ДНИИМФу нанесли удар ниже лицензии

На минувшей неделе как гром среди ясного неба прозвучала информация об отзыве лицензии у ОАО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (ДНИИМФ). При этом речь не идет о полном закрытии организации: Росаккредитация отозвала только одну из лицензий, дающую право на проведение испытательных и исследовательских работ, но это, действительно, серьезный удар по работе института и по морской отрасли в целом. Институт подал апелляцию. Деловая газета «Золотой Рог» выяснила подробности.

- За все годы работы институт не имел каких-либо значимых нареканий со стороны надзорных органов и вышестоящих учреждений, у него нет серьезных конкурентов по многим видам деятельности. Его остановка может нанести непоправимый урон развитию портовой инфраструктуры и морским грузоперевозкам во всем регионе, - считает лидер Тихоокеанской бассейновой профсоюзной организации работников водного транспорта Владимир ДОРОШ.

В комиссию по апелляциям подана жалоба: как утверждают в ДНИИМФ, замечания при проверке в конце прошлого года касались ряда недочетов в делопроизводстве и документообороте и были устранены, тем не менее лицензия была отозвана. Срок ее рассмотрения может длиться до трех месяцев и более, а институт, пока идет разбирательство, не может работать по ряду направлений.

- Мы совершили ошибку, но за технические недоработки в документах, которые были устранены в процессе проверки, наказан целый коллектив. Больше всего мне жаль наших водолазов. Это уникальные специалисты, и запрет на их работу означает остановку еще 40 направлений, - прокомментировал генеральный директор ОАО «ДНИИМФ» Ярослав СЕМЕНИХИН.

Так что если процесс рассмотрения апелляции затянется, сокращения штата не избежать. На грани увольнения окажутся высококлассные инженеры-подводники, обследующие гидротехнические сооружения, и ликвидированы несколько исследовательских лабораторий. Такая же судьба ждет часть отдела, который модернизирует причальные сооружения.

«Более того, по действующему законодательству в области аккредитации, нельзя проходить новую процедуру аттестации в течение двух лет! И, оказывается, совершенно неважно, по какой причине отозвана лицензия - из-за недочетов в документообороте, как в случае с ДНИИМФ, из-за технических ошибок или прямого подлога результатов испытаний, причем совершенных неоднократно», - подчеркнул глава ДНИИМФ.

Как сообщила газете «Золотой Рог» руководитель департамента информационно-аналитической работы ФППК Маргарита УСОВА, депутат Госдумы, секретарь ФНПР Виктор ПИНСКИЙ уже связался с главой Росаккредитации Саввой ШИПОВЫМ и договорился с ним о встрече, на которой состоится предметный разговор о причинах отзыва лицензии ОАО «ДНИИМФ» и о возможности ускорить рассмотрение апелляционной жалобы. Депутат Госдумы также попросил руководство института проанализировать, через призму своего практического опыта, действующее законодательство в сфере лицензирования и предложить, как устранить его недочеты.

Газета «Золотой Рог» следит за развитием ситуации.

ОАО «ДНИИМФ» - один из крупнейших проектных институтов на Дальнем Востоке. История учреждения насчитывает 90 лет. По его проектам построены, реконструированы, модернизированы морские порты, судоремонтные заводы, нефтеналивные, угольные, контейнерные, универсальные перегрузочные комплексы практически по всему Дальнему Востоку и в Восточном секторе Арктики. В других его подразделениях занимаются проектированием объектов промышленного и гражданского строительства.

Ирина ДРОБЫШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.