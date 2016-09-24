В NASA поменяли даты знаков Зодиака

Ученые NASA рассказали об изменении положения звезд на современном небе и о 13-ом созвездии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ученые из NASA нашли 13 зодиакальное созвездие, которое скорректирует даты всех других знаков Зодиака. Система 12 созвездий была сформулирована еще в Древнем Вавилоне и сейчас неактуальна, сообщается на образовательном портале Space Place.

«Структура зодиака, которой мы сейчас пользуемся, была создана еще в Древнем Вавилоне, — рассказывает астроном Парке Канкл.

За прошедшее с тех пор время положение земной оси сильно изменилось, отчего поменялся и рисунок звездного неба. Древневавилонская система требует внесения поправок.

Так, ученые из NASA вводят новое зодиакальное созвездие, Змееносец. На небосводе он находится между Скорпионом и Стрельцом. Его знак представляет из себя латинскую букву «U», перечеркнутую «тильдой» - «~».

Обновленный гороскоп со знаком Змееносца будет выглядеть следующим образом:

Козерог: 20 января — 16 февраля

Водолей: 16 февраля — 11 марта

Рыбы: 11 марта — 18 апреля

Овен: 18 апреля — 13 мая

Телец: 13 мая — 21 июня

Близнецы: 21 июня — 20 июля

Рак: 20 июля — 10 августа

Лев: 10 августа — 16 сентября

Дева: 16 сентября — 30 октября

Весы: 30 октября — 23 ноября

Скорпион: 23 ноября — 29 ноября

Змееносец: 29 ноября — 17 декабря

Стрелец: 17 декабря — 20 января

Газета «Золотой Рог», Владивосток.