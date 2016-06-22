Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России планируют внедрить телепортацию к 2035 году
В правительстве сегодня, 22 июня, обсудят программу «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Согласно документу, к 2035 году в России могут появиться свой язык программирования, оператор связи нового типа и даже телепортация. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
Программа НТИ предполагает к 2025 году создать в России единую сеть центров защиты от киберугроз гражданского назначения, разработать «отечественный компилируемый язык для безопасного и эффективного параллельного программирования» и даже некоторые «фантастические» проекты.
К 2035 году, считают авторы программы, возможно внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации, использование природоподобных явлений для передачи информации.
Общий бюджет «дорожной карты» составляет 10,8 млрд руб. на 2016–2018 годы, из которых более 7 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета, а остальные средства от частных инвесторов.
Новости тематики
Новости раздела
- Территория России стала больше на пять Монако
- Предложен новый критерий оценки научных публикаций
- Минобрнауки предлагает уволить более 10 тыс. ученых к 2019 году
- В России начались испытания новейших боевых роботов
- "Роскосмос" начал проектировать лунную базу
- В России планируют внедрить телепортацию к 2035 году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
Телепортация бобла