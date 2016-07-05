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Ученые вычислили примерную дату апокалипсиса
Научные сотрудники Гарвардского и Оксфордского университета подсчитали, сколько лет планеты могут существовать вокруг звезд. Об этом, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По словам астрофизиков, продолжительность жизни вокруг звезды равна продолжительности жизни самой звезды. Исключением могут быть только те случаи, когда ее нарушает другое небесное тело типа черной дыры, пишет Федеральное агентство новостей.
Ученые отметили, что жизнь может существовать вокруг звезд, которые тяжелее Солнца в 0,08 – 3,7 раза. Причем дольше всего существует светило с наименьшей массой. Самыми легкими звездами считаются красные карлики, которые могут прожить не один десяток триллионов лет.
Солнце, как отметили астрофизики, достигнув стадии субгиганта, начнет умирать от пагубных процессов. Звезде на тот момент будет 11 миллиардов лет, а значит, это произойдет примерно через 3 – 4 миллиарда лет. Однако ученые подчеркивают, что Земля может стать непригодной для существования и раньше.
По информации, полученной ранее, стало известно, что китайские ученые намерены запустить совместно с европейскими коллегами пять спутников для изучения солнечной активности.
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