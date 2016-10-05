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В России разработали ядерную батарейку

05 Октября 2016, 17:27 | В России

Ученые из Самары разрабатывают уникальную батарейку со сроком службы до 100 лет. Известно, что в основе работы аккумулятора лежит ядерный заряд, что и придаст ему долговечность, сообщает деловая газеты «Золотой Рог».

По словам исследователей, им удалось создать рабочий аналог для фотопреобразователя, без использования солнечного света.

Надо сказать, что появление источника питания, который работает при помощи радиоизотопов, является для науки важной новостью.

Заметим, что экспериментальными образами ядерных батареек располагают исследовательские центры лишь нескольких государств, в том числе и России.

Однако разработки самарцев отличаются от того, что уже существует, поскольку они основаны на технологии, для которой характерна повышенная экологичность, дешевизна и долгий срок службы.

Стоит сказать, что так называемые вечные батарейки - легкие по весу, и они подойдут для различных датчиков. Им не страшны мороз и высокие температуры - до 350 градусов. Автономные источники питания подойдут для использования в машиностроительной отрасли.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ядерная энергия  аккумулятор  батарейка 











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