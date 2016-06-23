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"Роскосмос" начал проектировать лунную базу

23 Июня 2016, 11:45 | В России

Головной институт госкорпорации «Роскосмос» Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) разрабатывает проект по строительству базы на Луне. «На начальных этапах развертывания лунной базы количество членов ее экипажа не превышает 2-4 человек, на более поздних этапах количество членов экипажа может достигать 10-12 человек. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

При четырех членах экипажа и продолжительности экспедиции 30 суток минимальный обитаемый гермообъем такой базы составляет 20 куб. м»,— приводит газета «Известия» слова главы пресс-службы ЦНИИмаша Ольги Жаровой.

Она отметила, что место для строительства пока не выбрано, однако в большинстве предложений рассматривается место в окрестностях Южного полюса Луны. В ЦНИИмаше уже рассматривались эскизные проекты лунной строительной техники. По словам госпожи Жаровой, планов по изготовлению тестовых экземпляров такой стройтехники нет, однако разработаны компьютерные 3D-модели.

Как сообщал «Ъ», основной упор в российской космической программе было решено сделать на решение практических задач, а не на освоение Луны и дальнего космоса. Российская группировка спутников социально-экономического, научного, двойного назначения находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии — в частности, есть проблемы с численностью: более 400 аппаратов у США, а у России — порядка 140. Исправлять ситуацию предложено стахановскими темпами. Всего, по словам главы «Роскосмоса» Игоря Комарова, с 2016 по 2025 год планируется отправить в космос не менее 180 аппаратов. Лунная программа в такой системе координат отошла на второй план.


Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: луна  космос  роскосмос 











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