Ученые: население Земли говорит на одном языке!

Все человечество говорит на одном языке. К такому выводу пришли лингвисты и кибернетики из Аргентины, Германии, Нидерландов, США и Швейцарии, проанализировав по 40-100 базовых слов в 3700 языках (приблизительно в 62% всех языков мира), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Лингвистам не всегда под силу обнаружить закономерности, которые видят компьютеры. Ранее считалось, что звучание слов в разных языках случайно и зависит только от этимологии слова и особенностей произношения народа, это слово использующего. Однако статистический анализ словарей более чем половины языков мира показал: люди выбирают одни и те же звуки для самых главных слов.

Несмотря на значительные различия между языками из разных языковых групп и семей, в подборе фонем для базовых слов, особенно обозначения частей тела, существуют четко прослеживающиеся закономерности. К другим группам слов, в которых связь между языками мира проявилась особенно отчетливо, относятся названия степеней родства и распространенные погодные явления.

Ученые поняли, что это свидетельство существования еще не изученных закономерностей работы человеческого мозга, стремление приписывать фонемам собственный смысл. По-видимому, это свойство универсально для всех представителей нашего вида.

Так, в подавляющем большинстве языков слово, обозначающее «нос», имеет звук «н» и (или) гласные «о» или «у». А в слове, означающем лист дерева, в любом языке высока вероятность обнаружить звуки «л», «п» или «б», в то время как слово, означающее «песок» скорее будет содержать звук «с».

Слова, означающие «красный» и «круглый» очень часто имеют в составе звук «р». Эти правила не универсальны, но количество совпадений указывает на присутствие некоего правила.

Ученые также установили, что для некоторых слов наоборот, существуют очень нехарактерные звуки. Особенно этим отличаются местоимения. Для обозначения себя говорящий на любом языке мира не использует звуки «у», «п», «б», «т», «с», «р» и «л», передает «Популярная механика».

Ранее сообщалось, что среди всех языков мира существует три особых семантических кластера. Первый из них содержит слова, описывающие феномены, связанные с водой, второй – слова, обозначающие горы или твердые тела, а третий – различные формы рельефа, время и небесные тела.

Существование этих кластеров говорит о том, что языки всех народов мира, скорее всего, происходят из одного общего корня.