В Приморье создадут Национальный научный центр биоразнообразия наземной биоты

Национальный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии будет создан в Приморье. Он объединит усилия ученых Биолого-почвенного института, Уссурийского заповедника и Горнотаежной станции Российской академии наук в решении вопросов исследования и сохранения уникальной флоры и фауны.

По словам директора Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения РАН, академика Юрия ЖУРАВЛЕВА, федеральные ведомства - президиум РАН, Федеральное агентство научных организаций и правительство РФ - уже дали свои разрешения на создание центра. Новая научная организация появится в Приморье в начале 2017 года.

Основная цель создания такого Центра - объединение интеллектуальных и материально-технических ресурсов в области морской биологии для создания синергетического эффекта и принципиально новых возможностей при решении фундаментальных и прикладных задач, связанных с изучением и сохранением уникального биологического разнообразия.