Предложен новый критерий оценки научных публикаций

Специалисты из NIH разработали новый критерий оценки научных публикаций. По словам ученых, коэффициент относительной цитируемости (Relative Citation Ratio, RCR) позволит определить востребованность статьи. Работа была опубликована в журнале PLoS Biology. Об этом сообащет Деловя газета "Золотой Рог" со ссылкой на RNS.

При оценке авторитетности публикации RCR учитывает коэффициент цитируемости. Для этого используется так называемая сеть цитируемости. Она формируется из списка используемой литературы публикаций, которые цитируют данную статью. Например, если какую-либо статью (Х) процитировали статьи А, B и C, то в ее сеть цитируемости войдут все материалы из списка используемой литературы этих статей. Ученые считают, что сравнение показателей статьи Х с показателями сети цитируемости создаст для каждой публикации индивидуальный профиль.

Многие ученые уже одобрили такой метод. Они утверждают, что он превосходит другие системы оценки, поскольку согласуется с качественной оценкой экспертов. Однако некоторые специалисты выступают против такого критерия и считают, что алгоритм слишком сложен и делает критерий недостаточно прозрачным.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.