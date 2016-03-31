Изучение "населения" судовых балластных вод в портах Владивостока до сих пор ведется только по инициативе ученых

Самые последние исследования показали, что балластные воды судов, приходящих из китайских портов в порт Владивостока, высокоинфицированны

ZRPRESS.Ru и Деловая газета «Золотой Рог» продолжают проект «Экология, наука и бизнес Дальнего Востока». Главные задачи - акцентировать внимание на наиболее острых экологических проблемах региона, выяснить возможные пути их решения через создание и внедрение в практику научных разработок - технологий, ноу-хау, а также определить «цену вопроса» и инвестиционный интерес бизнеса и делового сообщества в сохранении уникальной природы Дальнего Востока. Нашими экспертами стали ведущие ученые Приморья и Дальнего Востока.

Сегодня ZRPRESS.Ru предлагает вниманию читателей статью Надежды ХРИСТОФОРОВОЙ, доктора биологических наук, профессора Дальневосточного Федерального университета.





Фото DVFU.ru

Досье «Золотой Рог»: Надежда Константиновна Христофорова (родилась в 1940 году в Приморском крае) - российский ученый и преподаватель, заведующая кафедрой ЮНЕСКО по морской экологии ДВФУ, заслуженный деятель науки РФ. Основатель кафедры экологии ДВФУ. Член-корреспондент РАЕН. Доктор биологических наук, профессор. Закончила с отличием химический факультет Дальневосточного государственного университета. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Электрохимическое поведение кислорода на электродах и в растворах». В 1985 году в Институте эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук, посвященную биоиндикации загрязнения морских вод тяжелыми металлами. Круг научных интересов составляют биогеохимия, морская экология, загрязнение окружающей среды и его оценка, экотоксикология, биологические методы восстановления деградированной среды и нарушенных экосистем, экологическое образование. В последние годы, продолжая заниматься мониторингом состояния морской среды, она вместе с коллегами сосредоточилась на загрязнении атмосферного воздуха, используя современные методы и делая акцент на нано- и микроразмерных частицах атмосферной взвеси.

«Основной вклад в загрязнение Японского моря вносит столица Приморья»

Краевые моря северо-западной Пацифики – Берингово, Охотское и Японское, объединяемые в группу дальневосточных морей, – самые большие и глубокие моря России. Изменение природных экологических факторов привело к резкому снижению численности главных промысловых видов и в целом к мощной перестройке ценозов. Однако и человек вносит существенные изменения в водные экосистемы, и его воздействие выражается в браконьерстве, перелове и в загрязнении среды. При этом под загрязнением понимается не только сброс в морские воды различных химических веществ, но и биологическое загрязнение, т.е. привнесение в экосистемы чужеродных макро- и микроформ, не всегда желательных.

На Дальнем Востоке с российского берега наибольшее количество загрязнённых вод поступает в Японское море. Основной вклад в поток загрязняющих веществ вносит столица Приморья – Владивосток, где из сбрасываемых в море сточных вод очистку проходит только четвертая их часть. Еще от шести городов Приморского края, в числе которых такие высоко индустриальные, как Находка, Уссурийск, Артем, Большой Камень, загрязненные воды с речным стоком или непосредственно тоже сбрасываются в Японское море. Наиболее загрязнены прибрежные воды залива Петра Великого (бухта Золотой Рог, заливы Амурский, Находка и Уссурийский).

Экологические проблемы любого региона связаны с природными условиями, ресурсами и их эксплуатацией. Сильно уступая Охотскому морю в богатстве промысловыми видами, Японское море, тем не менее, играет большую роль в экономике всех стран Северной Пацифики, являясь фактически транспортной артерией, «воротами» в океан, морем, где сосредоточены главные восточные порты России, важнейшие порты Северной и Южной Кореи, а также крупные западные порты Японии.

В связи с наступлением эры АТР, активным развитием портовой деятельности на Дальнем Востоке, движение судов – рыболовецких, пассажирских, торговых в Японском море и других морях будет возрастать. Возрастут и перевозки нефтепродуктов, особенно в связи с расширением добычи нефти на шельфе Сахалина и началом работы нового нефтеналивного порта в бухте Козьмина в Приморье, где заправляются сибирской нефтью крупные океанические танкеры. Известно ведь, что чем больше танкер, тем хуже его маневренность, тем выше вероятность аварий.





Фото Sakhalin.info.

8 сентября 2004 года на Сахалине в Холмске во время шторма оставшийся стоять в порту на якоре танкер «Христофор Колумб» был выброшен к берегу и в 20 метрах от него сел на мель (напротив центральной площади города). В результате аварии в воду вылилось топливо судна - около 300 тонн. Наблюдались отравления людей летучими углеводородами, весь берег – камни, водоросли – был в мазуте. Лишь на третий день береговые следы аварии засыпали, а мазутную плёнку унёс к югу сильный отжимной ветер.

«В ряде случаев ущерб окружающей среде от чужеродных видов значительно превышает отрицательные последствия всех других антропогенных факторов»

Расширение портовой деятельности привело к появлению новой экологической проблемы – морским биоинвазиям. Основные источники и пути проникновения чужеродных видов в новые морские акватории – обрастание корпусов судов

и судовые балластные воды. Новые виды-вселенцы находятся пока на ранних стадиях акклиматизации, и их число в этом регионе не превышает 3% от общего числа видов. Но надо быть, что называется, наготове.

Досье «Золотого Рога»: Инвазия - вселение новых видов на территории, где они ранее отсутствовали, которое происходит без сознательного участия человека. Инвазия (вселение, вторжение, внедрение) (invasion) - это активное распространение чужеродного вида (после его проникновения и обоснования); результат преодоления видом барьеров, связанных с распространением потомства и внедрением в местные полуестественные или естественные сообщества. Биологические инвазии в морской среде представляют серьезную экологическую и экономическую угрозу, приводящую к утрате биологического разнообразия, нарушению равновесия экосистем, снижению показателей рыбопромысловой отрасли и туризма. Они являются одним из относительно мало изученных аспектов глобального изменения морских экосистем.

Перенос чужеродных водных организмов на внешней обшивке судна и в его балластных танках с последствиями, разрушительными для принимающих экосистем, существует, очевидно, с тех пор, как появились суда, пересекающие Мировой океан. Современные темпы, масштабы и направления судовых грузопотоков обеспечивают очень быстрое и практически всепланетное распространение отдельных видов. Чужеродные виды по праву считаются второй по значению угрозой биоразнообразию (после разрушения мест обитания). В ряде случаев ущерб окружающей среде от чужеродных видов значительно превышает отрицательные последствия всех других антропогенных факторов.

Фото Центра мониторинга морских биоинвазий и балластных вод при Институте биологии моря им. А.В. Жирмунского.

«Чуждые организмы могут размножаться и распространяться в новом месте часто с непредсказуемыми последствиями»

В отличие от большинства загрязняющих веществ антропогенного происхождения, которые в природных экосистемах в ходе процессов самоочищения обычно разрушаются и поддаются эффективному контролю со стороны человека, успешно вселившиеся чуждые организмы могут размножаться и распространяться в новом месте часто с непредсказуемыми последствиями. Чужеродные водные организмы, которые тем или иным способом перемещаются через океаны, способны создавать весьма существенные проблемы: токсичное цветение воды, вызванное массовым развитием водорослей, интенсивное обрастание и биокоррозию гидротехнических и водозаборных сооружений, распространение паразитирующих и болезнетворных организмов и, наконец, полное опустошение рыбохозяйственных запасов. Экономические потери от вселения чужеродных видов в ряде случаев могут исчисляться сотнями миллионов долларов в год.

Если разлив нефтепродуктов довольно легко заметить и вполне возможно ликвидировать, то сброс балласта, как правило, не заметен зрительно, его трудно обнаружить без применения специальных исследований, однако его последствия могут быть неизмеримо катастрофичнее. Чужеродные организмы, как правило, не имеют в новых местах обитания естественных противников, регулирующих их численность и поддерживающих баланс экосистемы, поэтому в результате неконтролируемого роста происходит интенсивное размножение пришельцев и угнетение ими местных форм жизни.

«В заливе Петра Великого отмечено 56 инвазионных видов, составляющих основу общего списка для дальневосточных морей»

Экономические потери, связанные с расселением видов в мировом масштабе, составляют более 10 миллиардов долларов в год. Ежегодно в балластных танках судов по всему миру переносится около 10 миллиардов тонн воды, в которых зарегистрированы более 3000 видов водных организмов, многие из которых могут представлять собой серьёзную угрозу морским экосистемам, экономике и даже здоровью людей.

Как отмечает ведущий специалист по изучению явления биоинвазии в дальневосточных морях Александр Звягинцев, не всякое вселение чужеродных организмов завершается экологическими и экономическими потрясениями, однако по мере развития водного транспорта такие случаи повторяются всё чаще, а их последствия становятся масштабнее. В Новороссийской бухте (Чёрное море), куда заходят под погрузку тысячи иностранных судов, в течение 2004–2005 годов обнаружено 36 новых, не свойственных Чёрному морю видов зоопланктона, которые повлекли за собой перестройку сложившихся биоценотических связей.

Нерегулируемый сброс балластных вод в Балтийское море привёл к вселению в него более 20 видов беспозвоночных, значительная часть которых занесена судами из бассейнов Каспийского, Чёрного, Азовского морей и Северной Америки. Нанесённый чужеродными морскими организмами ущерб ликвидировать практически невозможно.

В заливе Петра Великого отмечено 56 инвазионных видов, составляющих основную часть общего списка для дальневосточных морей. 13 из них можно считать натурализовавшимися.

Проходящие акклиматизацию и натурализацию субтропические виды морских беспозвоночных животных входят в состав сообщества обрастателей гидротехнических сооружений. За счёт быстрорастущих видов-обрастателей нагрузка на гидротехнические сооружения Приморского края увеличилась в несколько раз, достигая 22–25 кг, а иногда и 40 кг на квадратный метр.

«Три основных «группы риска» вселенцев в залив Петра Великого»





Фото Центра мониторинга морских биоинвазий и балластных вод при Институте биологии моря им. А.В. Жирмунского.

Сотрудниками Института биологии моря ДВО РАН выявлены три основных «группы риска» вселенцев в залив Петра Великого. Важнейшую «группу риска» представляют собой асцидии. Это очень крупные, быстрорастущие формы, способные создавать серьёзные биопомехи марикультуре.

Досье «Золотого Рога»: Асцидии (лат . Ascidiacea) — класс мешкообразных животных, принадлежащих к подтипу оболочников или личинкохордовых (Urochordata). Класс включает несколько отрядов, около 100 родов, около 2000 видов. Распространены во всех морях. Взрослые асцидии прирастают к поверхности и не передвигаются, но в качестве личинок свободно плавают в воде. После нескольких дней странствий они находят подходящее место, как правило на какой-либо скале, и становятся оседлыми. Некоторые асцидии живут поодиночке, некоторые в обширных колониях.





Вторая по значимости «группа риска» – это, безусловно, усоногие раки. Они являются основными обрастателями как в бореальной, так и в тропической зоне, и процесс их расселения с помощью судов происходит постоянно.

Третьей «группой риска» биоинвазий являются многощетинковые черви, или полихеты.

На дипломатической конференции в 2004 году была принята Международная конвенция по контролю и управлению судовым водяным балластом и осадками. Однако в нашей стране положения этой конвенции до сих пор не ратифицированы.

«Самые последние исследования показали, что балластные воды судов, приходящих из китайских портов в порт Владивостока, высокоинфицированны»

Между тем самые последние исследования показали, что балластные воды судов, приходящих из китайских портов в порт Владивостока, высокоинфицированны. В балластных водах танкера «Minotaur», прибывшего из порта Лункоу, выделены энтеробактерии, численность, которых превышала санитарные нормы в 40 и более раз, и грамотрицательные подвижные палочковидные бактерии с ферментативным типом метаболизма, устойчивые к тяжёлым металлам и антибиотикам.

Наибольшее количество микроорганизмов поступает в прибрежные воды Амурского залива вместе с балластными водами в летние месяцы, включая сентябрь. Среди условно патогенных бактерий обнаружены ранее не упоминавшиеся в литературе, которые считаются достаточно эпидемически опасными.





Фото Центра мониторинга морских биоинвазий и балластных вод при Институте биологии моря им. А.В. Жирмунского.

«Полной смены балласта и очистки танков от бактерий достичь невозможно»

Известно, что полной смены балласта и очистки танков от бактерий достичь невозможно. Проводимая в соответствии с инструкцией замена балласта в открытом море не является полностью эффективной, так как осадок в основании резервуаров судов не может быть полностью удалён во время обмена.

Изучение населения судовых балластных вод в портах Владивостока и Новороссийска носит пока инициативный характер. Однако правительством России разработан проект постановления о присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими и, очевидно, контроль балластных вод скоро станет обязательным.

Надежда ХРИСТОФОРОВА, доктор биологических наук, профессор Дальневосточного Федерального университета. Газета "Дальневосточный ученый", N3, 2016.

Специальный проект ZRPRESS.Ru и Деловой газеты «Золотой Рог».