Минобрнауки предлагает уволить более 10 тыс. ученых к 2019 году

24 июля стало известно о том, что около 100 сотрудников Российской академии наук подписали письмо против ФАНО. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что главе государства известно об этом письме.

Глава ФАНО Михаил Котюков в интервью «Российской газете» в апреле объяснил, что в России есть много небольших научных институтов, при этом «во многих из них качество управления научными исследованиями вызывает сомнения». По его словам, более 200 институтов уже решили объединиться в единые научные центры.



Однако подписавшие письмо члены РАН называют это «разрушительной кампанией по бессмысленной реструктуризации». Они просят президента подчинить ФАНО РАН, «чтобы эта организация стала ее составной частью и отвечала только за хозяйственные вопросы и управление имуществом, но никак не за руководство научными исследованиями».

По данным издания, масштабные увольнения могут быть связаны с сокращением доли госпрограммы «Развитие науки и технологий» в общих расходах бюджета с 0,98% в 2015 г. до 0,87% в 2019 г.В 2017 году Минобрнауки предлагает уволить из вузов до 500 человек, в том числе из Академии наук и Курчатовского института. К 2019 году из зарплатной ведомости могут быть вычеркнуты 8300 научных сотрудников, в том числе 1500 сотрудников Курчатовского института.