Перспектива закрытия в Приморье шахты в поселке Липовцы вновь заставила заговорить об углехимии

В начале февраля этого года СУЭК объявила о нерентабельности производства на Липовецком месторождении угля в Октябрьском районе Приморского края, пишет Деловая газета «Золотой Рог». В течение этого года шахтоуправление «Восточное» будет добывать подготовленные запасы угля и не планирует готовить к отработке новые.

Как отмечено в сообщении компании, финансово-экономические показатели убыточны уже на протяжении 10 лет. В числе причин указываются сложные горно-геологические условия Липовецкого каменноугольного месторождения. Наверное, сказались экономический кризис и падение стоимости угля на мировом рынке, хотя компания на это не ссылается. К тому же, по некоторым данным, «Приморскуголь» потерял китайского покупателя липовецкого угля. Этот уголь экспортировался в Китай с 2011 года.

По итогам 2015 года добыча шахтоуправления «Восточное» упала по сравнению с 2013 годом и составила 810,6 тыс. тонн. Поясним, почему прошлый год сравнивается с 2013-м, а не с 2014-м годом. В мае 2013 года компания рапортовала о рекордной добыче липовецкого угля, за месяц было добыто 202,1 тыс. тонн, что случилось впервые в истории угольной отрасли Приморского края. По итогам 2013 года общая добыча на шахте составила 1,16 млн тонн. По некоторым сведениям, шахта в поселке Липовцы в тот год была частично затоплена во время летних дождей, что, кстати, тоже может являться причиной закрытия участка добычи.

В последние годы добыча липовецкого угля велась только на участке «Восточный-2». В настоящее время, по данным Приморнедр, на месторождении работают два недропользователя, которые владеют лицензиями на три участка.

Досье "Золотого Рога": По данным Приморнедр, лицензиями на участки «Восточный-2» и «Южный» с общими запасами по категории А+В+С1 - 33 млн т, категории С2 – около 8 млн тонн владеет АО «Приморскуголь». Лицензией на участок «Некковый» с запасами категории А+В+С1 – 0,8 млн т и категории С2 – 3,3 млн тонн владеет ООО «Самородок». Балансовые запасы угля на Липовецком каменноугольном месторождении составляют: по категории А+В+С1 - 48,4 млн т, по категории С2 - 129,5 млн тонн.

В связи с озвученными планами закрыть добычу липовецкого угля, компания разрабатывает программу по созданию новых видов деятельности на базе остающихся в п. Липовцы производственных мощностей. Например, подразделение сервисно-ремонтного обслуживания горно-шахтного, строительного, транспортного и другого оборудования.

Смолы, полимеры и прочее

Все постперестроечное время липовецкий уголь использовался, как энергетическое сырье. Во всяком случае, в России. «Приморскуголь» поставлял его на Артемовскую ГРЭС. Возможно, Китай покупал его и для других целей, не знаем. Но липовецкие угли – это не просто каменные угли, это, скорее, химическое сырье. В очередной раз об этом напоминает отчет ФГУП «Дальвостуглеразведка» о нетрадиционном использовании углей Приморского края, выполненный не так давно. Из липовецкого угля путем пиролиза можно получать, например, липтобиолитовую смолу, уникальную по своим свойствам. Липтобиолитовая смола - это пластификатор, который не допускает трещин в асфальто-бетонном покрытии, а значит, незаменим в дорожном строительстве. По заключению Института нефти и газа им. Губкина, липтобиолитовая смола способна заменить полимерную ленточную изоляцию трубопроводов. Смола, полученная из липовецкого угля, при добавлении в асфальт расширяет диапазон температур, которые он выдерживает, с +60 до – 50 градусов. Такой асфальт сохраняет эластичность, не плавится летом и не трескается зимой, не пропускает влагу. И так далее. Чтобы не быть голословными, приведем мнение специалиста в области строительства трубопроводов.

- Последние 10 лет советской власти внешняя изоляция трубопроводов устраивалась на основе уникальной липтобиолитовой смолы, полученной путем пиролиза каменного угля липовецкого месторождения, - рассказал «Золотому Рогу» бывший главный инженер треста «Подземстрой» Юлий РЫЛОВ. – Эти трубы стоят и по сей день. Для получения липтобиолитовой смолы в Липовцах был построен газогенератор по пиролизу. Разработка технологии - заслуга Дальневосточного политехнического института и кафедры химии Дальневосточного госуниверситета. Такой генератор мог обеспечить качественной смолой весь Дальневосточный федеральный округ. Сейчас этого производства нет.

Из липтобиолитовой смолы можно производить полимерные компаунды – это термопластическая полимерная смола, отверждаемая в естественных условиях, и полимербетоны, которые в жилищно-коммунальном хозяйстве любого города заменить нечем. Судя по объявлениям на сайтах продавцов стройматериалов, компауды поставляются в Россию из Германии. Возможно, и из других стран, а ведь их можно производить здесь, на месте.

Шансы есть, но пока недостаточно оцененные

Все эти преимущества липовецких углей сегодня никак не востребованы. И трудно сказать, какова перспектива создания углехимии на их основе. Мнения расходятся. Одни специалисты ссылаются на мировой опыт и не сомневаются в высокой эффективности будущего производства, так как это совсем другой технологический уровень, он повышает экономическую отдачу минимум в 6 раз. При этом не потребуется добывать большие объемы угля. Сторонники этого мнения ссылаются на данные конгресса по углехимии, который прошел в Кемерово в январе этого года. На нем выступали китайцы, которые делились своим опытом производства различной продукции из угля. Китайцы готовы такую технологию поставить на Дальний Восток, что свидетельствует об инвестиционном интересе с их стороны.

Другие возражают, что угольной компании невыгодны малые объемы добычи, тем более шахтной, так как это удорожает стоимость тонны угля. А ее повышение может ударить по экономике переработки. Но это пока лишь прикидки и предположения. Чтобы говорить предметно, нужны расчеты. Другими словами, нужен проект производства со всеми расчетами стоимости добычи, строительства перерабатывающих мощностей, с учетом стоимости конечной продукции на рынке.

Нужно также учесть конкуренцию углехимии с нефтехимией, ведь многие продукты переработки того и другого сырья аналогичны. В Приморском крае уже несколько лет ведутся разговоры о строительстве нефтехимического завода, что может сдерживать интерес к углехимии. Но, чтобы сделать проект, нужны деньги, вопрос - кто их даст?

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.