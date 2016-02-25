Бизнес Дальнего Востока обходит науку стороной

Спрос на научные разработки в регионе остается крайне низким

ZRPRESS.Ru и Деловая газета «Золотой Рог» продолжают проект «Экология, наука и бизнес Дальнего Востока». Главные задачи - акцентировать внимание на наиболее острых экологических проблемах региона, выяснить возможные пути их решения через создание и внедрение в практику научных разработок - технологий, ноу-хау, а также определить «цену вопроса» и инвестиционный интерес бизнеса и делового сообщества в сохранении уникальной природы Дальнего Востока. Нашими экспертами станут ведущие ученые Приморья и Дальнего Востока.

Сегодня в гостях у ZRPRESS.Ru - Юрий КУЛЬЧИН, директор Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН), заместитель председателя ДВО РАН.

Досье «Золотого Рога»: Юрий Николаевич КУЛЬЧИН - 63 года, родился в г. Находка Приморского края, окончил в 1976 году Специальный факультет физики Московского инженерно-физического института (МИФИ), доктор физико-математических наук, действительный член (академик) Российской академии наук, Заслуженный деятель науки РФ. Юрий Кульчин - признанный специалист в области лазерной физики, оптоэлектроники, нано– и биофотоники, является директором Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН), заместителем председателя ДВО РАН, заместителем директора Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«11 лет ушло на продвижение в Приморье идеи морского биотехнопарка... »

Институты Дальневосточного отделения РАН подготовили обширный список новаций, внедрение которых поможет решению чрезвычайно важной задачи - импортозамещения, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Предложения ученых ДВО РАН могут заместить многие импортные аналоги в разных отраслях, считает директор Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН), заместитель председателя ДВО РАН, заместитель директора Школы естественных наук ДВФУ Юрий КУЛЬЧИН.

- Эту задачу перед регионами ставят президент и правительство РФ. В соответствии с ней мы подготовили обширный список новаций и разослали его в различные министерства, администрации краев и областей, понимая, что в современных условиях наука должна шире продвигать свои достижения, - говорит Юрий Кульчин. - Проблема в том, что спрос на них в последние годы так и не возник.

11 лет ушло на продвижение в Приморье идеи морского биотехнопарка. Наконец решение созрело, и ученых услышали.

- А ведь мы предложили идею еще в 2004 году. Что мы только ни делали, чтобы протолкнуть ее, вплоть до того, что проект закона о марикультуре писали сами. К сожалению, в среде чиновников подход такой: тебе надо - ты и иди. Но научные институты не могут самостоятельно продвинуть идею на рынок.

Сейчас с такими же трудностями дальневосточная наука пытается создать в Приморском крае инжиниринговый центр, в основу которого лягут лазерные технологии. Открытий в этой области много. Идет уже третий год, а идея еще так и не реализована.





- Медленно мы движемся, - считает Юрий Кульчин. - У нас разработан проект такого центра, который позволит привнести в Приморье новые технологии, познакомить с ними предприятия, ведь зачастую бизнес не знает об имеющихся возможностях. Такой центр позволил бы адаптировать определенные технологии под действующие здесь производства, например заводы ВПК, помочь им закупить требуемое оборудование, адаптировать или разработать новые технологии под конкретные нужды предприятий, обучить специалистов. Кое-что нам, совместно с ДВФУ, удалось сделать для «Дальзавода» в рамках 218 постановления. Остальные предприятия ссылаются на отсутствие денег.

«Вкладывать деньги в новое невыгодно... »

- В создании спроса на высокотехнологичные разработки требуется помощь государства?

- Сейчас в Приморье сложилась очень благоприятная ситуация для перевода промышленности на высокие технологии. К управлению краем пришел амбициозный и опытный управленец из научной среды. Он подобрал себе очень профессиональную команду из вице-губернаторов. Провел большую работу по подбору руководителей департаментов. Но вот основная масса чиновников, которые в большинстве своем очень грамотные и способные люди, все еще осталась со старым менталитетом.

Этого чиновника надо поставить в такие условия, которые заставят его работать. Для этого необходимо создать систему мер по оценке эффективности его деятельности: сколько появилось новых предприятий, сколько новой продукции стало перерабатываться, какие эффективные технологии внедрены, насколько упала себестоимость и пр. Эти параметры следует заложить в оценку работы чиновника и заставить за них отчитываться. Тогда чиновник будет стремиться внедрять новое, а не отталкиваться от него.

Чтобы продвинуть какой-то проект, я должен написать горы бумаг. И это в век информационных технологий!

- Нам известно, что у вас есть лазерные технологии, позволяющие ликвидировать разливы нефти. У нас на Дальнем Востоке добычу ведут лидеры нефтяной отрасли. Есть ли интерес к вашим новациям с их стороны?

- Нет, интереса нет. Мы много раз пытались взаимодействовать с одной из ведущих компаний отрасли - и никак. Хотя в те времена, которые сегодня принято критиковать, все было иначе. У компаний был план по поддержке научных исследований и внедрению результатов НИР (научно-исследовательских разработок). А сейчас проще и дешевле купить старые технологии. Видимо, вкладывать деньги в новое невыгодно. Но тогда мы всегда будем находиться в аутсайдерах мировой экономики.

«Бизнес идет по классическому пути: купил, наценил, продал... »

- Ну хорошо, у вас ведь есть разработки в области нанотехнологий. А внимание со стороны Роснано есть? Есть «Сколково», всевозможные фонды, с ними вы взаимодействуете по продвижению своих новаций?

- Что касается фондов, то обращение к ним до сих пор было пустой тратой времени, ни один фонд нам реально не помог. С Роснано, которому мы предлагали ряд проектов, убили года два на всякие переписки и разговоры, так ничего и не получилось. «Сколково» своеобразно входит в проекты - на условиях софинансирования с бизнесом. Если бизнес дал денег на проект, то и они дают. А бизнес если и готов - то только на конечной стадии продвижения продукта. Никто из представителей бизнеса не хочет вкладывать в долгосрочные проекты. Ведь прежде, чем то, что находится на лабораторном столе, превратится в технологию, нужно затратить деньги и время. Это риск. Все стараются работать на коротких деньгах.

- А есть у науки меценаты?

- Нет, нет! Хотя мы много раз предлагали сотрудничество. Бизнес идет по классическому пути: купил, наценил, продал. Помните старый анекдот? Встречаются два новых русских, один другого спрашивает: «Как живешь?» «Да плохо, - говорит. - Покупаю в Китае товар, увеличиваю стоимость в 5 раз, продаю и на эти 5% живу».

- Есть ли среди молодых ученых те, кто может сам воплотить идею в бизнес?

- Ребята есть, и очень много, и талантливые, - денег нет. Почему «Майкрософт» появился? Потому что нашелся человек, готовый рискнуть деньгами. Есть фонд Бортника, который рискует и дает в первый год на развитие проекта до миллиона рублей, а дальше, говорит, приведи инвестора. Но инвестора нет, и на этом все и заканчивается, а идеи хорошие, классные. Давайте поможем им осуществиться.

Досье «Золотого Рога»: Предложения ДВО РАН для решения проблемы импортозамещения на Дальнем Востоке России касаются семи направлений:

I. Продовольственная безопасность;

II. Фармакология и косметология;

III. Создание новых типов материалов;

IV. Технологии рационального природопользования и сохранения биоресурсного потенциала Дальнего Востока России;

V. Горнорудная промышленность;

VI. Промышленные технологии;

VII. IT-технологии;

VIII. Социально-экономическое развитие Дальневосточного региона, повышение качества жизни населения.

Надежда ВОРОНЦОВА. Фото Марины БОЖКО. Специальный проект ZRPRESS.Ru и Деловой газеты «Золотой Рог».