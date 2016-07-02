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Ученые случайно открыли новый цвет
Наука развивается семимильными шагами, каждый день мы узнаем что-то новое о мире, в котором живем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
К новостям о звездах и кометах мы уже привыкли, но кто мог ожидать, что появится новый пигмент? AdMe.ru поражен и делится этой невероятной историей.
Как и многие научные открытия, это совершилось в результате случайности. Мас Субраманьян (Mas Subramanian), профессор Орегонского университета, исследовал свойства оксида марганца и совсем не ожидал, что результатом его работы будет практически безупречный синий краситель. Того самого цвета, который человечество упорно старалось получить еще со времен династии Хань.
В мире существует множество других синих пигментов, но каждый имеет свои недостатки. Кобальт синий может быть канцерогенным, берлинская лазурь способна выделять цианид. Другие разработанные варианты неустойчивы под воздействием тепла или кислой среды.
Открытие профессора Субраманьяна безопасно и куда более долговечно. Его синий краситель намного экологичнее любого из ныне существующих. Кроме того, этот пигмент невероятно хорошо отражает инфракрасный свет. Он может совершить революцию в области строительства: для охлаждения зданий цвета лучше не существует.
В своем интервью профессор признается, что многие научные открытия совершаются под влиянием удачного стечения обстоятельств, а он учит своих студентов тому, как важны открытость ума и внимательность: никогда не знаешь, какую тайну может поведать мироздание в следующую минуту.
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