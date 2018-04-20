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Ученые Приморья получат доступ в Интернет до 70 мбит/с

20 Апреля 2018, 18:50 | Приморье

Сразу несколько институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук выбрали компанию «МегаФон» поставщиком услуг связи. По условиям контракта оператор предоставит для государственных учреждений доступ в Интернет до 70 мбит/с.

В соответствии с условиями договора, «МегаФон» начал предоставлять доступ во Всемирную сеть трем институтам ДВО РАН. Сотрудники Института прикладной математики Дальневосточного отделения Российской академии наук смогут пользоваться широкополосным доступом в интернет на скорости 10 мбит/с, Тихоокеанского института географии – на скорости 40 мбит/с, а подразделениям Института химии будет доступен интернет на скорости 70 мбит/с.

ДВО РАН - одно из трёх региональных Отделений Академии наук страны.  Сегодня это крупная научная корпорация с огромным потенциалом, завоевавшая результатами своих исследований авторитет в международном научном сообществе.

«Качественная связь, свободный доступ в интернет сегодня необходим всем: и бизнесу, и государственным структурам, и научным учреждениям, - отмечает Елена Крыгина, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Приморского регионального отделения компании «МегаФон». — Мы знаем, что сегодня перед наукой стоят разные задачи, и доступность качественных телеком – услуг – непременное условие для успешного их решения. Дальневосточные ученые выбрали нас. Отрадно осознавать, что наши услуги востребованы структурами, специалисты которых сами являются экспертами в области современных технологиий, и специфика деятельности которых предполагает высокие требования к надежности каналов связи».

Сегодня «МегаФон» - один из крупнейших операторов связи для корпоративных и государственных клиентов в России. Среди крупных заказчиков оператора - ведущие российские и зарубежные компании, министерства и ведомства, а также международные операторы связи. Своим корпоративным клиентам «МегаФон» предлагает доступ в интернет, аренду каналов связи и виртуальных серверов на базе облачных технологий, организацию VPN-сетей, конфиденциальную связь и другие услуги.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Мегафон  интернет  связь 






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