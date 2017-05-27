Дальневосточные ученые могут поддержать кандидатуру Александра Сергеева в президенты

Академик Александр Сергеев считает, что российская фундаментальная наука должна работать широким фронтом

Встреча с кандидатом в президенты Российской Академии Наук Александром СЕРГЕЕВЫМ прошла во Владивостоке в Президиуме ДВО РАН. В ней приняли участие не только ученые Приморья, но и представители науки из Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей в режиме видеоконференции, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Известно, что 20 марта общее собрание РАН было вынуждено проголосовать за перенос выборов президента академии на 27 сентября. Намеченные на весну выборы не состоялись, поскольку все кандидаты на этот пост – действовавший президент Владимир ФОРТОВ, руководитель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав ПАНЧЕНКО и директор Института молекулярной биологии Александр МАКАРОВ – накануне этого события взяли самоотвод.

Известно, что академика Александра Сергеева на пост президента РАН выдвинуло расширенное заседание бюро Отделения физических наук РАН. В настоящее время он является директором Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде, занимается работами в области лазерной физики и фемтосекундной оптики. В его поддержку выступили 24 из 25 участников того заседания.

Александр Михайлович подробно рассказал дальневосточным ученым о руководимом им научном центре. Он отметил определенную связь – он выпускник того же вуза в Нижнем Новогороде, из которого в свое время вышел академик Виктор ИЛЬИЧЕВ, внесший существенный вклад в дальневосточную науку на посту председателя Президиума ДВО РАН.

По словам кандидата в президенты РАН, он оценивает ситуацию, как тревожную, но и обнадеживающую, поскольку во власти наметился определенный поворот – появляется понимание роли фундаментальной науки в России. В этом чувствуется особая роль недовольства силовых структур, которые столкнулись с исчезновением научно-технического задела, который надо быстро восполнять.

По его словам, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) свое дело сделало, и надо подумать о том, чтобы роль Академии и ее отделений воспринималась в будущем не как клуба по интересам, а как организатора в стране широкой научной деятельности. При этом, по его словам, позиции российской науки надо держать в мире широким фронтом, чтобы сохранить наши компетенции во всех основных направлениях научной деятельности и не просмотреть какой-либо очередной научно-технической революции.

Выступление кандидата в президенты РАН и его ответы на вопросы руководителей дальневосточных институтов академии в целом участниками встречи были восприняты положительно, а руководитель президиума ДВО РАН академик Валентин СЕРГИЕНКО отметил, что с большой долей вероятности дальневосточные ученые поддержат кандидатуру Александра Сергеева на предстоящих в сентябре выборах.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.