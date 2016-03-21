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Ученый доказал, что смерти нет

21 Марта 2016, 16:12 | В мире

Роберта Ланц, известный во всем мире исследователь стволовых клеток, заявил в своей книге, что смерти нет. По мнению ученого, смерть это всего лишь иллюзия. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

Исследователь уверен, что именно сознание продолжает жить в других Вселенных и параллельных мирах. Сознание может рассекать временные рамки, уверен Ланц.

Специалист сравнивает сознание с квантовым компьютером, который способен передавать информацию после физической смерти.

В подтверждение, что иные миры существуют, ученый указывает на различные существа, неизвестные науке, которые появляются на Земле, но их так и не могут найти, к примеру, йети, русалки. Все они, по мнению Ланца, их другого мира.

Если говорить о том, доказана ли теория профессора, конечно же доказать её невозможно, однако специалисты ссылаются на микрочастицы, которые могут жить одновременно в различных состояниях, что частично доказывает заявление Роберта Ланса о жизни после смерти в параллельном мире. Учёный уверен, что смерть-это не конец существования человека, а только начало.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: исследователь  ученый  параллельный мир  смерть 






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Комментарии

  • Олеж01:30, 22.03.2016#

    Согласен полностью. . . !!!Ко мне часто приходят бывшие хозяева купленной дачи. . . Соседи утверждают что бывшие очень любили дачу. . . . .

  • Appetitor.Ru00:03, 28.03.2016#

    В прошлом году травка ой хороща уродилась!!!

  • parasuk02:52, 22.03.2016#

    ваще нормально так чувака накрыло) видать хорошо выходные провел, раз русалки стали мерещиться)

  • 1111111111111107:35, 22.03.2016#

    у меня тоже друг , профессор бывало пятерку так нарисует что от настоящей не отличишь!

  • Швейк15:44, 22.03.2016#

    офигенно доказал !

  • Псевдоним16:16, 22.03.2016#

    Статья не о чем

  • Алекс18:48, 22.03.2016#

    Разум не материален ! Человек это материя для выращивания разума ! ( можно сказать разум это душа - дух бессмертен!!! )

  • Ussama00:07, 28.03.2016#

    А ещё драконы, эльфы, дед мороз, честные милиционеры и депутаты. . .

  • Псевдоним00:12, 28.03.2016#

    В своей области - видный специалист (наверное). А при выходе за её пределы - типичный дегенерат (наверняка).

  • Псевдоним00:22, 28.03.2016#

    Закон исключённого третьего решает знак, изменяя привычную реальность. Туманность Андромеды, по определению, философски аннигилирует смысл жизни. Дискретность вызывает афелий . По своим философским взглядам Дезами был материалистом и атеистом, последователем Гельвеция, однако гносеология откровенна. Атомистика аннигилирует близкий популяционный индекс.

  • Псевдоним00:36, 28.03.2016#

    вам пока насадки мерящаться даны медведь уйдет

  • Турыст13:08, 28.03.2016#

    Ну если в России нет жизни, то откуда тогда и смерть взялась?

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