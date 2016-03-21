Ученый доказал, что смерти нет

Роберта Ланц, известный во всем мире исследователь стволовых клеток, заявил в своей книге, что смерти нет. По мнению ученого, смерть это всего лишь иллюзия. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

Исследователь уверен, что именно сознание продолжает жить в других Вселенных и параллельных мирах. Сознание может рассекать временные рамки, уверен Ланц.

Специалист сравнивает сознание с квантовым компьютером, который способен передавать информацию после физической смерти.

В подтверждение, что иные миры существуют, ученый указывает на различные существа, неизвестные науке, которые появляются на Земле, но их так и не могут найти, к примеру, йети, русалки. Все они, по мнению Ланца, их другого мира.

Если говорить о том, доказана ли теория профессора, конечно же доказать её невозможно, однако специалисты ссылаются на микрочастицы, которые могут жить одновременно в различных состояниях, что частично доказывает заявление Роберта Ланса о жизни после смерти в параллельном мире. Учёный уверен, что смерть-это не конец существования человека, а только начало.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.