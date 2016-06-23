Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Роскосмос" начал проектировать лунную базу
Головной институт госкорпорации «Роскосмос» Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) разрабатывает проект по строительству базы на Луне. «На начальных этапах развертывания лунной базы количество членов ее экипажа не превышает 2-4 человек, на более поздних этапах количество членов экипажа может достигать 10-12 человек. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
При четырех членах экипажа и продолжительности экспедиции 30 суток минимальный обитаемый гермообъем такой базы составляет 20 куб. м»,— приводит газета «Известия» слова главы пресс-службы ЦНИИмаша Ольги Жаровой.
Она отметила, что место для строительства пока не выбрано, однако в большинстве предложений рассматривается место в окрестностях Южного полюса Луны. В ЦНИИмаше уже рассматривались эскизные проекты лунной строительной техники. По словам госпожи Жаровой, планов по изготовлению тестовых экземпляров такой стройтехники нет, однако разработаны компьютерные 3D-модели.
Как сообщал «Ъ», основной упор в российской космической программе было решено сделать на решение практических задач, а не на освоение Луны и дальнего космоса. Российская группировка спутников социально-экономического, научного, двойного назначения находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии — в частности, есть проблемы с численностью: более 400 аппаратов у США, а у России — порядка 140. Исправлять ситуацию предложено стахановскими темпами. Всего, по словам главы «Роскосмоса» Игоря Комарова, с 2016 по 2025 год планируется отправить в космос не менее 180 аппаратов. Лунная программа в такой системе координат отошла на второй план.
Новости тематики
Новости раздела
- Территория России стала больше на пять Монако
- Предложен новый критерий оценки научных публикаций
- Минобрнауки предлагает уволить более 10 тыс. ученых к 2019 году
- В России начались испытания новейших боевых роботов
- "Роскосмос" начал проектировать лунную базу
- В России планируют внедрить телепортацию к 2035 году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки