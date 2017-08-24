В ВЭФ-2017 примут участие представители крупнейшего научно-технического форума Японии

Представители «Science and Technology in Society» (STS) примут участие в третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября.

В частности, в мероприятиях деловой программы ВЭФ ожидается участие председателя и основателя форума Кодзи Оми, который ранее трижды занимал посты в Правительстве Японии, включая должность министра финансов.

STS форум является крупнейшим в Японии форумом в области науки и технологий, ежегодно объединяющим политиков, предпринимателей, ученых, лауреатов Нобелевской премии из более чем 150 стран. В мероприятии ежегодно участвуют российские официальные лица и предприниматели. Также STS форум успешно сотрудничает с Торговым Представительством Российской Федерации в Японии.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.