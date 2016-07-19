В Приморье ДНИИМФ попал под пресс несовершенства законодательства

Плата ДНИИМФ за восстановление аккредитации – три месяца простоя и около 20 миллионов рублей убытков

Комиссия по апелляциям при Росаккредитации удовлетворила жалобу АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота», отменив приказ об аннулировании аккредитации на проведение испытательных и исследовательских работ, пишет Деловая газета "Золотой Рог". С 11 июля все лицензии ДНИИМФ активны. Казалось бы, можно радоваться счастливому завершению этой истории, но, как говорится, осадок на душе остался. Ведь от случаев, когда бизнес «кошмарят» на вполне законных основаниях, никто не застрахован.

И чем-то она похожа на ту, что случилась с «Приморским кондитером»: по решению суда приставы остановили фабрику на 14 суток из-за нарушений требований промышленной безопасности к работе ее холодильно-компрессорного участка. Через три дня ее снова запустили, опечатав только злополучный участок. Вернуть исполнение закона в русло здравого смысла помогло вмешательство вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА. А ДНИИМФу – помощь депутата Госдумы от Приморья Виктора ПИНСКОГО. Он использовал свои депутатские полномочия, чтобы ускорить рассмотрение апелляции.

Хотя, судя по представленным комиссии документам, с которыми ознакомился корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», у Федеральной службы по аккредитации не было оснований для таких мер, ведь замечания, сделанные во время внеплановой проверки в конце 2015 года, были устранены. Суть их в том, что в одной из лабораторий института не было приборов для оказания ряда услуг, и проверяющий рекомендовал вычеркнуть их из списка. Документы исправили, в соответствующем подразделении вышел приказ о сокращении этих видов деятельности, а через пять дней в другом подразделении – о приостановке лицензии. Налицо проблема взаимодействия внутри самой организации.

- У нас нет претензий к Росаккредитации, основную роль в нашей истории сыграли очевидные несовершенства законодательства, - уверяет генеральный директор

ДНИИМФ Ярослав СЕМЕНИХИН, хотя ему, как руководителю, пришлось несладко. Не зная, когда ситуация разрешится, он, чтобы не осложнять работу заказчиков и партнеров, передал конкурентам контракты на исполнение испытательных работ. К счастью, сокращения кадров удалось избежать, даже зарплату сохранить на приемлемом уровне, перебросив сотрудников на другие работы. Но убытки от упущенной прибыли за три месяца простоя составили около 20 млн рублей, а институт оказался практически в бесправном положении.

- Ведь можно было запретить нам на время разбирательства оказывать услуги, для которых у нас нет нужного оборудования. Мы и так это не делали, не было спроса. Но законом установлен другой порядок: если хоть один пункт не выполнен, закрывается все подразделение. А нам из-за этого пришлось приостановить работу по многим смежным направлениям, - продолжает рассказ глава института.

Когда об этой истории рассказали СМИ, в кабинете главы института раздалось много звонков от сочувствующих. Ярослав Николаевич выслушал немало историй, как из-за бюрократических сбоев пострадало дело. Институту, можно сказать, «повезло»: его жалобу рассмотрели раньше, хотя по регламенту на это отпущено до трех месяцев и комиссия, как правило, выносит решение ближе к конечному сроку (зачастую это не зависит от сложности дела). А если бы дошло до суда, неизвестно, сколько бы длилось разбирательство. Или, если бы в удовлетворении апелляции было отказано, новую процедуру аттестации можно было бы пройти только через два года! Не слишком ли сурово, если никаких злостных нарушений не было?

- Я очень благодарен за помощь профсоюзам и лично Виктору Пинскому. Он быстро вник в суть проблемы, встретился с главой Росаккредитации и попросил его не допустить сокращения штатов, - говорит Семенихин.

Встреча состоялась в начале июня, апелляционную жалобу рассмотрели 22 июня, приказ датирован 11 июля, отправлен во Владивосток 12 июля и поступил в канцелярию института 14 июля. Формально сроки выдержаны, но вызывает недоумение временной разрыв между принятием решения и вступлением его в юридическую силу. Это при современном-то уровне связи и возможностях заверять документы электронной подписью. А ведь каждый день простоя несет убыток хозяйствующему субъекту.

Но, возможно, полученный институтом опыт поможет другим. Виктор Пинский попросил руководство ДНИИМФ «проанализировать действующее законодательство в сфере лицензирования через призму своего практического опыта и предложить, как устранить недочеты». Юристы готовят обзор по десятку позиций, и скоро материалы будут отправлены в профильный комитет Госдумы.

Ирина ДРОБЫШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.