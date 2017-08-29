Побережье меняют море и люди

Какое развитие предрекают прибрежной зоне Приморья эксперты

Приморье не обходит мировая тенденция - экономическое развитие наиболее ускоренными темпами идет на морском побережье. Здесь активнее сосредотачиваются люди, ресурсы, осуществляются разные хозяйственные и общественные проекты, планируются новые предприятия и комплексы, порты и зоны отдыха.

Но природа побережья уязвима, и, осуществляя эти разные проекты, очень важно не наносить ей вреда, на что ориентирует государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Что нам стоит порт построить…

На несколько вопросов, связанных с развитием прибрежных территорий, деловой газете «Золотой Рог» ответил генеральный директор АО «ДНИИМФ» Ярослав СЕМЕНИХИН:





- Ярослав Николаевич, вас устраивает то, как у нас ведется освоение побережий?

- У нас сегодня начисто отсутствует какой-либо орган, который контролировал бы комплексное развитие морской береговой полосы, понимал бы это и делал соответствующий баланс распределения земель - что под марикультуру, что под портовое строительство. Поэтому те, кто занимается марикультурой, считают, что именно им надо выдать все соответствующие участки земли и моря - это особенно важно. Те, кто занимается промышленной перевалкой грузов, утверждают, что все подходящие участки должны быть отданы для портов. И так далее.

Решения о строительстве принимаются людьми, которые не понимают проблемы. На базе мифических вещей о «создании столько-то рабочих мест», подписываются декларации о том, что осуществление проекта будет ужасно хорошо. А хорошо ли? Раньше это изучалось, а сегодня такой работы нет. В советское время наш институт был уполномочен контролировать развитие береговой полосы Дальнего Востока - где, кто и что имеет и какие есть намерения. Все это у нас можно было узнать. Теперь о новом строительстве на берегу, мы узнаем только по факту.

Когда государство занималось этими вопросами, у нас была стройная система исследований, имелись специальные лаборатории, шло моделирование. Сейчас мы используем то, что было наработано ранее, но нормативная база по этому вопросу сегодня очень отстает.

Конечно, на все участки земли, в том числе прибрежные, у нас так или иначе есть какие-то хозяева, которые решают свои частные проблемы. Хозяев очень много, и если вам хочется что-то построить, то это требуется согласовать с ними. А поскольку между ними нет какой-то координации, то получаются сплошные согласования.

К примеру, какая-то компания хочет организовать порт, но не знает, где это можно и как. И ей некуда прийти, где бы ей подсказали, что имеется перспективный участок. Никто такой работой не занимается, и в этом - серьезная проблема.

- Но если надежда построить все-таки есть?

- Для этого существует определенный порядок. Тогда вы берете подысканный участок земли и примыкающей к ней морской акватории и разрабатываете «декларацию о намерениях», в которой рассказывается о будущем проекте. Этот документ надо предъявить местной муниципальной власти и Министерству транспорта. Они и решают вопрос: можно или нельзя предложенное строить. Если проект одобряется, то затем требуется получение технических условий от разных ведомств. Когда они будут получены, можно будет просчитать экономику - какая будет польза и какой вред.

- И это должно быть отражено в разделе проекта по экологии, где надо показать возможный ущерб и его компенсации?

- Конечно. В рамках проекта делаются экологические, экономические, технические, энергетические и прочие расчеты. Идет огромная работа, прежде чем проект можно будет реализовать по факту.

К этому есть еще и общественные слушания, государственная и негосударственная экспертизы. Все портовое строительство - это в основном объекты государственного значения, и проекты проходят госэкспертизу.

- На одном из обсуждений проекта яхт-клуба во Владивостоке эксперты отметили, что в нем явно не учитывались гидрологический режим выбранной бухты и его возможные негативные изменения.

- Расчеты позволяют прийти к тому или иному выводу. К сожалению, когда такое проектирование выдается на тендер за небольшие деньги и его выигрывает компания из двух-трех человек, то она в силу своих ограниченных знаний не может дать оптимальное проектное решение.

- И из-за этого впоследствии возможен какой-то экологический ущерб?

- Не допустить его - это сегодня одна из самых сложных проблем. Например, недавно обсуждался вопрос по дноуглубительным работам в порту Зарубино. И помимо больших прямых затрат на несколько миллиардов рублей могут пострадать марикультура, отдых и так далее.

Экология не должна быть тормозом

Продолжая начатый в ДНИИМФ разговор, заместитель директора Инженерной школы ДВФУ по развитию Валерий ПЕТУХОВ ответил на следующие вопросы газеты «Золотой Рог»:





- Валерий Иванович, а ваше мнение к дноуглублению в районе порта Зарубино? Действительно ли хозяйства марикультуры могут пострадать?

- В ряде стран до 80-90% рыбопродукции поступает из мест, где развивается марикультура, а мы ловим ту же рыбу и практически не развиваем ее разведение. В принципе, для нашего региона это важно и нужно. Известный приморский марикультурист Сергей МАСЛЕННИКОВ считает, что на побережье категорически ничего нельзя делать, если это будет мешать морским огородам. Но у нас побережье настолько громадное, что не нужно в одном месте делать какой-то перевалочный пункт грузов и здесь же - производить марикультуру. Достаточно уйти на десять километров в сторону, и никто никому не будет мешать. Искусственно придуманные вещи о «помехах» не способствуют полноценному освоению территории.

Береговая черта залива Петра Великого настолько велика, что здесь до сих пор остаются абсолютно безлюдные побережья. И пусть там природа остается в естественном состоянии. Но не надо ограничивать активность людей в зонах их проживания.

У нас все еще малонаселенный край и низкая производственная активность. А экологическая ситуация вполне благополучная. Конечно, надо сохранять и «Кедровую падь» и «Землю леопарда», но при этом надо думать и о развитии промышленности - чтобы людям было с чего кормиться.

Многие наши проблемы - от бедности. Если у людей здесь нет работы, то они будут браконьерить. Надо создать благоприятную среду для социально-экономического развития, и тогда многие проблемы, возможно, отпадут естественным образом.

Я только что объехал весь Хасанский район. Места великолепные, природа отличная, колоссальный рекреационный потенциал. Но - удручающее впечатление. Заброшенные бывшие военные городки, недостроенное здание в центре Зарубино. Там может развиваться сельское хозяйство. Однако поля заброшены. Очевидно, что район находится в ужасном экономическом состоянии, а экологи протестуют против строительства какого-либо закрытого терминала.

С точки зрения рекреации - убого выглядят кемпинги. Хорошо, что они есть, и много людей со всего Дальнего Востока в них отдыхают, но на этой убогости теряются живые деньги.

- И ничего положительного?

- Почему же? Есть и приятные примеры. Я был с внуками в круглогодичном пансионате «Теплое море». В нем - бассейны с теплой водой, и дети из них не вылазили. Сюда на выходные приезжают китайцы. Отдыхать у нас для них оказывается дешевле, чем у себя. Плюс - европейские условия проживания и питания, хорошая культура обслуживания. Недалеко экоферма, где животные и птицы со всей Восточной Азии. Это интересно. Такие рекреационные объекты могут существенно увеличить поток туристов. Здесь нужны и развлечения - не только же купаться и лежать на берегу.

В такие проекты надо серьезно вкладываться, и тогда отдых в Хасанском районе станет круглогодичным. Все-таки климат в нем мягче, и в море здесь можно заходить не месяц-другой, а где-то с конца мая и до начала октября. Кстати, сейчас этот комплекс расширяется.

Для побережья важно решать не отдельно вопросы экологии, а вопросы комплексного управления прибрежной зоной (КУПЗ). У нас громадные территории и мизер населения. И надо думать об их промышленном развитии, а не только о том, чтобы сохранять первозданную природу.

Если рассматривать проблему КУПЗ, то составные части регионального развития у нас - это рыболовство, рыбоводство, сельское хозяйство, портово-промышленный комплекс, рекреационное хозяйство, охрана природы и ландшафт, архитектура, строительство, культурно-историрическое наследие, жилые зоны, берегозащита, судоходство. Нужно, чтобы интересы всех этих составных частей в прибрежной зоне были гармонизированы, согласованы. Только тогда возможно нормальное развитие территории.

Пока же каждый действует в отдельности. Поэтому в Находке портовики построили открытые угольные терминалы, которые теперь пылят и не дают нормально жить людям. Из-за несогласованности общих интересов у нас проблемы не предотвращаются, а создаются. Хотя, с другой стороны, город получил достаточно большие средства в бюджет.

Если правильно подойти к строительству различных сооружений и развитию экономики на морском берегу так, чтобы оно не сильно или вообще не воздействовало на экологию, тогда возможны сочетание интересов разных отраслей экономики и устойчивое социально-экономическое развитие побережья.

В южном Приморье надо развивать транспортно-логистический терминал. Это вещь совершенно очевидная для нашего побережья. Нас же провозгласили «воротами в АТР»! Если же притормозим, то «воротами» станут Благовещенск, Хабаровск, а не мы, хотя считаем себя главным центром Дальнего Востока.

Двигаться в развитии края в рамках комплексного управления прибрежной зоной - это тот путь, по которому прошел весь мир. И везде это организовано разумно и приносит хороший экономически эффект.

- Тем не менее, развитие влечет издержки. Например, ученый из ТОИ ДВО РАН Владимир РАКОВ считает, что строительство причалов уменьшило историческую площадь бухты Золотой Рог примерно на 20%, изменило ее природные очертания, и здесь практически исчезло мелководное биосообщество.

- Главное сегодня - не сохранение биоразнообразия, о котором говорит уважаемый Владимир Александрович, а люди, поступательное социально-экономическое развитие территорий.

Действительно, бухта Золотой Рог сократилась, но это нормальная логика развития территории. Если бы мы здесь остановились примерно на ситуации 1960 года, когда в ней еще купались, то не было бы современных портовых сооружений, ТЭЦ, и численность населения во Владивостоке вряд ли превысила бы 700 тысяч.

Естественно, бухта давно уже не природная территория, а техногенный объект. Тем не менее если говорить о таком показателе, как индекс загрязнения воды, то выявленный после проверки коэффициент 0,75 соответствует чистой воде, а выше - умеренно загрязненная вода. По данным Росгидромета, средние показатели загрязнения по бухте сейчас - 0,8 единицы этого индекса. То есть вода в бухте почти чистая. А ведь пять-шесть лет назад Золотой Рог был сплошь в мазутной пленке, и индекс загрязнения составлял 4,5. То есть ситуация улучшилась в пять с лишним раз.

Это результат того, что Водоканал завел основную часть стоков на очистные сооружения, прилагают усилия контролирующие органы.

ВОПРОС - РЕБРОМ

- Ярослав Николаевич, насколько активно влияет океан на состояния побережий?

- Пожалуй, это отдельная научная тема. Океан - живой организм, в котором есть и течения, и разные уровни подъема воды и так далее. Все это находится в постоянном взаимодействии, влияет на береговые очертания и должно учитываться, чтобы избежать в будущем негативных последствий. Для этого у нас есть специалисты в области гидротехники, которые все это имеют в виду при проектировании портов и отдельных сооружений.

Виктор КУДИНОВ.