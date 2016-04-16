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Апокалипсис грянет уже этой весной
Американский ученый пугает приближением конца света, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По мнению астрофизика Дэниэла Уитмайра, все живое на Земле погубит таинственная "девятая планета" на окраинах Солнечной системы. Это произойдет уже в ближайший месяц, предупредил он.
Как пишет сайт «Утро.Ru», на нашу планету может обрушиться огромное количество комет, направленных таинственным небесным телом. Последствия этой "бомбардировки" угрожают человечеству и жизни на Земле в целом.
Об открытии планеты-убийцы было объявлено еще в январе. В телескоп ее не видно, но, по расчетам, она находится примерно в 20 раз дальше от Земли, чем Нептун. Весит таинственное небесное тело в десять раз больше, чем Земля, а его диаметр больше земного в два - четыре раза. Полный круг вокруг Солнца оно совершает за 20 тыс. лет.
Каждые 27 млн лет, по теории Уитмайра, "девятая планета" проходит через пояс Койпера (участок Солнечной системы за орбитой Нептуна, заполненный множеством астероидов и комет, на территории которого находятся несколько карликовых планет, в том числе Плутон) с кометами и астероидами. Сбитые ею кометы врезаются в Землю и губят все живое.
Движение планеты в поясе Койпера могло стать причиной вымирания жизни много лет назад, предположил Уитмайр. И добавил, что она уже направила поток комет в нашу сторону. По его словам, объект вращается по орбите вокруг Солнца и, сталкиваясь с кометами и астероидами в точке, ближайшей к Земле, направляет их в ее сторону.
"Об этой загадочной планете, которую также называют планета-убийца, говорят уже не один десяток лет и ее описание есть в легендах, где она зовется "Планета Нибиру", или "Железная звезда". Некоторые легенды, хорошо описанные американскими исследователями, говорят о том, что именно эта планета в свое время наделала очень много бед на Земле", - прокомментировал сенсационное открытие американских ученых "Миру 24" уфолог Николай Субботин.
На вопрос о том, когда может произойти катастрофа, он ответил, что это определить сложно - сначала нужно понять, когда планета подойдет к Земле. И добавил, что, "если планета начнет проходить внутри Солнечной системы, пояса Койпера, вполне вероятно, что она может "выбить" часть метеоритного вещества, которое попадет на Землю, приведя к глобальной катастрофе".
Исследования палеонтологов подтвердили, что каждые 26 - 27 млн лет на Земле происходит некая катастрофа, которая приводит к массовому вымиранию.
О том, что на окраинах Солнечной системы может находиться огромное космическое тело, в начале года заявили специалисты Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин. Дальнейшие исследования показали, что она, по всей вероятности, вращается вокруг Солнца с периодом 17 тыс. 117 лет.
Некоторые астрономы не исключают, что "девятая планета" появилась в результат взрыва другой и потом была "украдена" Солнцем, попав на его орбиту.
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Комментарии
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12345 18:42, 16.04.2016#
Существует предсказание из Индии, которому уже лет 80, что в наше время ситуация на планете будет настолько плоха, что выправить её только земными мерами окажется не возможным, но - к счастью - сложатся такие космические условия, что произойдут громадные - энергетические, прежде всего, - перемены, которые помогут человечеству очиститься. Эти перемены будут особенно благоприятны для России, которая станет лучшей страной мира. Люди, впереди - Свет! Храните его в своих сердцах, чтобы оказаться ему родными.
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Не важно23:53, 16.04.2016#
Бля. . . . кометы за нептуном видно. У которых диаметр около 1 км. А блять такую планету, которая в 2-4 раза больше Земли значит не видно. И никто её не может разглядеть. Кроме этого профессора. Может кому-то там просто пить, курить надо завязывать. а то и чё другое померещиться. Это же надо такой бред выдумать.
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Я даже знаю куда все эти камни упадут. Ванга предсказала, что последним президентом США будет негр.