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Тигр Амур впервые встретился с невестой Уссури (ФОТО)
20 Мая 2016, 16:18 | Приморье
В Приморском сафари-парке в четверг, 19 мая, состоялась первая встреча тигра Амура и его невесты — тигрицы Уссури. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как рассказал директор учреждения Дмитрий Мезенцев, при знакомстве хищники «немного порычали друг на друга». «Будем наблюдать за их общением. Если все будет хорошо, то дальше они будут жить вместе», — добавил он.
Кстати, козел Тимур, прошедший лечение в московской клинике после драки с тигром Амуром, больше никогда не будет жить в одном вольере с хищником.
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