Осьминог Хэнк из Приморского океанариума оказался... дамой

Выяснилось, это, когда предполагаемый самец сделал кладку. Определить пол гигантского тихоокеанского осьминога крайне затруднительно. Тем более у столь крупного и сильного животного: оно просто свернется и не позволит этого сделать, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, пойманный два месяца назад у острова Русский двенадцатикилограммовый осьминог получил широкую известность, когда ему удалось сдернуть крепления с прикрывающей аквариум сетки и выбраться наружу. Животное назвали Хэнком.

Головоногие моллюски, к которым относится и гигантский осьминог, моноцикличны. То есть, они размножаются один раз в жизни и, выполнив эту миссию, обычно погибают. Самый известный для дальневосточников пример моноцикличных видов - тихоокеанский лосось. При этом большинство морских рыб, наоборот, полицикличны. То есть, мечут икру несколько раз.

Вполне возможно, что икра Хэнка уже оплодотворена. У самок тихоокеанских осьминогов внутреннее оплодотворение. Щупальце самца (гектокотиль) с гонадным мешком (сперматофорами) отделяется от тела. Таким образом из мантийной полости отца они переносятся в мантийную полость матери. Спаривание происходит заранее, до оплодотворения.

Прежде люди принимали гектокотиль за отдельное животное. Даже впервые описавший его Жорж Кювье считал его самостоятельным существом. Гектокотиль наделён очень сложной системой нервов, общая длина которых в 10 раз превышает длину самого головоногого моллюска.

Специалисты сейчас особенно пристально наблюдают за Хэнком. Отложив яйца в вертикальном углублении своего аквариума, самка сутками охраняет кладку. Срок вызревания яиц в кладке составляет около четырех месяцев. Все это время животное практически ничего не ест и теряет очень большое количество энергии.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Гигантский осьминог (Enteroctopus dofleini). Обычный вес 1—10 кг. Но зарегистрированы экземпляры весом до 50 кг. На каждом щупальце по 200-300 присосок. Может обитать на глубине до 750 метров и пройти за день до 4 километров. Живут порядка четырех лет. В отличие от большинства моллюсков, осьминоги раздельнополы. После спаривания самцы гибнут, а у самок прекращают вырабатываться пищеварительные ферменты, и они навсегда перестают питаться. Так природа позаботилась о том, чтобы осьминоги не съели свое потомство.