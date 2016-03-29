Жидкие радиоактивные отходы, появляющиеся на Дальнем Востоке, перерабатываются с колес

Институт химии ДВО РАН предлагает к использованию единственный существующий сегодня в мире класс сорбционных материалов, который сможет очистить радиоактивные отходы «Фукусимы»

ZRPRESS.Ru и Деловая газета «Золотой Рог» продолжают проект «Экология, наука и бизнес Дальнего Востока». Главные задачи - акцентировать внимание на наиболее острых экологических проблемах региона, выяснить возможные пути их решения через создание и внедрение в практику научных разработок - технологий, ноу-хау, а также определить «цену вопроса» и инвестиционный интерес бизнеса и делового сообщества в сохранении уникальной природы Дальнего Востока. Нашими экспертами станут ведущие ученые Приморья и Дальнего Востока.

Дальневосточные ученые создали технологию и готовы поделиться с соседями

Трагедия на атомной электростанции «Фукусима-1» поставила перед учеными масштабную проблему очистки жидких радиоактивных отходов сложного состава. В середине марта исполнилось пять лет со дня катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в Японии. За последние 25 лет это была крупнейшая авария со времен трагедии в Чернобыле. Так уж случилось, что для предотвращения еще более масштабной катастрофы в первые дни после аварии для охлаждения реакторных блоков и бассейнов выдержки отработанного топлива японские специалисты были вынуждены применять морскую воду. Спустя пять лет объемы хранящихся в емкостях опасных растворов не уменьшаются, а, наоборот, возрастают, за счет ежедневно собираемых стекающих в Тихий океан радиоактивных грунтовых вод. По оценкам экспертов, ежегодно на прилегающую к японской "Фукусиме-1" морскую акваторию попадает более 400 тонн радиоактивных грунтовых вод.

Сегодня объемы жидких радиоактивных отходов (ЖРО) уже составляют сотни тысяч кубометров. И все потому, что до недавнего времени в мире не существовало эффективных способов очистки ЖРО сложного химического состава, в том числе морской воды. Российские, дальневосточные ученые смогли создать такую технологию и готовы поделиться ею с соседями.

«Разработка технологий очистки жидких радиоактивных отходов - это целое научное направление»

Поиском технологий очистки жидких радиоактивных отходов много лет занимается Институт химии ДВО РАН. За 20 лет в институте был сделан настоящий прорыв в создании уникальных материалов для очистки воды от таких радионуклидов, как стронций-90, кобальт-60, марганец-54 и цезий 134/137, и в разработке новых оригинальных подходов к очистке ЖРО сложного состава. Благодаря полученным результатам фундаментальных и прикладных исследований, угроза радиационного загрязнения ряда территорий и акваторий Дальнего Востока ликвидирована. Накопленные за 40-50 лет эксплуатации атомного флота «запасы» ЖРО в основном утилизированы, и ведется плановая работа по полной их ликвидации и реабилитации ранее пострадавших территорий. О том, как начинались и проводились исследования, газете «Золотой Рог» рассказал Валентин СЕРГИЕНКО, действительный член РАН, доктор химических наук, профессор.





В гостях у ZRPRESS.Ru - Валентин СЕРГИЕНКО, академик РАН, доктор химических наук, профессор, председатель Дальневосточного отделения РАН. Фото Марины Божко.

Досье «Золотого Рога»: Валентин Иванович Сергиенко родился 18 августа 1944 года в Приморском крае. В 1966 году окончил физико-математический факультет Дальневосточного государственного университета, в 1970-м – аспирантуру. Прошел путь от лаборанта до директора Института химии ДВО РАН, является председателем Дальневосточного отделения РАН.

- Сегодня разработка технологий очистки жидких радиоактивных отходов - это целое научное направление Института химии ДВО РАН. Без преувеличения у нас сложилась известная не только в стране, но и в мире научная школа по обращению с проблемными ядерными отходами. Толчком к развитию фундаментальных и прикладных исследований в институте такой направленности послужил указ президента Бориса Николаевича ЕЛЬЦИНА о запрете сброса жидких радиоактивных отходов в Японское море. Встала проблема: что делать с накопленными в результате эксплуатации атомного подводного флота ЖРО? - рассказывает Валентин Сергиенко, директор Института химии ДВО РАН.

Досье «Золотого Рога»: Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук создан 1 июля 1971 года на базе Отдела химии Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР. Специфика минеральных ресурсов Дальнего Востока и Тихого океана предопределили основное научное направление института: "Разработка физико-химических основ углубленной переработки минеральных ресурсов, включая ресурсы моря, и на этой основе синтез, изучение строения и свойств материалов с заданными функциональными свойствами, в том числе перспективных для морских технологий и техники". В настоящее время в институте работает 260 человек. В структуру института входят следующие научные подразделения: лаборатории сорбционных процессов, химии редких металлов, фторидных материалов, переработки минерального сырья, защитных покрытий и морской коррозии, ядерно-физических методов анализа, отдел строения вещества (в который входят три лаборатории: рентгеноструктурного анализа, химической радиоспектроскопии, электронного строения и квантовохимического моделирования), лаборатории светотрансформирующих материалов, коллоидной химии и межфазных процессов, электронно-физических методов исследований, оптических материалов, лаборатории нестационарных поверхностных процессов, плазменно-электролитических процессов, инженерно-технологический центр (на правах лаборатории), информационно-аналитический отдел интеллектуальной собственности, группа "Перспективные технологии", группа атомно-абсорбционного и спектрального анализа.

«Необходима гарантированная изоляция ЖРО от окружающей среды как минимум на 300 лет»

Стремительное развитие атомной отрасли, включая ядерную энергетику, в 50-60-х годах прошлого столетия в первую очередь определялось созданием ядерных устройств различного назначения, созданием для этих целей новых материалов, топливных композиций. И незаслуженно мало внимания уделялось конечному «жизненному циклу» таких устройств – это вывод из эксплуатации и утилизация.

- Считалось, что традиционные химические и физико-химические процедуры - выпаривание, ионный обмен, бетонирование, остекловывание и т. п. - обеспечат решение отложенных «на потом» проблем, - объясняет Валентин Сергиенко. - А дальше по пословице – «хорошо было на бумаге, да забыли про овраги». И вот в конце 90-х остро стал вопрос о методах перевода долгоживущих радионуклидов из жидкого в твердое состояние и о гарантированной изоляции их от окружающей среды как минимум на 300 лет.

Исходя из имеющегося у нашей команды опыта, было предложено сконцентрироваться на разработке методов селективной сорбции. Это направление было основано на результатах многолетних исследований Всеволода Тихоновича БЫКОВА и его учеников. Кстати, Быков в 50-60-х годах был председателем Дальневосточного филиала Академии наук СССР. Областью его интересов были природные и синтетические цеолиты, исследование возможности их применения в народном хозяйстве. С этих же природных и синтетических материалов и мы начали свои поиски оптимальных способов извлечения радионуклидов из водных растворов.

Досье «Золотого Рога»: Цеолиты - большая группа близких по составу и свойствам минералов, известных своей способностью отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности. Другим важным свойством цеолитов является способность к ионному обмену: они способны селективно выделять и вновь впитывать различные вещества, а также обменивать катионы.

Исследовав природные сорбенты, мы убедились, что среди них нет материалов, которые бы удовлетворяли сегодняшним требованиям. Они имеют небольшой коэффициент извлечения и очень низкую селективность - попутно с извлечением радионуклидов из раствора извлекалась вся гамма растворенных в воде элементов, большая часть из которых никакой угрозы для окружающей среды не представляет.

В итоге мы пришли к заключению, что надо заниматься синтезом сорбентов и поиском материалов, которые бы позволяли селективно извлекать радиоактивные элементы, не затрагивая фоновые компоненты раствора. Это была большая и трудная работа, которая завершилась созданием 15-20 принципиально новых сорбентов разной природы для очистки растворов. И начиная с 1996 года при поддержке командования Краснознаменного Тихоокеанского флота (КТОФ) и Минобороны мы стали проводить промышленные испытания своей технологии, которые завершились выпуском техусловий на производство сорбентов, регламентами очистки ЖРО различного состава и происхождения. Затем были работы на Ново-Воронежской и Курской АЭС, работы на аварийной Чернобыльской станции, предприятии «МАЯК» и т.д.

Созданное в Приморском крае предприятие «ДальРАО» работает с использованием созданных нами материалов и разработанных технологических схем. При нашем участии на предприятии был спроектирован, изготовлен и введен в эксплуатацию участок синтеза сорбентов. Наше сотрудничество продолжается до сих пор. Сегодня жидкие радиоактивные отходы, появляющиеся на Дальнем Востоке, перерабатываются с колес, - подчеркивает Валентин Сергиенко.





Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ДВЦ «ДальРАО») создан в 2010 году.





Из фотоархива «ДальРАО».

Основной задачей ДВЦ «ДальРАО» стало проведение на территории Приморского края и Камчатской области работ по обращению с ядерным топливом, твердыми и жидкими радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности Военно-Морского Флота и образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, а также работ по экологической реабилитации радиационно-опасных объектов в зоне обслуживания. В 1999-2002 годах впервые в России были разработаны и реализованы технологии, необходимое оборудование и оснащение для безопасного обращения с ОЯТ, выгруженным из реакторов судовых ядерных энергетических установок. С их использованием из хранилищ ПМ-80 и ПМ-32 Тихоокеанского флота полностью удалено дефектное отработавшее топливо, а также жидкие и твердые радиоактивные отходы повышенной активности. Тем самым ликвидирована угроза широкомасштабных радиационных аварий в Приморском крае и на Камчатке.

Вести: Приморье. Филиал ВГТРК "ГТРК "Владивосток".

Институт химии ДВО РАН продолжает сотрудничать с предприятиями оборонной, судостроительной, горнодобывающей, химической и металлургической промышленности. На ДВ заводе «Звезда» и на объектах ТОФ успешно прошла промышленные испытания разработанная в институте высокоэффективная технология одностадийной очистки радиоактивных растворов от радионуклидов цезия и стронция, обеспечивающая многократное повышение эффективности очистки по сравнению с другими технологическими схемами. Технология микродугового оксидирования (МДО) деталей сложной конфигурации из разнородных сплавов рекомендована руководством судостроительной и судоремонтной отрасли для использования на всех ее предприятиях. На дальневосточном заводе «Звезда», на Амурском судостроительном, на Красноярском радиотехническом и на Калужском турбинном заводах созданы и успешно работают промышленные участки МДО. На Ярославском (Приморский край) ГОКе внедрен аналитический комплекс нейтронно-активационного экспресс-контроля технологического процесса обогащения флюоритовых руд. На дальневосточных предприятиях (Дальполиметалл, Хрустальненский ГОК, Ярославский ГОК, Лермонтовский РЭП и др.) использован ряд разработок института, связанных с комплексной переработкой минерального сырья.





Хранилище твердых радиоактивных отходов. Из фотоархива «ДальРАО».

«Наши наработки и опыт будут востребованы»

- Валентин Иванович, почему Япония не может справиться с очисткой ЖРО на «Фукусиме»?

- Потому, что, как уже отмечалось выше, жидкие радиоактивные отходы на «Фукусиме» без всякого преувеличения относятся к категории «проблемных». Никто и никогда не предпринимал попыток очистить раствор морской воды от радионуклидов. В мире нет отработанных технологий, обеспечивающих 99,999%-ное извлечение радионуклидов из такого сорта растворов. Все технологии очистки воды от радиоактивных примесей разрабатывались только применительно к пресным водам низкого солесодержания, но никак не для морской воды.

В своей практике мы сталкивались с такими жидкими радиоактивными отходами (в объемах 100-1000 литров, но не сотни тысяч кубометров, как на АЭС «Фукусима») и под руководством члена-корреспондента РАН Валентина Александровича АВРАМЕНКО был создан новый класс сорбентов - сорбционно-реагентных материалов, способных с экстремально высокой эффективностью извлекать из морской воды радионуклиды стронция-90. Первые сорбенты этого класса были освоены в производстве на «ДальРАО» и с успехом уже более 10 лет применяются на практике. Сегодня это направление получило серьезное развитие, и мы имеем несколько типов сорбентов этого класса с куда более высокими свойствами. Это единственный сегодня в мире класс сорбционных материалов, который может быть использован для очистки отходов на «Фукусиме».

- Так почему же до сих пор нет применения вашего опыта в Японии?

- Через Министерство иностранных дел Японии мы были приглашены в Японию менее чем через две недели после аварии – 24 марта 2011 года. Было множество контактов со специалистами TEPCO (фирма-оператор АЭС «Фукусима-1»), различных исследовательских центров Японии, германской компании NUKEM, французского холдинга Холдинг АRЕVА. И везде подтверждаются исключительные свойства наших сорбентов, но вопросы дальнейшего продвижения наталкиваются на проблемы, которые мы не можем решить самостоятельно, – кто, где произведет и поставит тысячи тонн сорбента, кто изготовит сертифицированное оборудование, и т.д. и т.п. Мы предлагаем апробированный на практике результат научных исследований, а они нуждаются в инновационном продукте, и желательно под ключ. Результат – ничего, все стоит на месте.

- Насколько нам известно, специалисты Института химии входят в рабочую группу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Расскажите о сегодняшнем этапе сотрудничества с этой организацией?

- Специалисты нашего института В.А. Авраменко, С.Ю. Братская уже более 10 лет входят с состав рабочей группы МАГАТЭ по обращению с проблемными радиоактивными отходами. Нами выполнено несколько международных проектов в этом направлении. Одна из работ была связана с реабилитацией почв на территории Чернобыльской АЭС. Недавно прошел в Вене семинар под эгидой МАГАТЭ, где наши специалисты выступили с докладами о результатах о своих разработках.

Похожую проблему придется вскоре решать японским специалистам на «Фукусиме». Не сомневаюсь, что наши наработки и опыт будут востребованы. На днях из МАГАТЭ пришла информация, что японская сторона создала очередную структуру, которая будет проводить сравнительную оценку мирового опыта решения проблем радиоэкологического толка, пригодного для ликвидации последствий аварии на «Фукусиме-1», готовим свои предложения.

Надежда ВОРОНЦОВА.

Специальный проект ZRPRESS.Ru и Деловой газеты «Золотой Рог».