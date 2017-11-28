"В таком состоянии как сейчас научный потенциал на Дальнем Востоке никогда не был представлен"

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» отвечает Председатель ДВО РАН, академик Валентин Сергиенко

Дальневосточное отделение Российской академии наук отмечает свое 85-летие в не самое простое время для РАН - реформы академии, начатые правительством в 2013 году, по мнению ученых, привели скорее к потерям, чем к приобретениям. Своеобразная черта под этим кризисным периодом была подведена выборами нового руководства академии в минувшем сентябре. Напомним, президентом РАН был избран академик, директор нижегородского Института прикладной физики РАН Александр СЕРГЕЕВ, который пытается перезагрузить отношения науки с властью и найти пути выхода из кризиса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Впервые вице-президентами РАН были избраны два представителя от Дальневосточного отделения: это его председатель, директор Института химии, академик Валентин СЕРГИЕНКО и директор Национального научного центра морской биологии, академик Андрей АДРИАНОВ, который займется региональной политикой большой академии.

О том, с какими успехами подходит ДВО РАН к своему юбилею, какие проблемы приходится решать дальневосточным научным организациям в первую очередь, как на современном этапе складываются взаимоотношения науки и региональной власти, корреспондент газеты «Золотого Рог» побеседовал с председателем ДВО РАН, академиком Валентином Сергиенко.

- Валентин Иванович, приход в РАН новой команды ТОП-менеджеров наметил какие-то позитивные перемены во взаимоотношениях с ФАНО и Министерством образования и науки?

- Думаю, что еще слишком мало времени прошло, чтобы говорить о каких-то реальных изменениях. Хотелось бы, чтобы ФАНО, в соответствии с 253-м Федеральным Законом, отвечало за хозяйственные вопросы, освободило ученых от несвойственной им работы.

Из того, что произошло - несколько изменился стиль работы. На первых заседаниях президиума президент РАН довольно подробно излагал свою позицию по различным вопросам. Наверное, это неизбежно, идет организационный период, становление «новой команды», притирка, поиск своего стиля и методов работы.

Наука ждет перемен

- Ожидаете каких-то перемен в региональной политике РАН?

- Хотелось бы надеяться, тем более что новый вице-президент по региональной политике, впрочем, как и сам президент РАН довольно хорошо знают проблемы научных организаций в регионах.

Например, в ходе реформы ФАНО переформатированы территориальные научные центры - Хабаровский, Камчатский, Сахалинский и другие - они превращены в некие методические центры, финансирование которых в рамках Агентства научных организаций практически невозможно, и по этой причине они фактически прекратили свое существование. Но остались вопросы и проблемы, общие для всех научных и научно-вспомогательных учреждений. В отсутствие центров каждый институт оказался один на один с проблемами, каждый институт вынужден решать их самостоятельно без какой-либо координации.

Вот только один пример: у нас была создана единая корпоративная информационно-телекоммуникационная сеть ДВО РАН, охватывавшая все 50 институтов, 40 станций и стационаров, включая заповедники. Благодаря наличию такого мощного инструмента в ДВО РАН стали формироваться новые научные сервисы, создаваться обширные базы данных по различным направлениям: «Геодинамика Дальнего Востока» (сбор и обработка данных прецизионных GPS-наблюдений на территории региона), «Сейсмоактивность Дальнего Востока» (сбор первичных данных о сейсмособытиях на всей территории региона), «Вулканы Дальнего Востока» (данные непрерывного мониторинга действующих вулканов Камчатки), «Океанология морей Дальнего Востока» (формирование многолетних баз океанологических данных по Северо-западной части Тихого океана и прилегающим дальневосточным морям) и т.д. Огромные массивы уникальных данных систематизировались, подвергались первичной обработке и формировали цифровые базы данных, к которым был организован доступ специалистам различного профиля как из институтов РАН (не только ДВО РАН), так и ведущих университетов страны и региона. Ответственными за поддержание и развитие сети и формирование новых научных сервисов были два института - ИАПУ ДВО РАН во Владивостоке и ВЦ ДВО РАН в Хабаровске.

Мы в течение долгих двенадцати лет формировали эту уникальную современную научную инфраструктуру, затем передали ее в ФАНО. Все отлажено, работает, есть администраторы сети, есть люди, которые отвечают за пополнение баз данных и управление ими. А теперь ФАНО озаботилось платежами (понятно, что поддержание такой системы стоит определенных средств) и решило, что эта сеть не нужна, пусть каждый институт, если ему надо, формирует собственную сеть и содержит ее. Вновь вынужден писать письмо руководителю ФАНО КОТЮКОВУ и президенту РАН Сергееву с просьбой сохранить сложившуюся и хорошо зарекомендовавшую себя практику централизации ресурсов для поддержания и развития информационно-телекоммуникационной сети Дальневосточного отделения РАН как важного элемента научной инфраструктуры региона.

Многое в региональной политике ФАНО сегодня вызывает массу вопросов. Например, у нас впервые за последние годы пошел срыв морских экспедиций. Мы 20 лет каждый год проводили экспедиции в Арктике. Благодаря этому и ДВО, и РАН, и страна в целом стали известным в мире центром арктических исследований. Дальневосточными учеными впервые были обнаружены обширные акватории на мелководном шельфе Арктики, где происходит массовый выброс метана в атмосферу, что может явиться причиной наблюдаемых климатических изменений на планете. Мы инициировали создание мощной научной кооперации по указанным вопросам, нашими партнерами являются 12 американских университетов, несколько университетов Швеции, французские, итальянские, немецкие ученые. Но в этом году Арктика не увидела наших ученых, и не понятно, что будет в 2018 году. Причина - «неординарные» управленческие и организационные решения современных реформаторов российской науки.

- Мы не раз рассказывали о строящемся центре подводной робототехники, его удалось запустить?

- Центр подводной робототехники достроен. Все, что должно было быть куплено по линии капитального строительства, приобретено и смонтировано. Мы передали его ФАНО, но для освоения мощностей нового комплекса нужны средства, а их, как всегда, нет. Так что все это стоит, а ученые, как и раньше, делают свои уникальные вещи в подвале института.

Но, несмотря на это, наша аппаратура прекрасно сработала в Сирии. И центральное телевидение, и канал «Звезда» показали, как замечательно действуют наши подводные необитаемые аппараты «Галтель» и «Клавесин», прошла информация, что скоро они поступят на вооружение российского военно-морского флота. Уверен, это не последние разработки института, доведенные до практического применения.

Валентин Сергиенко: «Центр подводной робототехники достроен. Все, что должно было быть куплено по линии капитального строительства, приобретено и смонтировано. Мы передали его ФАНО, но для освоения мощностей нового комплекса нужны средства, а их, как всегда, нет. Так что все это стоит, а ученые, как и раньше, делают свои уникальные вещи в подвале института».



Кадры по-прежнему еще решают всё

- Валентин Иванович, за последнее время сменились директора многих институтов ДВО РАН, можно что-то сказать о результатах?

- Можно. К сожалению, в ходе смены лидеров научных коллективов мы теряем качество.

Самый вопиющий пример. Научно-исследовательский центр «Арктика» в Магадане долгие годы возглавлял доктор медицинских наук, член-корр. РАН Аркадий Леонидович МАКСИМОВ. Под его руководством центр стал уникальным научным учреждением, глубоко погруженным в изучение тонких механизмов адаптации организма человека к экстремальным условиям. У нас сверху донизу объявлено, что Арктика - это наше будущее, она обеспечит сырьем нашу экономику на долгие годы, уже сегодня Арктика обеспечивает прирост в добыче российских углеводородов, именно в этой зоне разворачиваются новые военные формирования для обеспечения безопасности России. Ясно, что во главе всего стоит человек и его способности существовать в жестких условиях Севера. Поэтому медико-биологические и физиологические исследования механизмов адаптации организма человека к условиям Севера очень важны, актуальны и востребованы.

Аркадием Максимовым и его молодежным коллективом в непростых условиях Магадана получены уникальные результаты, часть из которых уже широко применяется в практике. Все шло хорошо, но руководителю исполняется 65 лет, и по почте ему присылают извещение, что в его услугах не нуждаются. Исполняющим обязанности руководителя Центра ставят в целом хорошего управленца, ранее занимавшего пост заместителя директора Центра по хозяйственным вопросам, но по образованию - маркшейдера. Она выполняет дорожную карту, добилась увеличения зарплаты в два раза, на очень хорошем счету в ФАНО. Но для того, чтобы добиться этих результатов, она закрыла совместную лабораторию, которая лет 10 работала при Военно-медицинской академии, важный научный эксперимент прекращен. На сегодня, к сожалению, такие примеры не единичны.

- Секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН академик Александр СТЕМПКОВСКИЙ недавно предложил зарезервировать за представителями РАН место в региональных правительствах, как вы к этому относитесь?

- Нормально, может, в правительствах и не надо, но представители академии должны быть в научно-техническом совете при губернаторе. Кстати говоря, такие советы есть при большинстве губернаторов, и в них входят ученые. Точно так же и губернаторы везде приглашаются для участия в работе Президиумов научных центров и отделений. Порой по поручению губернатора ученые проводят экспертизы отдельных проектов, готовят справочные материалы по актуальным вопросам социально-экономического развития регионов, вносят свои рекомендации по решению проблем развития территорий, экологии и т.д. Это, думаю, взаимно полезно.

Просто нам бы хотелось, чтобы такая работа носила не разовый, а системный, стратегический характер. Ну и самое главное, в чем мы нуждаемся, так это в поддержке власти при решении социальных вопросов. Если мы хотим развивать территорию, то должны закреплять здесь людей, для этого условия на Дальнем Востоке должны быть не хуже, чем в другом месте.

Отделению требуются новые институты, а не сокращения

- В чем вы видите перспективы ДВО РАН, новые институты у нас появятся?

- Дальневосточное отделение - это живой организм, и оно нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании. Идет время, какие-то направления научных исследований становятся не актуальными, другие же, наоборот - остро востребованными. Это требует принятия организационных решений, в том числе и реструктуризации. Сегодня, я уже об этом не раз говорил, есть необходимость в организации новых направлений исследований и новых институтов. На Дальний Восток пришла «большая нефть», в стадии формирования и становления находится Восточная нефтехимическая компания, планируется запуск не только нефтеперегонного комплекса объемом переработки шесть миллионов тонн сырой нефти, но и организация производства полимерных материалов с переработкой дополнительно 20-25 миллионов тонн нефти. Но на Дальнем Востоке нет ни одного научно-исследовательского учреждения, где бы серьезно занимались проблемами нефтехимии. В регионе нет специалистов, кто бы был способен сопровождать эти проекты с научной точки зрения. Нужно фактически с нуля создавать научное направление по нефтегазохимии в регионе.

Дальний Восток сегодня становится очень активной точкой в политическом и международном плане, поэтому, думаю, в структуре ДВО должен появиться еще один гуманитарный институт, занимающийся современными проблемами международных отношений в регионе. Например, Институт современных проблем международных отношений в зоне АТР. Это предложение было озвучено несколько лет назад на Совете безопасности в Благовещенске и даже получило поддержку, но конкретных подвижек не произошло.

Сейчас делаем попытку под эгидой ДВО РАН создать центр международных отношений, который впоследствии мог бы послужить фундаментом для института. При реформировании академического комплекса в стране, да и в нашем регионе, говоря о реорганизации, часто имеют в виду сокращение числа научных учреждений путем их укрупнения, но я убежден, что помимо этого, думая о будущем, надо закладывать новые институты.

- И все-таки ФАНО не снимает с повестки дня сокращение институтов?

- Периодически эта тема возникает. ФАНО, придя в эту нишу, стало энергично продвигать радикальные меры, суть которых - свести под одну «крышу» все научные институты, работающие на территории, иными словами, - сделать шаг назад (на 20-25 лет!) и воссоздать комплексные институты, то, с чего начиналась наука на Камчатке, Сахалине, Хабаровске и Благовещенске на Амуре. В результате вместо наращивания темпов работы идет некая суета, люди больше думают не о деле, а о том, где они завтра окажутся и чем будут заниматься. Благо, что пока массового ухода из ведущих институтов нет, ученые все еще надеются на какие-то позитивные перемены.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Валентин Иванович, что заставляет идти на работу каждый день в непростой ситуации, что греет и обнадеживает?

- Радует, что, несмотря на всю эту суматоху, есть результаты очень достойные, у нас хороший уровень публикационной активности, подрастает замечательная молодежь, которая связывает свое будущее с наукой, созданием новых инновационных продуктов и новых высокотехнологичных производств в регионе.

Идешь на конференцию по какому-нибудь узкому направлению, чтобы поприветствовать ее участников, и задерживаешься там на полдня. Слушаешь доклады и душа радуется - какие есть умные ребята! Неординарные, хорошо образованные молодые люди приходят в академию. И сегодня возраст, в котором они выходят на защиту кандидатских диссертаций - 24-29 лет. Недавно состоялась защита диссертаций в Институте химии. Толковые ребята защищаются, ответственные и устремленные в будущее. Исполнительные, организованные, коммуникабельные - все есть при них. Таких людей еще с десяток лет назад не было, ощущался какой-то провал от этих проклятых 90-х годов, когда никто не шел в науку, и она двигалась как бы по инерции, за счет тех, кто ее не покинул. А сейчас появились новые люди, и надежда на то, что может что-то измениться к лучшему, связана с их приходом в институты.

В жизни ДВО РАН приближаются юбилеи. Мы планируем торжественно отметить 85-летие академической науки на Дальнем Востоке и 30-летие со дня организации Дальневосточного отделения Российской академии наук. Будет проведена научная сессия, торжественное заседание Президиума ДВО РАН, где будут звучать высокие слова в адрес тех, кто посвятил себя научному поиску и добился уникальных результатов. Что бы кто ни говорил, но в таком состоянии как сейчас научный потенциал на Дальнем Востоке никогда не был представлен. Большой задел на будущее просматривается у ученых ТИБОХ, Института химии, Института биологии моря, Института автоматики и процессов управления, Института проблем морских технологий, Биолого-почвенного института и других учреждений ДВО РАН. Это основы новых технологий в фармацевтике, горнорудной и горно-химической промышленности, машиностроении, информационных технологиях, медицине, это новые материалы и уникальные инженерные решения во многих областях науки и техники. Перечень этот можно продолжить. Люди, посвятившие свою жизнь науке на Дальнем Востоке, - это наш золотой фонд и основа наших успехов. Они заслуживают большого уважения и благодарности.

Ирина БАРАННИК.