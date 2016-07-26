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Отходы в море съедят колобки
Состоялась необычная экологическая акция по очистке донных отложений в Амурском заливе
Масштабная экологическая акция прошла в два этапа с разницей в одну неделю. Первый этап состоял из подготовки так называемых ЭМ-колобков - глиняных колобков, в состав которых включены эффективные микроорганизмы, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Во время второго этапа волонтеры совместно с учеными провели забрасывание подготовленных колобков в залив Угловой. Организаторы предварительно получили разрешение от Роспотребнадзора на проведение этой акции.
Инициаторами проведения экологической акции стали общественная организация «Росток» совместно с ООО «Приморский ЭМ-Центр».
- Основываясь на мировом опыте, мы подготовили глиняные колобки с включением эффективных микроорганизмов (ЭМ-колобки). Попадая в донные осадки, они начинают активную работу по нормализации микрофлоры и восстановлению естественных процессов очистки, - рассказала руководитель «Приморского ЭМ-Центра» Валентина СЕВЕРИНА. - Аналогичные мероприятия уже достаточно давно проводятся в Японии, Корее, Таиланде, Турции, Малайзии, Греции и во многих других странах. В Приморском крае ЭМ-технология тоже прошла испытание на очистке озер парка «Минный городок», Штыковских прудов, озера Юность (Чан), озер в городах Партизанск и Уссурийск и на других водных объектах. Везде получены положительные результаты.
Местом проведения экологической акции стала восточная оконечность полуострова Де-Фриз. Место выбрано не случайно: по мнению ученых, мост стал причиной значительного замедления водообменных процессов между кутовой частью Амурского залива и его средней частью, что усугубило и без того неблагоприятную экологическую ситуацию в верховье залива.
- По некоторым оценкам, водообмен между частями залива, разделенными низководным мостом, снизился на 20%, - рассказал газете «Золотой Рог» главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир РАКОВ. - Это видно даже по сходу льда. Теперь в верховье залива лед держится дольше обычного. Это означает, что вода здесь начинает прогреваться на две недели позже. Отсюда с запозданием идут процессы нереста рыбы и развития мальков. Соответственно, лед в этой части залива стал толще и тает дольше.
Акция состоялась, дальнейшими исследованиями газовых процессов, происходящих на дне Амурского залива, будут заниматься ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН.
- Это не первый опыт сотрудничества нашей лаборатории с «Приморским ЭМ-Центром», - рассказал газете «Золотой Рог» заведующий лабораторией газогеохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Анатолий ОБЖИРОВ. - Мы своими методами оцениваем результаты работы микроорганизмов. Наша лаборатория и раньше оценивала природный поток газов на дне и в воде залива Углового. Будет интересно сравнить природный фон и влияние на процесс газообразования заброшенных ЭМ-колобков.
В ближайшие три месяца специалисты будут регулярно отбирать и анализировать пробы донных отложений и воды в месте проведения акции.
Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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сто с лишним лет, ср@ли, извините, в залив и до сих пор срём. . . и тут пришли колобки!