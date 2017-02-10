83% приморцев приходятся друг другу родственниками

Ученые медико-генетического центра Genotek с сентября 2015 года по февраль 2016 года проанализировали данные 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева. Как минимум один родственник был выявлен у 83% участников ДНК-теста, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишут «Известия», поиск родственников осуществлялся в рамках ДНК-теста «Генеалогия», который также выявляет происхождение по отцовской и материнской линиям и определяет этническую принадлежность человека. Ученые отмечают, что в исследуемой группе было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 — четвертого, 39 и 27 — третьего и второго поколений соответственно.

Генеральный директор Genotek Валерий Ильинский рассказал «Известиям», что поиск родственников происходил по внутренней базе компании, в которую входят люди, прошедшие ДНК-тест «Генеалогия». Желающие найти родственников присылают в лабораторию пробирки с биоматериалом (со слюной). Кроме Москвы дополнительные офисы Genotek работают в США, Казахстане и на Кипре.

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Клиенты Genotek прошли ДНК-тест, после чего ученые центра исследовали их хромосомы и сравнили между собой. Так были найдены родственники и определена их степень родства. Результаты были выведены в личные кабинеты клиентов, и они получили доступ к списку найденных родственников.

— Мы пришли к выводам, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт, — сказал Валерий Ильинский.

По его словам, шансы найти родственника в своем же городе или в другом конце страны примерно равны. В Genotek чаще всего обращаются люди с запросом на поиск родственников, так как ничего не знают о своей семье.

— Для нашей страны такая ситуация может быть обусловлена исторически: большое количество детей в послевоенные годы росли и воспитывались в детских домах, архивы уничтожались и найти родственников зачастую было трудно, а иногда и невозможно, — пояснил Валерий Ильинский.

Врач-генетик, кандидат медицинских наук Юлия Коталевская рассказала «Известиям», что данные, полученные учеными Genotek, вполне соответствуют общей картине по России. Пятое-десятое поколения — это очень далекая степень родства, и есть целые села, где большинство жителей состоят в таких родственных связях.

А вот более близкие родственные связи характерны для так называемых изолятов, например, народов Якутии и Бурятии. Там местное население не смешивается с другими национальностями.

Заведующий центральным отделением медицинской генетики с консультацией «Брак и семья» ФМБА России Виктор Никишин считает, что исследование, проведенное Genotek, недостаточно для глобальных научных выводов. Однако подтвердил «Известиям», что россияне действительно имеют большую долю общих генов. Например, среди граждан нашей страны много людей с положительным резус-фактором крови. Эту особенность мы переняли у татаро-монгол.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.