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Зима и лето могут поменяться местами
Канадские ученые выяснили, что зима и лето могут поменяться местами, что может стать новой климатической катастрофой, деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Информинг.
Специалисты провели исследование океанского течения в северном полушарии, которое неожиданное пересекло экватор. Как отмечают климатологи, смещение течения может привести к серьезным изменениям климата на нашей планете.
Если течение будет и дальше сдвигаться, то зима поменяется с летом, а всему живому придется переживать сложный период, так как глобальные изменения климата представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, из-за этого могут возникнуть проблемы с нехваткой продуктов питания, что приведет к голоду и войне.
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