Лауреата Нобелевской премии по экономике назовут сегодня

Шведская королевская академия наук сегодня назовет имя лауреата или же нескольких лауреатов Нобелевской премии по экономике. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, с 1969 года ее получили 76 экономистов, в основном из США. Причем 17 премий были разделены между двумя лауреатами, а 6 - между тремя, остальные 24 награды вручались одному ученому. И только однажды награду получила женщина. Средний возраст ученых на момент получения "Нобелевки" по экономике - 67 лет, и большинство получили награду годы спустя после признания их научных достижений.

Единственным отечественным ученым, удостоившимся Нобелевской премии по экономике, стал академик Академии наук СССР, создатель теории линейного программирования Леонид Канторович, награжденный в 1975 году "за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов". Впрочем, премии удостоились и три американца российского происхождения - Саймон (Семен) Кузнец за "эмпирически обоснованное толкование экономического роста", Василий Леонтьев "за развитие метода "затраты - выпуск" и за его применение к важным экономическим проблемам", а также Леонид Гурвич "за создание основ теории оптимальных механизмов".

Последние лауреаты премии выбирались Шведской академией явно с учетом самых насущных социально-экономических проблем. Так, француз Жан Тироль получил награду за исследования в области борьбы с монополиями, а американец Энгус Дитон - за анализ проблем бедности и социального неравенства.

В пересчете по текущему курсу размер премии составляет менее миллиона долларов. С 2012 года он равен 8 миллионам шведских крон.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.