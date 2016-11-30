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В Приморье создадут Национальный научный центр биоразнообразия наземной биоты

30 Ноября 2016, 09:40 | Приморье

Национальный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии будет создан в Приморье. Он объединит усилия ученых Биолого-почвенного института, Уссурийского заповедника и Горнотаежной станции Российской академии наук в решении вопросов исследования и сохранения уникальной флоры и фауны.

По словам директора Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения РАН, академика Юрия ЖУРАВЛЕВА, федеральные ведомства - президиум РАН, Федеральное агентство научных организаций и правительство РФ - уже дали свои разрешения на создание центра. Новая научная организация появится в Приморье в начале 2017 года.

Основная цель создания такого Центра - объединение интеллектуальных и материально-технических ресурсов в области морской биологии для создания синергетического эффекта и принципиально новых возможностей при решении фундаментальных и прикладных задач, связанных с изучением и сохранением уникального биологического разнообразия.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дво ран  наука  наземная биота 











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