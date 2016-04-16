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Апокалипсис грянет уже этой весной

16 Апреля 2016, 14:19 | В мире

Американский ученый пугает приближением конца света, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По мнению астрофизика Дэниэла Уитмайра, все живое на Земле погубит таинственная "девятая планета" на окраинах Солнечной системы. Это произойдет уже в ближайший месяц, предупредил он.

Как пишет сайт «Утро.Ru», на нашу планету может обрушиться огромное количество комет, направленных таинственным небесным телом. Последствия этой "бомбардировки" угрожают человечеству и жизни на Земле в целом.

Об открытии планеты-убийцы было объявлено еще в январе. В телескоп ее не видно, но, по расчетам, она находится примерно в 20 раз дальше от Земли, чем Нептун. Весит таинственное небесное тело в десять раз больше, чем Земля, а его диаметр больше земного в два - четыре раза. Полный круг вокруг Солнца оно совершает за 20 тыс. лет.

Каждые 27 млн лет, по теории Уитмайра, "девятая планета" проходит через пояс Койпера (участок Солнечной системы за орбитой Нептуна, заполненный множеством астероидов и комет, на территории которого находятся несколько карликовых планет, в том числе Плутон) с кометами и астероидами. Сбитые ею кометы врезаются в Землю и губят все живое.

Движение планеты в поясе Койпера могло стать причиной вымирания жизни много лет назад, предположил Уитмайр. И добавил, что она уже направила поток комет в нашу сторону. По его словам, объект вращается по орбите вокруг Солнца и, сталкиваясь с кометами и астероидами в точке, ближайшей к Земле, направляет их в ее сторону.

"Об этой загадочной планете, которую также называют планета-убийца, говорят уже не один десяток лет и ее описание есть в легендах, где она зовется "Планета Нибиру", или "Железная звезда". Некоторые легенды, хорошо описанные американскими исследователями, говорят о том, что именно эта планета в свое время наделала очень много бед на Земле", - прокомментировал сенсационное открытие американских ученых "Миру 24" уфолог Николай Субботин.

На вопрос о том, когда может произойти катастрофа, он ответил, что это определить сложно - сначала нужно понять, когда планета подойдет к Земле. И добавил, что, "если планета начнет проходить внутри Солнечной системы, пояса Койпера, вполне вероятно, что она может "выбить" часть метеоритного вещества, которое попадет на Землю, приведя к глобальной катастрофе".

Исследования палеонтологов подтвердили, что каждые 26 - 27 млн лет на Земле происходит некая катастрофа, которая приводит к массовому вымиранию.

О том, что на окраинах Солнечной системы может находиться огромное космическое тело, в начале года заявили специалисты Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин. Дальнейшие исследования показали, что она, по всей вероятности, вращается вокруг Солнца с периодом 17 тыс. 117 лет.

Некоторые астрономы не исключают, что "девятая планета" появилась в результат взрыва другой и потом была "украдена" Солнцем, попав на его орбиту.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: конец света  комета  армагеддон  вымирание  матеорит  катастрофа 











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Комментарии

  • Ворчун15:39, 16.04.2016#

    Я даже знаю куда все эти камни упадут. Ванга предсказала, что последним президентом США будет негр.

  • Псевдоним_X16:00, 16.04.2016#

    Ну да, всё идет к тому, что после него будет президентша :)

  • vasya10:50, 17.04.2016#

    "Я даже знаю куда все эти камни упадут. " - --- неужели на самое святое, на Кремль? Как же мы сможем жить без Нашевсё?!!!!!

  • 12345 18:42, 16.04.2016#

    Существует предсказание из Индии, которому уже лет 80, что в наше время ситуация на планете будет настолько плоха, что выправить её только земными мерами окажется не возможным, но - к счастью - сложатся такие космические условия, что произойдут громадные - энергетические, прежде всего, - перемены, которые помогут человечеству очиститься. Эти перемены будут особенно благоприятны для России, которая станет лучшей страной мира. Люди, впереди - Свет! Храните его в своих сердцах, чтобы оказаться ему родными.

  • vasya23:12, 16.04.2016#

    " будут особенно благоприятны для России, которая станет лучшей страной мира" - это будет через 27 миллионов лет.

  • 1234513:35, 17.04.2016#

    Стыдись, Вася! В век космических и компьютерных скоростей мыслишь так кисло-уныло! На дворе век великих Перемен, происходящих с дикой скоростью! :))

  • Псевдоним09:02, 17.04.2016#

    Ага уже устали ждать этот свет - нет ни работы ни денег!

  • 0310:03, 17.04.2016#

    Прикольно !!!!

  • vasya23:10, 16.04.2016#

    Поэтому мы все должны сплотиться вокруг Великого Кормчего и закрыть его от опасности своими телами. ;- ))

  • Гена10:24, 17.04.2016#

    У нас и начала света небыло ещё, так что терять особо нечего, кроме своего рабства

  • Ворчун15:39, 16.04.2016#

    Я даже знаю куда все эти камни упадут. Ванга предсказала, что последним президентом США будет негр.

  • 0310:05, 17.04.2016#

    Точно не на приморский край, правда?!!

  • vasya10:54, 17.04.2016#

    На самое святое, на столицу нашей Родины. И даже ещё хуже, прямо на. . . не скажу куда, гостайна. А последний президент-негр, так это ещё неизвестно кто, может это будет в 52 веке.

  • ++15:46, 16.04.2016#

    Потрясающий бред.

  • 5555512:56, 17.04.2016#

    Это Брюс Уиллис взорвал и появилась Нибиру !Это план Пентагона - не помогут санкции , значит помогут Камни ))

  • РЎРЎ16:10, 16.04.2016#

    А я все-таки надеюсь, что нам прейдет хана. А то у меня ипотека в ВТБ-24. Задолбали уже своими звонками козлы. Первая комета на них, а потом на США.

  • Не толерантный23:29, 16.04.2016#

    Вообще по хер, куда они упадут. Вообще мы все умрем и без разницы сегодня или завтра. От этого в мире ничего не измениться.

  • Не важно23:53, 16.04.2016#

    Бля. . . . кометы за нептуном видно. У которых диаметр около 1 км. А блять такую планету, которая в 2-4 раза больше Земли значит не видно. И никто её не может разглядеть. Кроме этого профессора. Может кому-то там просто пить, курить надо завязывать. а то и чё другое померещиться. Это же надо такой бред выдумать.

  • Анонимно10:57, 17.04.2016#

    Профессор этот свой опус поместил в прессе Первого Апреля. А наши только сейчас перепечатали.

  • Не важно23:54, 16.04.2016#

    Кстати эту же самую планету нам обещали на 2012 апокалипсис. Но походу мимо пролетела. а тут какой-то алкаш решил вспомнить.

  • parasuk08:21, 17.04.2016#

    по ходу классную травину и грибочки этот говнопрофессор у себя в оранжерейке выращивает))) эко приплющило то его)

  • 12308:55, 17.04.2016#

    Док не виноват, он совсем про другое говорил. Журналюги-всепропальщики небось и самого профессора придумали по заданию желтой газетки.

  • Nim09:02, 17.04.2016#

    Чем больше пугаешь, тем больше дадут денег на исследования - аналогия с антивирусами, терроризмом и другими пугалками нашего времени.

  • Маруся09:41, 17.04.2016#

    С неба звёздочка упала, прямо милому в штаны, наплевать, что там упало, лишь бы не было войны. . .

  • 1234513:38, 17.04.2016#

    Толсто троллишь, не даст тебе тётя Нул-анд печеньку.

  • End is near16:19, 17.04.2016#

    Так я не понял, вова чо гулять не пойдет чтоле)))))

  • 5555517:25, 17.04.2016#

    Вову на Время Метиоритного Дождя от планеты "Нибиру"поднимут на орбиту в МКС и он оттуда будет руководить и проводить грозные Телеконференции ))

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