километров детальной съемки рельефа дна, выполнена 21 разовая дрейфовая океанографическая станция. Проведены грунтовая и топографическая съемка, геодезические работы, а также исследования радионавигационных систем Северного морского пути.

В прошлом году в ходе экспедиции СФ на судне "Сенеж" к архипелагам Земля Франца-Иосифа и Новая Земля было совершено около 20 географических открытий.

Североморцы тщательно обследовали западную часть острова Северный архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Эта территория стала доступной для изучения вследствие таяния ледников. Океанографические работы были проведены в заливах Борзова, Седова, Вилькицкого и Глазова и ряде других. В процессе проведения исследований были обнаружены новые шесть больших островов и три маленьких острова, которых не было ни на одной карте.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: открытие  шойгу  арктика  дрейф  гидрография  минобороны  территория 











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