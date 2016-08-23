Жизнь на газовом баллоне

Выбросы метана из закрытых угольных шахт в Приморье угрожают поселку Тавричанка и не только

В последние годы заметно увеличился поток газа метана из законсервированных угольных выработок шахты Тавричанской. Газ попадает в подвалы жилых домов и другие постройки. Это прямая опасность для человека, который может стать жертвой случайного взрыва или отравления метаном, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Кроме того, метан и углекислый газ, который тоже присутствует в выработках, хотя и в меньшем количестве, как известно, являются причиной возникновения на планете парникового эффекта, который ведет к потеплению климата и тоже является проблемой, но уже глобального характера.

Учитывая, что в Приморском крае принята и действует с 2013 года программа «Охрана окружающей среды», мониторинг за состоянием выбросов находится под постоянным контролем. В нем участвуют специалисты разного профиля и организаций, что позволяет оценить ситуацию с разных сторон.

Закрыты, но не ликвидированы

В 1990-е годы за решительное сокращение убыточных шахт высказывались эксперты Международного банка реконструкции и развития, кредитовавшего тогда РФ, поэтому именно тогда большинство таких шахт было ликвидировано. Тем не менее процесс до конца не был завершен, и в целом по России в состоянии ликвидации до сих пор находится более 200 угольных предприятий. В частности, в Приморском крае до сих пор не завершился процесс ликвидации 17 шахт и 3 угольных разрезов, расположенных на территориях административных образований - городов Владивостока, Артема, Партизанска, пос. Углекаменский, с. Казанка, пос. Авангард, пос. Тавричанка, Хасанский, Шкотовский, Надеждинский, Октябрьский, Черниговский, Михайловский районы. И до сих пор остается открытым вопрос, что с ними делать дальше?

При Министерстве энергетики РФ было создано ФГБУ «ГУРШ» - Федеральное государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. В Приморском крае, где тоже велась подземная добыча угля, был создан Приморский филиал ГУРШа, который плотно занимался этой проблемой вместе с Приморгеолкомом, Ростехнадзором и администрацией края. Несколько лет шла планомерная работа, на которую Минэнерго выделяло средства, какие-то шахты удалось закрыть. А затем, то ли деньги кончились, то ли планы изменились, но, как уже было сказано, в Приморье остались незакрытые шахты.

Так как шахты не ликвидированы, то основной задачей стал мониторинг за их состоянием. Многие шахты представляют собой опасность как выходами взрывоопасных газов, так и образующимися провалами. Еще не забыт случай, который произошел в прошлом году в городе Артеме, когда в образовавшийся неожиданно над бывшей выработкой провал, попал человек. Он погиб. Подобный провал образуется в настоящее время прямо на стадионе одной из школ. Сейчас он выглядит, как шурф или канава, которую засыпали грунтом. Но надолго ли?

Мониторинг и еще раз мониторинг

- То, что мониторинг шахтных выработок должен вестись и дальше, не подлежит сомнению, - говорит руководитель Приморского филиала ГУРШ Александр СТИХИН. - Он ведется, но с каждым годом на него выделяется все меньше средств. Ежегодно по итогам мониторинга составляется план работ, которые необходимо провести на том или ином участке бывшей шахты, чтобы избежать рисков для людей. Компания, непосредственно занятая мониторингом, подает в Минэнерго рекомендации, на какие участки стоит обратить особое внимание в будущем, где смотреть газ, где провалы, где воду и т. д. Т. е. делается итоговая корректировка текущей работы, какие-то объемы убираются, какие-то дополняются, - отмечает Александр Стихин.

ГУРШ не занимается непосредственно мониторингом. Как государственное учреждение ФГБУ проводит тендер на привлечение подрядчиков для этих работ. В Приморском крае несколько лет назад создано специализированное предприятие - ООО «ПримЦЭМ» (Приморский центр экологического мониторинга), который, как правило, становится победителем ежегодных тендеров на мониторинг состояния краевых шахт, так как имеет подготовленных специалистов. Предприятие и в этом году ведет плановую работу и следит за ситуацией.

За последние годы по итогам наблюдений ООО «ПримЦЭМ» было сделано немало. Так, Минэнерго было поставлено в известность о том, что русло реки Озерные Ключи в результате понижения местности над шахтой сместилась примерно на 400 и стало подмывать жилые застройки. Ведомство выделило деньги на строительство искусственного канала и дамбы, и реку вернули на прежнее место.

Подобный проект был выполнен в Партизанске, там тоже река в районе шахты Нагорной подтапливала жилые застройки. Построили пруды отстойники, куда откачают воду.

Последние мониторинги выявили, что в поселке Тавричанка расширяются зоны выхода на поверхность газа метана. Множество локальных зон объединились в одну опасную зону, в которой оказался фактически весь поселок. С прошлого года было решено дополнительно контролировать еще более 200 домов.

- В Тавричанке уже проводили технические работы по снижению уровня метана. В свое время там пробурили несколько скважин в особо населенных местах, газ выпускали, в результате чего площади опасных зон сокращались. Но сейчас, видимо, скважины не справляются с потоком газа, и опасные зоны стали вновь расширяться, - пояснил ситуацию Александр Стихин. – Сейчас готовится технический проект по дополнительной защите поселка от метана.









Наука не молчит

Вообще, Таричанское месторождение, вернее шахтные выработки в последние годы вызывают все большее опасение у специалистов. К работе Приморского центра экологического мониторинга подключилась лаборатория газогеохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН под руководством заведующего лабораторией, д.г.-м.н. Анатолия ОБЖИРОВА. Ученые выполняют задание санкт-петербургской организации, перед которой, в свою очередь, была поставлена задача оценить экологическое состояние территории Тавричанского угольного бассейна.

Как пояснил возможные причины усиления газовых выбросов Анатолий Обжиров, газы, которые скапливаются в старых выработках, постепенно стали вытесняться заполнившей их водой к поверхности. Газ стал обнаруживаться в Тавричанке практически повсеместно - в подвальных помещениях жилых домов, в гаражах, в почве.

Несколько лет назад для дренирования шахтных выработок в самых опасных местах были пробурены скважины, в общей сложности семь скважин. Спустя несколько лет, специалисты в ходе мониторинга пришли к выводу, что этих скважин уже недостаточно, что стала нарастать геоэкологическая опасность на других участках.

- Стало понятно, что надо более детально изучить территорию, - говорит Анатолий Обжиров. - Дело в том, что 9% содержания метана в атмосфере уже является взрывоопасным. При любой искре такой газ может взорваться. Вы знаете примеры взрыва бытового газа.

Исследования газа, поступающего из скважин, а также почвенных газов в пределах Тавричанского месторождения, выполненные лабораторией ТОИ, показали положительную динамику, поток метана нарастает. Появились новые участки опасные для проживания людей. По оценке ученых, необходимо пробурить еще не менее семи дренажных скважин. Но важно правильно выбрать места для их установки, чем и заняты ученые совместно с «Прим ЦЭМом». Параллельно ими ведется оценка возможности использования угольного метана в качестве сырья.

- Мы считаем, что не стоит выпускать метан в атмосферу. Этот газ известен тем, что, попадая в атмосферу, увеличивает парниковый эффект. Поэтому стоит избегать его излишних выбросов, - считает Обжиров. - Метан можно использовать для хозяйственных нужд. Это ценное энергетическое сырье, которым можно отапливать жилые дома, теплицы и т. д. Кроме того, метан является сырьем для производства метанола.

Конечно, практическое применение шахтного метана - скорее вопрос будущего. Но думать об этом можно и нужно уже сейчас, учитывая неплохой дебит дренажных скважин, говорит ученый. Более детальную оценку суммарного дебита могут дать дополнительные скважины. Куст скважин позволит получить более объективное представление об объемах возможной добычи.

Стоит отметить, что совместные исследования потока газа в пределах Тавричанского месторождения пока не зафиксировали какого-либо значительного загрязнения атмосферы в приземной ее части. Возможно, скоплению газа препятствуют ветры, обычные для прибрежной территории, на которой расположен поселок Тавричанка. Но, что касается почв, то в ней отмечено серьезное загрязнение. Поэтому-то строительство жилых домов, сараев, гаражей может создавать потенциальную опасность для жизни людей и домашних животных.

- Мы стараемся не допустить застройку таких зон, - говорит руководитель Приморского филиала ГУРШ Александр СТИХИН. - Ведь позволять здесь строить - значит подвергать людей излишней опасности.

Тавричанка не единственное место, где все еще остаются следы былой добычи угля. Значит, мониторинг должен продолжаться.

На верхнем фото: Заведующий лабораторией газогеохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, д.г.-м.н. Анатолий Обжиров: «Нужно более детально изучить территорию. Дело в том, что 9% содержания метана в атмосфере уже является взрывоопасным. При любой искре такой газ может взорваться».

Надежда ОКОВИТАЯ. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.