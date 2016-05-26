Студенты колледжа представят Приморье на форуме "IT-Планета"

Три студента Владивостокского судостроительного колледжа Илья БЕЗУГЛЫЙ, Сергей ОВЧИННИКОВ и Евгений УДОВИКОВ показали высокие результаты в отборочных этапах Международной олимпиады в сфере информационных технологий для студентов и молодых дипломированных cпециалистов «IT-Планета», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Они будут представлять Приморье в финальных соревнованиях, которые пройдут 27-30 мая 2016 года на базе Уральского федерального университета. В течение четырех дней студентам предстоит не только демонстрировать свои знания и умения, но и участвовать в деловых играх, мастер-классах, слушать лекции профессионалов.

Олимпиада в сфере информационных технологий «IT- Планета» - это ежегодный образовательный проект, нацеленный на развитие образования в сфере ИКТ на территории России и стран СНГ. Организаторами конкурсов и партнерами олимпиады «IT-Планета 2015/16» выступают такие российские и международные лидеры ИТ-рынка, как «1С», «ГНУ/Линуксцентр», «СКБ Контур», ЦФТ, AT Consulting, Huawei, Cisco, D-link, Intel, InterSystems, Oracle. Все конкурсы имеют практическую направленность, что позволяет участникам лучше понять потребности работодателей, познакомиться с представителями крупнейших ИКТ-компаний и сделать первые шаги навстречу своей успешной карьере.

В 2015/2016 учебном году в олимпиаде приняли участие 227 студентов и молодых дипломированных специалистов из Приморского края. Всего в ней попробовали свои силы более 14 000 участников из 14 стран.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.