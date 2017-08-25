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До ВЭФ Россия и Корея встретятся во Владивостоке в "узком составе"

25 Августа 2017, 10:40 | Приморье

4 сентября в преддверии ВЭФ-2017 во Владивостоке пройдет 16-е заседание Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Сопредседателем с российской стороны выступит заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, с корейской стороны – Вице-премьер – Министр планирования и финансов Республики Кореи Ким Дон Ён.

В заседании комиссии примут участие представители российских федеральных и региональных органов исполнительной власти, официальные лица Республики Кореи, представители бизнес-сообщества двух стран.

Официальные мероприятия Комиссии будут включать пленарное заседание, переговоры в «узком составе», консультации экспертов. Планируется подписание ряда документов о сотрудничестве.

Комиссия была создана для обсуждения и развития российско-корейского экономического сотрудничества в таких сферах, как торговля и инвестиции, энергетика и природные ресурсы, промышленность, малое и среднее предпринимательство, строительство, космос, наука и техника, образование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, культура, туризм и другие. Предыдущее 15-е заседание Комиссии состоялось в Сеуле 25 августа 2016 года.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: АТР  Трутнев  вэф  наука 



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