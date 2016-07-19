Селедка хорошо пошла

Сардина-иваси и скумбрия возвращаются к дальневосточным берегам

В последнее десятилетие вылов морских биоресурсов постепенно сосредоточился на самых востребованных в соседних странах видах. В то же время ученые говорят о появлении «старых новых» перспективных объектов для промысла - сардины-иваси и скумбрии, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

О состоянии запасов биоресурсов, их исследовании и мерах управления ими, в рамках подготовки материалов по программе «Охрана окружающей среды Приморского края», нам рассказал председатель Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству Приморского края, директор ФГБНУ «ТИНРО-Центр», профессор Лев БОЧАРОВ.

Рыбалка начинается с науки

- Лев Николаевич, в Приморском крае принята и действует государственная программа «Охрана окружающей среды». Правильно ли мы понимаем, что рекомендованные наукой объемы общедопустимого улова - это защита биоразнообразия и, в конечном итоге, охрана окружающей среды?

- ОДУ, конечно, нужно рассматривать с точки зрения биологически обоснованного допустимого изъятия, не наносящего высокого вреда популяции того или иного вида промысла. На Дальнем Востоке более 600 единиц промысловых объектов, для которых ученые определяют рекомендованные объемы добычи. Благодаря огромному объему данных мы имеем представления о состоянии популяций гидробионтов и среде их обитания. На основании анализа результатов морских съемок, архивов информации о динамике популяции, промстатистики, а также с учетом экономических и других факторов создается прогноз общего допустимого улова.

- Т. е. роль специализированного института осталась прежней?

- «Рыбалка начинается с науки» - эту фразу можно было услышать во все времена от руководства отрасли, и это очень точное определение нашей роли. Задачи остаются все те же - исследование водных биоресурсов Тихого океана и восточной Арктики (ранее это были и другие районы Мирового океана) и обеспечение научно-информационной поддержки для устойчивого рыболовства. Этой работой мы занимаемся уже 90 лет.

Прогноз допустимого вылова, как и любой прогноз, подразумевает наиболее вероятные величины добычи, которые зависят от множества природных и антропогенных факторов, которые заблаговременно предсказать сложно, поэтому, как и любой другой прогноз, он по определению не претендует на абсолютную точность. Желательная частота исследований зависит как от биологических особенностей исследуемого объекта, так и от специфики его промысла. Для таких популярных и трудно прогнозируемых объектов, как, например, тихоокеанские лососи, необходимо проводить целый комплекс исследований: обследование заполняемости нерестилищ, учет ската молоди (миграций молоди рыб из рек в море), изучение рыб в период зимовки и нагула. Очень важны предпутинные съемки, с помощью которых ученые получают информацию о подходах лососей к устьям рек и могут рекомендовать корректировки объемов вылова.

К сожалению, текущего финансирования науки недостаточно для проведения всех этих и других серьезных исследований. Дефицит средств заставляет нас сокращать время работы судов в море. Это ограничивает наши возможности по совершенствованию прогнозирования. К счастью, накопленные за многие годы исследований материалы, сложившаяся практика обмена данными между институтами (в том числе и в рамках международных организаций), изучение возможностей применения математического моделирования пока позволяют ученым частично компенсировать нехватку информации.

Прибрежные богатства на стол приморцев

- Какие есть перспективы для промысла в акватории Японского моря в водах Приморского края?

- В целом Японское море хоть и уступает Охотскому по объемам промысловых запасов водных биоресурсов (ВБР), но тем не менее является достаточно перспективным и интересным. Здесь у нас немало разведанных запасов рыб и беспозвоночных, которые могут использоваться рыбаками. Залив Петра Великого - это традиционное место промысла рыб и беспозвоночных, начиная от минтая и камбал и заканчивая моллюсками и водорослями. На 2016 г. в подзоне «Приморье» южнее мыса Золотого (т. е. в примыкающих к Приморскому краю водах) к освоению рекомендовано более 172 тыс. тонн водных биоресурсов.

- Есть ли опасность подрыва популяций этих биоресурсов? В частности, планами строительства новых портовых мощностей и других объектов?

- Говоря о возведении промышленных объектов в прибрежной полосе, надо понимать, что строительство всегда сопровождается экологической экспертизой, включающей оценку воздействия на состояние окружающей среды. Экспертизой должны учитываться такие важные моменты, как наличие нерестилищ и других уязвимых объектов в прибрежной зоне. Наши специалисты готовы участвовать в таких работах, тем более такого опыта у нас накоплено уже немало. ТИНРО-Центр нередко разрабатывает рекомендации на проведение компенсационных работ - по искусственному культивированию водных биоресурсов для возмещения нанесенного ущерба в результате какой-либо антропогенной деятельности. В любом случае необходимы комплексные исследования для определения возможного ущерба от строительства.

В то же время в любых вопросах о влиянии антропогенного воздействия на природу надо четко понимать одну вещь: теории и гипотезы - это одно, но достоверную картину можно получать только от постоянного мониторинга. Отслеживать изменения в экосистемах можно только путем постоянных комплексных исследований. Поэтому следить за состоянием ВБР и окружающей средой мы будем продолжать и сможем предложить своевременные обоснованные меры по защите морских ресурсов.

Чем глубже в песок…

- Ведется спор относительно дражной добычи закапывающихся моллюсков. Вы на одном из заседаний говорили, что при необходимости наука сможет подготовить рекомендации для изменений условий ведения их промысла. О чем шла речь?

- Можно выдвигать какие угодно гипотезы и высказывать любые мнения относительно дражного промысла, но мы работаем только с фактами - результатами прямых учетных работ. Эти результаты позволяют специалистам говорить об отсутствии вреда от драгирования для популяций зарывающихся моллюсков (мерценарии, спизулы, анадары). А попытки связать замусоренные пляжи и дражный промысел вообще вызвали недоумение у экспертного сообщества. ТИНРО-Центр проводит ежегодные исследования состояния популяций этих объектов. Поэтому если вдруг обнаружится резкое падение их численности, то наука немедленно будет рекомендовать уменьшить объемы вылова или вовсе запретить их промысел, а также будет разбираться в причинах изменения динамики запасов. Надо сказать, что перспективы для освоения двустворчатых моллюсков в Приморье есть неплохие, их вылов можно увеличить до 3,1 тыс. тонн.

По данным ТИНРО-Центра, основу промзапасов в подзоне «Приморье» по результатам съемок НИС «Бухоро» (со 2 апреля по 24 мая) составили представители семейств рогатковых, тресковых и камбаловых. Оценки запасов сельди в Приморье достаточно высоки по сравнению с уровнем предыдущих лет. Среди беспозвоночных доминировали приморский гребешок, белорозый гребешок, палевый еж и кукумария. Учтенные запасы палевого ежа, кукумарии, камчатского и синего крабов, шримса-медвежонка, трубачей и асцидии пурпурной оказались ниже прошлогодних, приморского и белорозового гребешков - заметно выше. По словам специалистов, колебания численности большинства промысловых объектов в водах Приморья характерны для естественной динамики популяций. Ученые ТИНРО-Центра продолжают непрерывно следить за состоянием ресурсной базы прилегающих к Приморью вод и давать соответствующие рекомендации к ее рациональному использованию.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Вопрос о народной рыбе сардине-иваси. Ваш институт в настоящее время рекомендует ее промышленный вылов. Поясните, с чем связано ее исчезновение, а теперь появление в российских водах?

- Стоит упомянуть не только о сардине-иваси, но и о скумбрии. Эти два объекта имеют свои природные циклы численности: примерно каждые двадцать - двадцать пять лет уровень их численности меняется с высокого на весьма низкий. Поэтому название «неверная рыба», которое рыбаки дали сардине-иваси, вполне ей подходит.

Механизм этого явления еще требует изучения, но об этой закономерности писали японцы еще в XIX веке. Поэтому начавшееся в 2015 году восстановление высокой численности этих рыб было ожидаемым. Например, Япония и КНР уже ведут масштабный промысел сардины-иваси и скумбрии за пределами исключительной экономзоны РФ. В российских водах объемы подходов сардины и скумбрии также стали достаточными для ведения промышленного вылова. Пока что мы даем объемы преимущественно для Южно-Курильского района, в целом на 2016 г. к освоению рекомендуется 100 тыс. тонн скумбрии и 50 тыс. тонн сардины-иваси. Но появление этих видов уже отмечено и у берегов Приморского края, в будущем здесь можно ждать и подходов в промысловых объемах.

Конечно, для развития промысла этих рыб потребуется сделать еще очень много: в частности, нужно возродить оперативное прогнозирование, актуализировать и гармонизировать с современными техрегламентами нормативно-техническую документацию для производства пищевой продукции из сардины и скумбрии. В течение последнего года нам удалось увеличить срок использования сырья для изготовления консервов из них. Однако возможности науки для самостоятельного проведения таких исследований сильно ограничены. Дальнейшее продвижение в организации крупномасштабного промысла этих «старых новых» объектов возможно только вместе с рыбацким бизнесом. Именно поэтому Росрыболовство предложило рыбакам организовать экспериментальный промысел и сейчас вместе с учеными ведет его подготовку.

На фото: Председатель Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству Приморского края, директор ФГБНУ «ТИНРО-Центр», профессор Лев БОЧАРОВ: «Рыбалка начинается с науки» - эту фразу можно было услышать во все времена от руководства отрасли, и это очень точное определение нашей роли».

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.