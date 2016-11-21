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Ученые выяснили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательны
Финские ученые в ходе исследования выяснили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательны для представителей мужского пола, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Проанализировав статистическую информацию, эксперты установили, что чаще всего люди вступают в брак в возрасте от 23 до 30 лет. Затем исследователи опросили около 4 тыс. мужчин, которым предлагалось назвать самые важные по их мнению, качества в девушке.
Представителям сильного пола надо было описать свой идеал девушки, уделяя особое внимание возрасту. Так выяснилось, что большинство мужчин предпочитают видеть рядом с собой девушку в возрасте до 28 лет, сообщает Rsute.
"Мы тщательно проанализировали ответы мужчин и выяснили, что большинство считает девушек в возрасте от 23 до 28 лет наиболее привлекательными, ведь именно в 24-25 лет их красота раскрывается наиболее полно", - рассказали авторы исследования.
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