"Неудобства добытчики моллюсков представляют для браконьеров"

Обсуждение проблемы добычи зарывающихся моллюсков дражным способом в интервью с ученым ДВО РАН Владимиром Раковым

Итак, что он значит с точки зрения исполнения государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края»? На вопросы газеты «Золотой Рог» отвечает д. б. н., главный научный сотрудник Лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир РАКОВ.

- Владимир Александрович, вы сказали, что связь драгирования морского дна и массовых выбросов водорослей на прибрежные пляжи неоднозначна. Поясните, пожалуйста, подробнее.

- Мнение о вреде или невреде дражного промысла, его воздействии на скопления водорослей или трав можно связать с отсутствием элементарных знаний биологии и экологии у большинства тех, кто кричит о вреде. Здесь нужно исходить из следующих фактов: первое - двустворчатые моллюски - это исключительно активные фильтраторы воды. Одна взрослая особь «прокачивает через себя» около 10 литров воды в час. Из воды она извлекает пищу и кислород для дыхания. Закапывающиеся двустворчатые моллюски (спизулы, мактры, анадары, корбикулы, петушки и многие др.) имеют для этого сифон, который они высовывают из грунта (чаще песчаного). Поэтому закапывающиеся двустворчатые моллюски могут существовать и создавать плотные промысловые скопления только на открытых пространствах дна, не занятых зарослями морских трав и водорослей. Спизула, например, образует промысловые скопления исключительно на чистом песчаном грунте, в открытых бухтах с относительно холодной водой, на глубинах около 3-6 метров.

Второе: морские травы, их у нас всего 4 вида, но доминирует зостера морская, - это высшие растения, имеющие листья и хорошо развитые корни, которые погружены довольно глубоко в песчаный или песчано-илистый грунт. Живет зостера на маленькой глубине - обычно не более 2-2,5 метров, у самого берега, где ее нет только вблизи береговой. Среди корневищ зостеры крупные двустворчатые моллюски никогда не встречаются и тем более не создают промысловых скоплений. Кроме того, зостера предпочитает мелководные, хорошо прогреваемые и опресняемые реками бухты и заливы (например, залив Угловой, или бухта Мелководная у п-ова Песчаного), где не способны жить практически все крупные закапывающиеся двустворчатые моллюски.

Третье: анфельция тобучинская, которую обычно и демонстрируют на фото замусоренных пляжей, - это красная неприкрепленная водоросль, которая содержит большую концентрацию агара - ценнейшего вещества, используемого в медицине, пищевой и др. видах промышленности. Эта водоросль не имеет отдельного слоевища и органов прикрепления и способна существовать только огромными и очень плотными скоплениями - в виде сплошного «ковра» на морском илистом дне, толщиной до 0,5 метров. Ее тонкие веточки слоевища сплетаются между собой, как волоски у войлока. Ее скопления формируются и существуют в одних и тех же местах, где есть подходящие условия. К таким условиям относятся относительно чистая вода (водорослям нужен свет для фотосинтеза), относительно небольшая глубина (обычно от 3 до 7-10 метров) и, главное, защищенность бухт от сильных штормов, которые способны разрушить этот «ковер» и выбросить водоросли на берег.

Вот, собственно, и все. А теперь, попробуйте найти хоть что-то общее между закапывающимися в песок фильтраторами - спизулами, врастающей корнями глубоко в грунт на песчано-илистом мелководье морской травой - зостерой - и стелящимся сплошным «ковром» на песчано-илистом грунте анфельцией. Ничего общего между ними нет!

- То есть они живут в разных местах обитания?

- Да, и никогда в одном месте не встречаются, а уж тем более в промысловых количествах. Есть большие бухты, например та же бухта Баклан, еще ее называют Маньчжур, возле Славянки, в которых есть промысловые скопления всех этих упомянутых видов, равно как и скопления гребешка приморского, мидии, трепанга, морских ежей, некоторых рыб. Но для всех этих видов есть свои места, где они могут быть доминирующими видами сообщества. Границы их обитания довольно четко очерчены.

Теперь о штормовых выбросах. Явление это обычное для открытых бухт, где наблюдаются большие волны. И в закрытых от штормов бухтах ветром к берегу пригоняет немало морских трав и водорослей, особенно в конце вегетационного периода, - достаточно выйти на берег, например, залива Углового или бухты Новик. Что уже говорить об открытых или полуоткрытых бухтах типа Шаморы или Баклана, где на берегу после сильных штормов и тайфунов оказываются сотни, а иногда и тысячи тонн водорослей и трав, моллюсков, звезд, ежей, червей и др.

Количество выброшенных на берег растений и животных зависит еще и от уровня моря во время прохождения тайфуна или циклона, а уровень моря, в свою очередь, зависит от атмосферного давления, а также от направления и силы ветра. Замечено, что перепады уровня воды во время тайфуна могут достигать 2-3 метров.

- Почему так засоряется пляж бухты Баклан (Маньчжур)?

- Если брать конкретно бухту Баклан (Маньчжур), которая подвержена воздействию ветров в основном южного направления, то сильный ветер и штормовые волны обычно и разрушают поле анфельции. Попавшие под его влияние оторванные куски подгоняет чаще к северному углу бухты, где они накапливаются и волнами выбрасываются на берег.

Так было всегда - и в этом году, и годами ранее, и десятки лет назад, о чем можно найти литературные сведения. Поэтому в период существования и работы в Приморье агаровых заводов (Владивостокский, Владимирский, «Тафуин» и др.) - с начала 1930-х годов и до 1980-х (последние попытки были в середине 1990-х) - именно в этой части бухты Маньчжур работали бригады заготовителей анфельции. Они вилами откидывали водоросли из прибойной зоны повыше на берег, где они высыхали на солнце и ветре, а затем их упаковывали в тюки и вывозили на агаровые заводы.

Аналогично в Приморье заготавливали и штормовые выбросы морской капуты - ламинарии японской. В связи с развалом прибрежных государственных рыбодобывающих предприятий в начале 1990-х и эти заготовки прекратились. Так что сегодняшние накопления анфельции на берегу б. Баклан никого не должны удивлять.

Штормовые выбросы анфельции на берег в больших количествах есть и в тех местах, где никакой добычи моллюсков драгами не ведется. Например, в проливе Старка моллюсков не ловят (там нет крупных скоплений), а весь берег о-ва Русского в анфельции.

- Что вы можете сказать непосредственно о дражном промысле моллюсков?

- Этот вид промысла в Приморье существует давно. В 1930-е годы этим видом промысла занималось в основном предприятие «ТЭМП» - Товарищество по эксплуатации морских продуктов, позднее - «Дальгосрыбтрест» или «Приморрыбпром». Однако к 1960-м драгировки были практически прекращены из-за резкого снижения промысловых запасов моллюсков, и тогда же был введен запрет на них. В районе Курильских островов промысел драгами продолжался и позднее. Драгируют моллюсков повсеместно и за рубежом - в Европе, Азии, Америке и др. районах.

Альтернативных способов добычи больших объемов закапывающихся моллюсков практически не существует. Могут, конечно, водолазы «копать», но производительность их работы низкая, а себестоимость - огромная. Кроме того, водолазы не смогут долго работать в холодной воде, на больших глубинах.

Для промысла спизулы используется зубчатая драга (есть еще ножевая) - имеющая своего рода «расческу», которую таскают по дну. Расстояние между зубов такой драги регулируется и оговаривается правилами добычи. Поэтому в драгу попадают только крупные моллюски, мелкие проходят сквозь ее зубья.

Драга способна работать только на песке, не имеющем зарослей морских трав и водорослей. Если даже случайно на пути драги встретится кустик морской травы зостеры или попадут какие-нибудь водоросли, то драгировку вынуждены прекращать, поднимая полупустой мешок, чтобы очистить его от попавшей травы или водорослей. Поэтому при драгировании закапывающихся двустворчатых моллюсков добытчики всегда внимательно следят за скоростью движения драги по дну и никогда не будут драгировать в местах, где есть хоть какое-то скопление растений на дне. Ведь они платят за улов, а не за пустое таскание драги. Поэтому обвинения добытчиков закапывающихся двустворчатых моллюсков в появлении на берегу штормовых выбросов анфельции, как и других растений (морской травы), не имеют под собой серьезного основания.

- А что вы можете ответить на такой аргумент, как разрушение донных сообществ в местах драгировок?

- Это также надуманно, и нет серьезных оснований для этого. Конечно, зубчатая драга, проходя по дну, изымает часть крупных двустворчатых моллюсков, и их численность снижается. Но это не является катастрофичным, т. к. в наше время объемы вылова многих объектов промысла строго регламентируются в виде научно обоснованных квот вылова. Добытчикам на промысловых скоплениях разрешено изымать не более 10% от промыслового запаса. Если, например, в бухте промысловый запас составляет 100 тонн, то разрешено добывать не более 10 тонн. При этом всегда устанавливается минимальный промысловый размер моллюсков, которых можно изымать, в драгах это регулируется расстоянием между зубьями, устанавливаются сезон вылова - обычно запрещен лов во время нереста - и другие требования. Расчеты квот вылова ежегодно проходят государственную экологическую экспертизу, проверяются в Росрыболовстве, защищаются на ученом совете рыбохозяйственного института, а сам промысел контролируется. То есть тут никакой «самодеятельности» нет.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Кто же заинтересован в обвинениях добытчиков моллюсков во всех грехах?

- Обычно говорят: «кто громче всех кричит «Пожар!» - тот и поджигатель. Многочисленным базам отдыха, появившимся на берегах наших бухт и заливов, в основном в последние 15-20 лет, не очень приятно, когда «под носом» работают рыбаки на своих традиционных рыбопромысловых участках. Они мешают гонять по акватории на водных мотоциклах, лыжах, скутерах, ходить под парусами на досках и яхтах, плавать и нырять. Кстати, гонщики на скутерах и аквабайках скорее оказывают отрицательное воздействие на скопление неприкрепленной анфельции на акватории, разрушая «пласт» водорослей струями воды, после чего ее и выбрасывает на берег волнами. Вот это бы не помешало проверить.

Добытчики же спизулы в бухтах работают не круглый год, а всего лишь несколько дней, может 1-2 недели, да и то не у самого берега, где, кстати, пляжи должны быть оборудованы заграждениями для купания и плавания на байдарках и «велосипедах». Действительно неудобства добытчики моллюсков представляют прежде всего для браконьеров-ныряльщиков, добывающих спизулу и другие ценные виды моллюсков - гребешков, мидий, а также трепангов с морскими ежами.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.