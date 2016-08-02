Канадские ученые выяснили, что зима и лето могут поменяться местами, что может стать новой климатической катастрофой, деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Информинг.

Специалисты провели исследование океанского течения в северном полушарии, которое неожиданное пересекло экватор. Как отмечают климатологи, смещение течения может привести к серьезным изменениям климата на нашей планете.

Если течение будет и дальше сдвигаться, то зима поменяется с летом, а всему живому придется переживать сложный период, так как глобальные изменения климата представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, из-за этого могут возникнуть проблемы с нехваткой продуктов питания, что приведет к голоду и войне.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.