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На дне Золотого Рога обнаружено семь затонувших кораблей
Семь затонувших кораблей лежат на дне бухты Золотой Рог. Такой вывод сделали ученые после исследований бухты подводными аппаратами и приборами, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя работ по госконтракту «Разработка программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог», замдиректора Инженерной школы ДВФУ Валерия Петухова.
«В результате геомагнитной съемки на дне бухты было выявлено семь крупных магнитных аномалий с линейными размерами от 10-15 до 45-50 метров. Водолазное обследование показало, что это затонувшие плавсредства (буксиры, плашкоут, катера), частично занесенные илом, частично возвышающиеся над дном», - сказал Валерий Петухов. Ученые пока не уточняют, когда и при каких обстоятельствах затонули эти суда. Они отмечают, что непосредственной экологической угрозы в настоящее время затонувшие корабли не представляют.
«Тем не менее мы предполагаем предложить мероприятия по их подъему и утилизации. И во время процесса подъема необходимо будет предусмотреть меры безопасности, препятствующие разливу остатков топлива, которое может содержаться в этих плавсредствах», - отметил руководитель работ, подчеркнув, что в настоящий момент ученые ДВФУ изучают мировой опыт подъема затонувших кораблей, чтобы выполнить эти работы в будущем.
Газета "Золотой Рог", Владивосток .
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