Климатическая лихорадка захватила Приморье

Эксперты считают, что с погодой в крае будет все хуже и хуже

В круг научных интересов сотрудников Федерального научного центра Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Ольги УХВАТКИНОЙ и Александра ОМЕЛЬКО входит изучение ненарушенных и малонарушенных лесных экосистем, реконструкция климатических событий, история природопользования на территории юга российского Дальнего Востока. Около полугода их рабочего времени отдано полевым работам в различных районах Приморского края, по результатам которых ученые с тревогой констатируют деградацию лесных угодий Приморья.

В Год экологии в России результаты полевых исследований не только не выявили серьезных улучшений в лесных массивах Приморского края, несмотря на запрет заготовки древесины кедра, но и позволяют утверждать, что ситуация в результате варварских лесных рубок катастрофически ухудшается.

Деловая газета «Золотой Рог» предоставила возможность ученым поделиться итогами многолетних наблюдений и предложить способы выхода из критической ситуации.

Приморье - в тренде мировых климатических изменений

«Потепление климата - это часть глобального процесса климатических перестроек, которые иногда проявляются с неожиданных сторон. В новостях мы периодически слышим об ослаблении Гольфстрима, о наводнениях, сильных пожарах в Северной Америке, о таянии вечной мерзлоты. Но все эти события происходят достаточно далеко от юга российского Дальнего Востока, и поэтому у жителей Приморского края может возникнуть мысль о том, что все эти глобальные и часто катастрофические процессы обойдут нас стороной. Так ли это и чем потепление климата может грозить жителям и экономике края?

Наиболее точную информацию о происходящих изменениях климата могут дать наблюдения с использованием метеорологических инструментов. Однако длительность таких наблюдений, особенно на Дальнем Востоке, невелика. В лучшем случае удается найти наблюдения за 100 лет, а в большинстве районов края такие наблюдения не превышают по продолжительности 50 лет. В результате кропотливой работы, продолжавшейся последние 10 лет в лесных экосистемах Приморского края, нам, ученым-экологам, с помощью методов дендрохронологии удалось реконструировать изменения температуры за последние 500 лет.

На графике хорошо видно, что за последние столетия неоднократно случались потепления, которые затем сменялись похолоданиями. Так называемый малый ледниковый период (хорошо известный в Европе) на нашей территории проходил в несколько этапов и закончился только в XIX веке. Однако современное потепление не имеет аналогов за все прошедшие 500 лет. Если внимательно присмотреться к графику, то заметно, что процесс потепления начался еще в начале XX века, когда ни на территории Дальнего Востока России, ни в Азии промышленное производство развито не было.

Климат в Приморском крае напрямую зависит от периодических колебаний температуры Тихого океана и циклов солнечной активности (11-летнего и 200-летнего), то есть происходящие процессы глобального изменения климата вполне естественны. Изменения климата нельзя остановить, но хозяйственная деятельность человека ведет либо к ослаблению их негативного влияния, либо к усилению катастрофических последствий.

Большое число специалистов пытается ответить на вопрос о том, чем угрожает развитию человеческого общества меняющийся климат (см., например, всероссийский оценочный доклад по климату, 2014 год). Для нашего края существует несколько серьезных угроз, которые непременно будут влиять на жизнь каждого жителя.

Тайфуны, засухи и климатическая лихорадка

Первая угроза - это возрастание «хаотичности» и непредсказуемости климата. Волны холода будут резко сменяться аномальным теплом, а периоды засух - катастрофически обильными осадками. Жители края уже убедились в справедливости этого прогноза, нужно только вспомнить события последних лет.

Вторая угроза - это увеличение числа и силы тропических циклонов, которые у нас принято называть тайфунами. Согласно последним международным исследованиям, в связи с тем, что происходит потепление Арктики, траектории движения тайфунов постепенно смещаются на север. Если раньше тайфун набирал максимальную силу, например, на юге Японского моря у побережья Южной Кореи, то теперь максимальная сила тайфуна может набираться между Корейским полуостровом и нашим побережьем. Процесс смещения тайфунов на север еще продолжается, и чем больше будет теплеть в Арктике, тем больше он будет нарастать.

В Приморском крае возникает угроза катастрофических засух (как бы это странно ни звучало, если учитывать тайфуны). Мало кто знает, но за последние 200 лет площадь лесов в Китае уменьшилась в 3 раза. Это обстоятельство, отягощенное потеплением, привело к продвижению опустынивания и аридизации климата (увеличение засушливости) в восточном и северном направлении. Сейчас Китай проводит огромные работы по остановке этого процесса, но он имеет очень большую инерцию. Поэтому засушливость климата, остепнение территорий и увеличение числа пожаров грозит и нам, особенно западной части края (Хасанскому, Пограничному, Спасскому и другим районам).





Лесной ресурс на грани истощения

В Приморском крае в настоящее время также происходит очень серьезное преобразование среды за счет массовой вырубки лесов.

Анализ космических снимков показывает, что около 50% лесной территории, пригодной для лесозаготовки, была пройдена рубками всего за 10 лет. По последним оценкам ученых, ресурсная база в лесозаготовительной отрасли будет исчерпана в ближайшие 5-10 лет, что может повлечь очень серьезные проблемы для всей лесозаготовительной отрасли.

Это, с одной стороны, приведет к социальным проблемам. На момент 2015 года в лесозаготовительной отрасли края были официально заняты около 4000 человек. Истощение запасов леса повлечет серьезные проблемы с выживанием населенных пунктов в Тернейском, Красноармейском, Кавалеровском, Ольгинском и других районах. Существующее сейчас видимое благополучие отрасли может в обозримом будущем резко сменится ее безвозвратным упадком.

Но помимо перспективы деградации лесной отрасли существует, как мы уже говорили, опасность усугубления угроз, связанных с изменением климата. Таким примером можно считать последствия тайфуна «Лайонрок» в 2016 году. Одним из наиболее пострадавших был Чугуевский район. При сравнении космических снимков отчетливо видно, что горная территория Чугуевского района была серьезно изменена вырубками за последние 30-40 лет, при этом некоторые участки проходились рубками каждые 10 лет.

Количество осадков, выпавших во время тайфуна «Лайонрок», было вдвое меньше, чем при тайфуне «Джуди» или прошедших в 2000 г. дождях. В то же время разрушения, вызванные последним тайфуном, были существенно больше. Одной из главных причин этого стало именно сведение лесов в горных районах, из-за чего все выпавшие осадки сразу ушли в ручьи и реки.

От заготовок к лесопосадкам

Со стратегической точки зрения у нас есть два основных пути. Мы можем еще некоторое время продолжать сведение лесов и бездумно списывать возникающие пожары, засухи и наводнения исключительно на климатические изменения.

Но мы могли бы поступить иначе и организовать постепенный переход от лесозаготовок в естественных лесах к лесопосадкам. Причем наиболее разумно было бы использовать для этого те территории, которые сейчас в лесном фонде являются неэффективными и бросовыми. Это вторичные дубовые леса и редколесья, березовые и осиновые леса, особенно в южной, юго-западной и западной частях края, вдоль морского побережья.

Такой подход, с одной стороны, обеспечил бы устойчивое существование лесной промышленности в крае. С другой - позволил бы сохранить уссурийскую тайгу, которая имеет огромный потенциал, например, для развития экотуризма.

Если говорить о вторичных лесах, где предлагается заниматься лесовыращиванием, то большим их плюсом является именно освоенность этих территорий, то есть они уже имеют очень хорошую инфраструктуру, поскольку расположены в наиболее освоенных районах края и вблизи населенных пунктов.

Нужно особенно отметить, что лесовыращивание - это единственный возможный путь долговременного сохранения и развития лесной отрасли.

Важно понять: если сейчас будет услышана проблема на уровне региона и федеральном уровне, то у нас есть возможность и время начать ее решать. Если проблема не будет услышана, то в конечном счете может пострадать каждый житель края.

Оценивая серьезность рисков, мы обращаемся к губернатору Приморского края с настоятельной просьбой начать диалог и приступить к решению проблемы. Несомненно, необходимо подключить экономистов, государственных служащих, специалистов Рослесхоза, представителей бизнеса, но важно диалог начинать сейчас, не дожидаясь катастрофы».

Ольга УХВАТКИНА, к.б.н., старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты восточной Азии ДВО РАН, Александр ОМЕЛЬКО, к.б.н., старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты восточной Азии ДВО РАН.

КРОМЕ ТОГО

Много пожаров страшных и разных

Еще одной проблемой, связанной с вырубками, является увеличение числа пожаров. Согласно метеорологическим наблюдениям, за июль-сентябрь 2017 года выпало в 2 раза меньше осадков, чем должно было согласно многолетним среднегодовым значениям. В результате наибольшей угрозе пожаров подверглись территории лесов вблизи населенных пунктов и вырубки.

Согласно правилам лесозаготовки, на территории арендованных участков при заготовке древесины всегда проводятся противопожарные мероприятия, но само наличие доступных таежных дорог, а также большое количество оставленного горючего материала и выпавшие при ветрах деревья на вырубках создают серьезные риски увеличения числа пожаров. При появлении даже небольшого урожая кедрового ореха срабатывают все имеющиеся риски, и происходит резкий скачок числа пожаров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.