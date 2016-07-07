Ученые рассказали, что будет в случае одновременного прыжка всех жителей Земли

По последним оценкам, население Земли составляет 7,3 млрд человек. Если они все разом прыгнут, это кончится очень плохо, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Американские ученые выяснили, что произойдет, если все люди подпрыгнут одновременно. Оказалось, что нашу планету сильно встряхнет. Как пишет портал Дни.ру со ссылкой на Business Insider, астрофизик Пол Саттер из Университета штата Огайо и его коллега, физик Марк Бослоу из Сандийских национальных лабораторий, выяснили, что будет, если все население Земли одновременно подпрыгнет. Оказалось, что приземление 7,3 миллиарда человек будет иметь значительное энергетическое воздействие.

Оно очень сильно встряхнет нашу планету, что приведет к образованию цунами 30-метровой высоты, а также к землетрясениям магнитудой от 4 до 8. Будут разрушены мосты, железные дороги, линии электропередач и здания. При этом ученые отмечают, что последствия такого прыжка не будут ощущаться в космосе, так как не смогут сместить орбиту нашей планеты.

Земля останется практически невредимой, а вот человечество вымрет, не сумев пережить удар, равный по звуку 200 децибелам. Человеческие барабанные перепонки будут разрушены. Такой уровень звука считается смертельным для человека. Для сравнения: звук реактивного двигателя самолета равен 150 децибелам.

Если всемирный прыжок совершить (теоретически) вблизи инфраструктурных сооружений, то он разрушит мосты, железные дороги, линии электропередач и здания. В то же время, это не заставит нашу планету покинуть свою орбиту, выяснили ученые, отмечает "Ридус".

Среди теоретиков, которые ранее пытались ответить на этот безумный гипотетический вопрос, существовало мнение, что при таком условии планета сместится в сторону от маршрута на расстояние меньше атома, а при приземлении вернется на место, словно пружина. Также звучало мнение, что самая массовая акция на Земле породит сейсмологические колебания, однако они будут слабыми и вскоре рассеются, не вызвав больших потрясений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.