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Приморцы увидят самую большую и яркую Луну за 68 лет
Жители Земли 14 ноября смогут наблюдать самую большую Луну с 1948 года. На территории Приморья также можно будет наблюдать это редчайшее астрономическое явление, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Явление, которое называется «суперлуние», возможно из-за того, что естественный спутник нашей планеты проходит ближайшую к ней точку своей орбиты – перигей. В нем он находится примерно на 50 тысяч километров ближе к Земле, чем в наиболее отдаленной точке – апогее.
Во время «суперлуния» Луна кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Спутник в это время напоминает огромный пылающий шар. В этот раз на небе можно будет наблюдать самую яркую луну до 2034 года.
Предыдущее подобное явление земляне наблюдали 16 октября. В следующий раз супер-Луна покажется на горизонте 13 декабря. Это «суперлуние» будет настолько ярким, что затмит собой метеорный поток Геминиды, который будет освещать ночное небо Земли на второй неделе декабря.
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