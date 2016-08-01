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Минобрнауки предлагает уволить более 10 тыс. ученых к 2019 году
По данным издания, масштабные увольнения могут быть связаны с сокращением доли госпрограммы «Развитие науки и технологий» в общих расходах бюджета с 0,98% в 2015 г. до 0,87% в 2019 г.
В 2017 году Минобрнауки предлагает уволить из вузов до 500 человек, в том числе из Академии наук и Курчатовского института. К 2019 году из зарплатной ведомости могут быть вычеркнуты 8300 научных сотрудников, в том числе 1500 сотрудников Курчатовского института.
Глава ФАНО Михаил Котюков в интервью «Российской газете» в апреле объяснил, что в России есть много небольших научных институтов, при этом «во многих из них качество управления научными исследованиями вызывает сомнения». По его словам, более 200 институтов уже решили объединиться в единые научные центры.
Однако подписавшие письмо члены РАН называют это «разрушительной кампанией по бессмысленной реструктуризации». Они просят президента подчинить ФАНО РАН, «чтобы эта организация стала ее составной частью и отвечала только за хозяйственные вопросы и управление имуществом, но никак не за руководство научными исследованиями».
Фото:http://www.rusrep.ru
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Комментарии
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Nim13:11, 01.08.2016#
Ученые напрямую не занимаются изобретениями и инженерными разработками. Ученые занимаются НАУКОЙ. Практическая польза от научных исследований может быть на ближайшую перспективу не очевидна вовсе. Классический пример - слова Резерфорда, сказанные им в 20-х годах XX века: "Каждый, кто надеется, что преобразования атомных ядер станут источником энергии, исповедует вздор". Атомная бомба была взорвана через два десятка лет. . . И подобных примеров в мире науки - куча! Именно неочевидность практических применений научных исследований (порой дорогостоящих, т. к. все, что "лежало на поверхности", давно "собрано") и является главной проблемой Науки в наше прагматическое время, постоянно сотрясаемой финансовыми кризисами.
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј22:06, 05.08.2016#
В ФАНО сидит не меньше "сотрудников", и даже радиацию около Фукусимы не меряют, исправно получая при этом зряплату. Хотя о чем это я? Нынешнему режиму ученые не нужны, вон и медведев рекомендовал учителям бизнесом заниматься. Нет будущего у этой страны с такой властью.
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Назовите мне хоть одно не псевдополезное изобретение, которое используется на дальнем востоке и которое было создано в ДВО РАН?Нет таких. Сидят тысячи сотрудников и в лучшем случае меряют радиацию около Фукусимы (тоже мне наука. . . )