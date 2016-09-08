Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Предложен новый критерий оценки научных публикаций
Специалисты из NIH разработали новый критерий оценки научных публикаций. По словам ученых, коэффициент относительной цитируемости (Relative Citation Ratio, RCR) позволит определить востребованность статьи. Работа была опубликована в журнале PLoS Biology. Об этом сообащет Деловя газета "Золотой Рог" со ссылкой на RNS.
При оценке авторитетности публикации RCR учитывает коэффициент цитируемости. Для этого используется так называемая сеть цитируемости. Она формируется из списка используемой литературы публикаций, которые цитируют данную статью. Например, если какую-либо статью (Х) процитировали статьи А, B и C, то в ее сеть цитируемости войдут все материалы из списка используемой литературы этих статей. Ученые считают, что сравнение показателей статьи Х с показателями сети цитируемости создаст для каждой публикации индивидуальный профиль.
Многие ученые уже одобрили такой метод. Они утверждают, что он превосходит другие системы оценки, поскольку согласуется с качественной оценкой экспертов. Однако некоторые специалисты выступают против такого критерия и считают, что алгоритм слишком сложен и делает критерий недостаточно прозрачным.
Новости тематики
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным