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"Малый" океанариум отметил юбилей
Владивостокскому океанариуму в июле исполнилось четверть века
С момента своего создания Владивостокский океанариум, что на улице Батарейной, стал культурной ценностью Приморского края и серьезным научным проектом, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В основе его создания стояли две цели: научно-исследовательская деятельность в рамках государственного задания по изучению водных биоресурсов дальневосточных морей, а также культурно-просветительная работа и экологическое воспитание населения.
Океанариум сыграл большую роль в сохранении биоразнообразия дальневосточных морей. Его работа, несомненно, помогает в реализации государственных программ «Охрана окружающей среды Приморского края» и «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае».
Океанариум был создан под эгидой ТИНРО. Для работы над проектом в институте была организована творческая группа из специалистов разных направлений под руководством Геннадия КУРГАНСКОГО. За 25 лет своей деятельности Владивостокский океанариум принял 3,7 млн посетителей!
Основная ставка в живой экспозиции океанариума сделана на промысловые объекты. «Сухая экспозиция» представлена коллекцией из 1700 экспонатов и занесена в Государственную часть музейного фонда России.
- Владивостокский океанариум стал настоящей кузницей научных кадров, ведь его работа требовала привлечения разноплановых специалистов - от музейных работников, инженеров до ихтиологов и специалистов по адаптации, - отметил в юбилейном докладе директор ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Лев БОЧАРОВ. - Нашими учеными были разработаны и продолжают совершенствоваться технологии адаптации морских животных, исследуются особенности питания, поведения, создаются методики профилактики их заболеваний и лечения.
Несмотря на то что вскоре во Владивостоке откроется новый большой океанариум, прежний останется важной культурной достопримечательностью города.
Океанариум построен он по проекту института «Приморгражданпроект» в 1990 году, имеет три экспозиционных зала общей площадью более 1300 кв. м. Техническое оборудование океанариума поставлено и смонтировано фирмой «НИТИРО Корпорейшн» (Япония).
Надежда ОКОВИТАЯ. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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