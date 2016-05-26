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В Приморье будут искать серебро

26 Мая 2016, 12:13 | Приморье

Геологи Дальневосточного производственного геологического объединения (ДВПГО) открывают летний сезон полевых работ на Арцевской площади в Дальнегорском районе Приморского края. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ближайшие дни одноименная геологическая партия, являющаяся крупнейшей на предприятии, продолжит начавшиеся здесь год назад поиски полиметаллических руд. Исследования проводятся за счет федерального бюджета в рамках государственного контракта, который ставит задачу пополнить в крае ресурсную базу полиметаллов. «Добыча свинца и цинка ведется в регионе более ста лет, запасы этих полезных ископаемых необходимо пополнять, - говорит начальник Арцевской партии Анатолий ТАЛВИНСКИЙ. - Работы по данному контракту могут привести к открытию новых месторождений полиметаллов и серебра».

По итогам прошлого года были получены обнадеживающие результаты, свидетельствующие о том, что Арцевская площадь перспективна на полиметаллы – свинец, цинк.

- Мы обнаружили интенсивные свинцовые, а также свинцово-цинковые аномалии с присутствием серебра. Это дает хорошие шансы открыть здесь месторождение этих полезных ископаемых. Ранее считалось бесперспективным искать здесь полиметаллы, несмотря на то, что площадь расположена между свинцово-цинковым Красногорским и Майминовским серебро-полиметаллическими месторождениями, которые в настоящий момент находятся в разработке. Нам удалось выявить продолжение рудных зон, интересных с промышленной точки зрения, - рассказал Анатолий Талвинский.

 Помимо Арцевской площади, в этом году по программе федерального заказа приморские геологи будут выполнять значительный объем работ еще на нескольких крупных объектах. В том числе, на Вознесенской площади, где в 2015 году был выявлен перспективный на золото участок «Сухой». Продолжатся поисковые работы на крупночешуйчатый графит, каолин, бариты, бентониты, шунгит, а также золото и серебро на Кузнецовском участке в Тернейском районе, сообщили в пресс-службе АО «Росгеология».  

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: недра  арцевская площадь  геолог 











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