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В NASA поменяли даты знаков Зодиака
Ученые NASA рассказали об изменении положения звезд на современном небе и о 13-ом созвездии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Ученые из NASA нашли 13 зодиакальное созвездие, которое скорректирует даты всех других знаков Зодиака. Система 12 созвездий была сформулирована еще в Древнем Вавилоне и сейчас неактуальна, сообщается на образовательном портале Space Place.
«Структура зодиака, которой мы сейчас пользуемся, была создана еще в Древнем Вавилоне, — рассказывает астроном Парке Канкл.
За прошедшее с тех пор время положение земной оси сильно изменилось, отчего поменялся и рисунок звездного неба. Древневавилонская система требует внесения поправок.
Так, ученые из NASA вводят новое зодиакальное созвездие, Змееносец. На небосводе он находится между Скорпионом и Стрельцом. Его знак представляет из себя латинскую букву «U», перечеркнутую «тильдой» - «~».
Обновленный гороскоп со знаком Змееносца будет выглядеть следующим образом:
Козерог: 20 января — 16 февраля
Водолей: 16 февраля — 11 марта
Рыбы: 11 марта — 18 апреля
Овен: 18 апреля — 13 мая
Телец: 13 мая — 21 июня
Близнецы: 21 июня — 20 июля
Рак: 20 июля — 10 августа
Лев: 10 августа — 16 сентября
Дева: 16 сентября — 30 октября
Весы: 30 октября — 23 ноября
Скорпион: 23 ноября — 29 ноября
Змееносец: 29 ноября — 17 декабря
Стрелец: 17 декабря — 20 января
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