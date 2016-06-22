В России планируют внедрить телепортацию к 2035 году

В правительстве сегодня, 22 июня, обсудят программу «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Согласно документу, к 2035 году в России могут появиться свой язык программирования, оператор связи нового типа и даже телепортация. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Программа НТИ предполагает к 2025 году создать в России единую сеть центров защиты от киберугроз гражданского назначения, разработать «отечественный компилируемый язык для безопасного и эффективного параллельного программирования» и даже некоторые «фантастические» проекты.

К 2035 году, считают авторы программы, возможно внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации, использование природоподобных явлений для передачи информации.

Общий бюджет «дорожной карты» составляет 10,8 млрд руб. на 2016–2018 годы, из которых более 7 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета, а остальные средства от частных инвесторов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.