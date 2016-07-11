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В России начались испытания новейших боевых роботов

11 Июля 2016, 16:15 | В России

Как сообщили в руководстве Фонда перспективных исследований, до конца этого года в РФ должны начаться тестовые испытания систем боевых роботов. Заказчиками проекта по созданию роботов выступают Минобороны, ФСБ, МЧС, другие силовые ведомства и экстренные службы. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт Роснауки.

Главная задача, которую предстоит решить Фонду в этом году, - инвентаризация таких систем и испытание их согласно принятым методикам, чтобы определить проблемы, которые должны быть экстренно ликвидированы.

Специалисты фонда взяли на себя создание «авионики», без которой невозможно представить функционирование ни одного робота. Речь идет о приборной базе, техническом зрении, системах коллективного управления, энергетике, связи и т. п.

Сейчас в распоряжении фонда есть боевой робот «Нерехта», практически готовый прототип будущей боевой машины. Это полноценная боевая платформа, которая будет усовершенствоваться за счет развития уже имеющихся у фонда технологий.

Фонд перспективных исследований был учрежден четыре года назад. Организация сейчас ведет практическую реализацию более чем 50 проектов, специально для которых в свое время были открыты лаборатории в ведущих высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах государства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: война  робот  испытание 











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Комментарии

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