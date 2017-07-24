www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.93 р. 100 JPY: 52.73 р.
EUR: 68.66 р. 10 CNY: 87.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Наука
Наука и образование
Распечатать

Осьминог Хэнк из Приморского океанариума оказался... дамой

24 Июля 2017, 09:06 | Приморье

Выяснилось, это, когда предполагаемый самец сделал кладку. Определить пол гигантского тихоокеанского осьминога крайне затруднительно. Тем более у столь крупного и сильного животного: оно просто свернется и не позволит этого сделать, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, пойманный два месяца назад у острова Русский двенадцатикилограммовый осьминог получил широкую известность, когда ему удалось сдернуть крепления с прикрывающей аквариум сетки и выбраться наружу.  Животное назвали Хэнком.

Головоногие моллюски, к которым относится и гигантский осьминог, моноцикличны. То есть, они размножаются один раз в жизни и, выполнив эту миссию, обычно погибают. Самый известный для дальневосточников пример моноцикличных видов - тихоокеанский лосось. При этом большинство морских рыб, наоборот, полицикличны. То есть, мечут икру несколько раз.

Вполне возможно, что икра Хэнка уже оплодотворена. У самок тихоокеанских осьминогов внутреннее оплодотворение. Щупальце самца (гектокотиль) с гонадным мешком (сперматофорами) отделяется от тела. Таким образом из мантийной полости отца они переносятся в мантийную полость матери.  Спаривание происходит заранее, до оплодотворения.

Прежде люди принимали гектокотиль за отдельное животное. Даже впервые описавший его Жорж Кювье считал его самостоятельным существом. Гектокотиль наделён очень сложной системой нервов, общая длина которых в 10 раз превышает длину самого головоногого моллюска.

Специалисты сейчас особенно пристально наблюдают за Хэнком. Отложив яйца в вертикальном углублении своего аквариума, самка сутками охраняет кладку. Срок вызревания яиц в кладке составляет около четырех месяцев. Все это время животное практически ничего не ест и теряет очень большое количество энергии.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Гигантский осьминог (Enteroctopus dofleini). Обычный вес  1—10 кг. Но зарегистрированы экземпляры весом до 50 кг.  На каждом щупальце по 200-300 присосок. Может обитать на глубине до 750 метров и пройти за день до 4 километров. Живут порядка четырех лет. В отличие от большинства моллюсков, осьминоги раздельнополы. После спаривания самцы гибнут, а у самок прекращают вырабатываться пищеварительные ферменты, и они навсегда перестают питаться. Так природа позаботилась о том, чтобы осьминоги не съели свое потомство.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: осминог  наука  кладка  самец  маллюск  Русский  исследование  океанариум  Аквариум  самка  пол  оплодотворение  остров 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru