"Зарывашек" вытащили на свет

Рыбацкое сообщество считает, что дражный способ добычи моллюсков не является причиной экологических проблем, но далеко не все ученые с этим согласны

На состоявшемся недавно первом в текущем году заседании общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре Приморского края проблеме дражного способа добычи зарывающихся моллюсков было уделено особое внимание, пишет Делоая газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог» попробовала оценить эту проблему с точки зрения исполнения государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края». Главный посыл данного материала: применяемые технологии добычи не должны наносить вред биоразнообразию прибрежных акваторий края.

Мало осваиваемый ресурс

По словам заведующего лабораторией промысловых беспозвоночных ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Евгения БОРИСОВЦА, прибрежная зона юга Приморского края перспективна на наращивание промысла двустворчатых моллюсков. По данным науки, в водах Приморья промышленный запас спизулы составляет 16 тыс. тонн, мерценарии - 21 тыс. тонн, анадары в традиционных районах промысла - 9,5 тыс. тонн и корбикулы - 14 тыс. тонн. При этом ежегодно рыбаки добывают примерно 600 тонн спизулы, около 500 тонн корбикулы и 300 тонн анадары. Освоение мерценарии невысокое. Хотя этот относительно новый объект для приморских рыбаков может обеспечивать до 600 тонн вылова в год.

Кроме того, в приморских водах обитает также перспективный для промысла моллюск - серрипес, чья биомасса оценивается в объеме 8 тыс. тонн. По мнению Евгения Борисовца, вылов этого моллюска может составить 300-500 тонн в год.

Ученые оценивают текущее состояние популяций моллюсков, обитающих у берегов Приморского края, как стабильное, что является основанием для увеличения промысла, в том числе и на новых участках. В целом, добычу зарывающихся моллюсков в крае можно увеличить до 3-3,2 тыс. тонн ежегодно, говорит Евгений Борисовец. Одной из причин, сдерживающих дальнейшее увеличение вылова, помимо ограниченности рынка сбыта, является опасность нанесения ущерба популяциям перечисленных промысловых видов моллюсков.

«За» и «против» дражного способа

Продолжается спор о том, является ли дражный метод лова зарывающихся моллюсков опасным с точки зрения экологического ущерба остальным донным обитателям. Многие эксперты считают промысел с помощью драг экологически небезопасным, поскольку он наносит значительный вред придонным экологическим системам. В свое время известный эколог Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ был категорически против дражного лова, считая его варварством, наносящим вред нерестилищам рыб.

Не отрицает негативное влияние дражного промысла на состояние экологических систем и сотрудник Лаборатории морских ландшафтов Тихоокеанского института географии ДВО РАН Андрей ЛЕБЕДЕВ, хотя считает, что желательно провести специальную экспертизу, которую может назначить природоохранная прокуратура.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир РАКОВ, комментируя связь драгирования морского дна и массовых выбросов водорослей на прибрежные пляжи, заметил, что ситуация неоднозначна.

- Необходимо напомнить, что, например, спизула создает скопления обычно на чистом песчаном дне, где песок находится в движении, напоминает песчаные дюны в пустыне даже при небольшом волнении моря, о чем свидетельствует так называемая «волноприбойная рябь» на песчаном дне, а также песчаные «дюны» - отмели, - поясняет ученый. - Поэтому ножевая драга, прошедшая по такому дну, практически не оставляет за собой долговременного следа, и уже через несколько дней дно ничем не отличается от того места, где драга не работала. Если кто-то считает, что при таком дражном лове спизулы будет большой ущерб донным сообществам - пусть проведет исследования и докажет это. Пока таких научных исследований нет.

Драгу приравняли к пулемету

В то же время сотрудник Института биологии моря ДВО РАН Сергей МАСЛЕННИКОВ сравнивает дражный промысел с «обстрелом экосистемы из пулемета».

- Он хоть и не является прямой причиной выбросов анфельции на пляжи, но, безусловно, усугубляет их, - говорит Масленников. - Если участок дна облавливается драгой, тем более с гидроприводом, то там все нарушается и разрушается. Во многих странах мира драги как орудие промысла запрещены. И у нас они были запрещены, но в девяностые годы, в атмосфере «дикого капитализма» их вновь разрешили, теперь мы наблюдаем результаты.

И все же заведующий лабораторией промысловых беспозвоночных ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Евгений Борисовец считает домыслами мнение о губительных последствия драги для донных биоценозов. На недавнем заседании общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре Приморского края он сообщил, что ученые ТИНРО-Центра проводили исследования в районе, где осуществлялся дражный промысел, накануне и после работы судов. «Анализ структуры донного сообщества не выявил никаких изменений, отличающихся от естественной природной динамики численности и биомассы», - отметил Борисовец.

- Тезис о связи с дражным промыслом выбросов водорослей является абсурдным, поскольку работать драгой на зарослях морских трав трудно и крайне непродуктивно, кроме того районы обитания моллюсков и произрастания морских трав редко совпадают, поскольку большинство «зарывашек» предпочитает меньшие глубины, - сказал он.

Представители рыбацкого сообщества считают, что районные администрации умышленно поддерживают версию о связи добычи моллюсков с засорением муниципальных пляжей водорослями, чтобы переложить бремя очистки пляжей на рыбаков.

Члены общественного совета согласились с мнением, что споры вокруг легального промысла ведутся и с подачи браконьеров, которым законопослушные рыбаки осложняют деятельность, в первую очередь тем, что привлекают внимание контролирующих органов.

По словам директора ТИНРО-Центра Льва БОЧАРОВА, при необходимости наука сможет подготовить рекомендации для изменений условий ведения промысла. «Пока что таких оснований нет», - заключил он.

Моллюски получают поддержку из бюджета

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, в настоящее время в Приморском крае действуют 52 рыбоводных хозяйства, которым предоставлено в пользование 107 рыбоводных участков общей площадью 20 тысяч гектаров.

«В текущем году предприятиями аквакультуры уже расселено в акватории рыбоводных участков более восьми миллионов молоди гребешка приморского и трепанга дальневосточного. Выращиваемая продукция поставляется на внутренний рынок, а также на экспорт в страны Юго-Восточной Азии», - рассказал и.о. директора ведомства Сергей НАСТАВШЕВ.

Отметим, в 2015 году на рыбоводных участках Приморского края было выращено 4 950 тонн продукции аквакультуры. Расселено более 46 миллионов молоди гребешка приморского и трепанга дальневосточного.

Напомним, в 2016 году приморским предприятиям аквакультуры в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса предоставлены субсидии в размере 19,8 миллиона рублей. Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники.

По словам вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, поддержку по программе получат прежде всего те предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по исполнению целевых показателей госпрограммы и наполнять продовольственный рынок Приморского края качественными и доступными морепродуктами.

КСТАТИ

Общественники прошлись по дну

Члены общественно-экспертного совета при Общественной палате России на июньском заседании обсуждали и показатели эффективности пастбищного культивирования сидячих (донных) объектов.

По словам директора ТИНРО-Центра Льва БОЧАРОВА, объемы выращиваемой продукции не могут быть показателем, пока объекты находятся на дне, поскольку донные шторма или аномально низкие температуры могут легко их уничтожить или существенно сократить. Более разумно, по мнению ученого, было бы устанавливать показатель на то, что уже «вынуто» из воды.

В настоящее время в федеральных органах исполнительной власти проходит согласование проекта закона «Об особенностях правового регулирования в области морской аквакультуры (марикультуры) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Правовой акт предусматривает возможность создания на площадках ТОР дальневосточных регионов индустриальных парков морской аквакультуры. В обязанности управляющих компаний подобных парков входит предоставление резидентам готовых плантаций для выращивания гидробионтов. Меняется и порядок исчисления срока, с которого у пользователя участка появляется право частной собственности на гидробионты, выращиваемые в естественной среде. Сегодня оно наступает с момента изъятия объектов аквакультуры из среды обитания. А это означает, что в течение достаточно продолжительного времени, пока рыба, моллюски, ракообразные подрастают, имущественные права владельца рыбоводного хозяйства не защищены. Новый документ предполагает, что право частной собственности у предпринимателя появляется с момента выпуска молоди в садки.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.