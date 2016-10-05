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Астрономы обнаружили, что Крым реально смещается в сторону России

05 Октября 2016, 17:13 | В России

Институт прикладной астрономии с помощью комплекса "Квазар-КВО" зафиксировал тектоническое движение Крымского полуострова в сторону материковой России. Об этом сообщил на научной конференции в Институте космических исследований директор Института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов, пишет деловая газета «Золотой Рог».

"Мы попробовали осуществить такую задачу в момент присоединения Крыма - узнать куда движется Крым. Определили - к России, и известно с какой скоростью. Это на самом деле, это измерения, это не шутка. Движется к северо- востоку", - сказал он.

Согласно представленной им презентации, аппаратура, установленная в населенном пункте Симеиз, зафиксировала движение полуострова в северо-восточном направлении со скоростью 2,9 мм в год.

В состав радиоинтерферометрического комплекса "Квазар- КВО" входят три радиоастрономические обсерватории в Ленинградской области, Карачаево-Черкессии и Бурятии. Он участвует в крупнейших международных астрометрических, геодезических и астрофизических наблюдениях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: институт прикладной астрономии  космос  обсерватория  крым  астрономия 











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