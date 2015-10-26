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Наука и экологи помогут бизнесу Приморья стать более ответственным
26 Октября 2015, 11:30 | Приморье
Форум "Природа без границ" становится местом для обсуждения серьезных экопроблем Приморья
Форум "Природа без границ", который в этом году пройдет во Владивостоке уже в девятый раз, из парадного мероприятия становится площадкой для обсуждения серьезных экологических проблем региона, сообщила Деловой газете "Золотой Рог" ответственный секретарь оргкомитета, руководитель Международного центра экологического мониторинга Биолого-почвенного института ДВО РАН Татьяна Вшивкова.
"Первые годы экологический форум "Природа без границ" был парадным. Он сыграл свою роль в консолидации экологической общественности Приморья, мы – представители государственных структур, ученые, профессорско-преподавательский состав – стали узнавать друг друга. А с прошлого года из парадного мероприятия, похоже, что он становится площадкой для обсуждения трудных экологических проблем и путей их решения. Сейчас понятно, что нельзя всех мазать черной или белой краской, мы должны вместе решать возникающие вопросы. Бизнес должен стать более ответственным, наука и экологи должны помочь им в этом, а общественность – все это замечать", – рассказала Вшивкова.
По словам эксперта, нельзя терять такую площадку для обсуждения, как "Природа без границ". Необходимо делать экофорум более продуктивным и конкретным, а где-то, вполне возможно, и убавить эмоциональности.
"Где-то придется вместе держать оборону, отстаивая экологическое благополучие Приморья. Все мы любим покричать, но упрекать всегда легко, а делать – трудно. И все должны уметь разговаривать друг с другом, а форум как раз является площадкой для предметного обсуждения", – подчеркнула представитель оргкомитета.
Напомним, ежегодный форум "Природа без границ" стал крупнейшей специализированной площадкой на Дальнем Востоке в обсуждении широкого спектра экологических проблем не только регионов Российской Федерации, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Основная тема форума в 2015 году - "Сохранение благоприятной среды обитания человека, животного и растительного мира в условиях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока", вызывает широкий интерес специалистов и общественности и поддерживается на межгосударственном уровне.
"Форум "Природа без границ" — одна из ведущих международных коммуникативных площадок, на которой представители власти, научных, деловых кругов и общественных экологических организаций, обсуждают и предлагают решение жизненно важных вопросов охраны окружающей среды, экологической безопасности Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - считает губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
В 2015 году форум проходит при поддержке администрации Приморья, Законодательного собрания Приморского края, Владивостокского университета экономики и сервиса и Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде.
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Теги: природа без границ
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